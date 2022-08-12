Ремонт имущества и восстановительные работы. Нужно ли восстановить НДС?

Разбираем ситуацию с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ, кандидатом экономических наук Дмитрием Игнатьевым.

Ситуация

Была повреждена кабельная линия, находящаяся на балансе организации. Организация заказала подрядчику работы по восстановлению работоспособности кабеля и приняла к вычету НДС по проделанным работам. В результате расследования был найден виновник повреждения (третье лицо), и организация через суд взыскала с него расходы на оплату восстановительных работ с учетом НДС.

Влияет ли это на налоговые обязательства организации по НДС (в частности, нужно ли восстанавливать налог по восстановительным работам)?

Ответ эксперта

В рассматриваемой ситуации факт взыскания через суд с лица, виновного в причинении вреда имуществу организации, расходов на оплату восстановительных работ с учетом НДС не влияет на налоговые обязательства организации по данному налогу.

Обоснование ответа

Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации лицо, причинившее вред имуществу организации, возмещает ей реальный ущерб в сумме расходов на восстановительные работы по решению суда.

Обязанность по уплате НДС изначально связана с возникновением у налогоплательщика объекта налогообложения по данному налогу (п. 1 ст. 38 НК РФ).

Операции, признаваемые объектом налогообложения НДС, поименованы в п. 1 ст. 146 НК РФ. Ремонт поврежденного имущества силами подрядчика и возмещение реального ущерба к ним не относятся. В частности, в этих случаях отсутствуют факты реализации организацией товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав (пп. 3-5 ст. 38, п. 1 ст. 39 НК РФ).

Поскольку между организацией и лицом, причинившим вред ее имуществу, отсутствуют отношения по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, суммы возмещения понесенных организацией расходов не должны участвовать в расчете налоговой базы по НДС и на основании норм ст. 162 НК РФ как суммы, связанные с расчетами по оплате товаров (работ, услуг) (смотрите также письмо Минфина России от 27.10.2017 N 03-07-11/70530).

Правила применения налоговых вычетов по НДС установлены ст. 171, 172 НК РФ. Они допускают принятие налогоплательщиком к вычету НДС, предъявленного подрядчиком в связи с реализацией работ (в том числе восстановительных, ремонтных) на территории РФ. При этом нормы главы 21 НК РФ не содержат положений, обязывающих налогоплательщиков «аннулировать» ранее правомерно примененный налоговый вычет в случае последующей компенсации ему виновным лицом расходов на приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС в порядке возмещения реального ущерба.

Главой 21 НК РФ установлен исчерпывающий перечень случаев восстановления НДС, ранее правомерно принятого налогоплательщиком к вычету по товарам (работам, услугам), имущественным правам (смотрите, в частности, п. 3 ст. 170 НК РФ). Случаи компенсации налогоплательщику виновным лицом расходов на приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС в порядке возмещения реального ущерба в нем не поименованы, что указывает на отсутствие у организации в данном случае обязанности по восстановлению НДС по подрядным работам.

Вместе с тем заметим, что в письме Минфина России от 09.10.2013 N 03-07-10/42063 представлен следующий вывод: на основании подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ у организации возникает обязанность по восстановлению НДС по товарам (работам, услугам), компенсация расходов на приобретение которых в налоговую базу по НДС не включается.

Положения указанного подпункта обязывают налогоплательщиков восстанавливать НДС в случае, если приобретенные товары (работы, услуги), имущественные права начинают использоваться для осуществления операций, которые не облагаются НДС. Однако, по нашему мнению, приобретенные организацией работы по восстановлению поврежденного кабеля, используемого в деятельности, облагаемой НДС, нельзя считать используемыми для не облагаемых НДС операций в связи с тем, что компенсация расходов на приобретение указанных работ не включается в налоговую базу по НДС, а потому мы не видим оснований для применения организацией подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ.

Таким образом, полагаем, что в рассматриваемой ситуации факт взыскания через суд с лица, виновного в причинении вреда имуществу организации, расходов на оплату восстановительных работ с учетом НДС не влияет на налоговые обязательства организации по данному налогу.

Выраженная позиция является нашим экспертным мнением. Не исключено, что налоговая при проверке будет руководствоваться иной точкой зрения.