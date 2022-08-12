НДС

Ремонт имущества и восстановительные работы. Нужно ли восстановить НДС?

Причинивший вред имуществу организации возмещает ей реальный ущерб в сумме расходов на восстановительные работы по решению суда.

Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Разбираем ситуацию с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ, кандидатом экономических наук Дмитрием Игнатьевым.

Ситуация

Была повреждена кабельная линия, находящаяся на балансе организации. Организация заказала подрядчику работы по восстановлению работоспособности кабеля и приняла к вычету НДС по проделанным работам. В результате расследования был найден виновник повреждения (третье лицо), и организация через суд взыскала с него расходы на оплату восстановительных работ с учетом НДС.

Влияет ли это на налоговые обязательства организации по НДС (в частности, нужно ли восстанавливать налог по восстановительным работам)?

Ответ эксперта

В рассматриваемой ситуации факт взыскания через суд с лица, виновного в причинении вреда имуществу организации, расходов на оплату восстановительных работ с учетом НДС не влияет на налоговые обязательства организации по данному налогу.

Обоснование ответа

Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации лицо, причинившее вред имуществу организации, возмещает ей реальный ущерб в сумме расходов на восстановительные работы по решению суда.

Обязанность по уплате НДС изначально связана с возникновением у налогоплательщика объекта налогообложения по данному налогу (п. 1 ст. 38 НК РФ).

Операции, признаваемые объектом налогообложения НДС, поименованы в п. 1 ст. 146 НК РФ. Ремонт поврежденного имущества силами подрядчика и возмещение реального ущерба к ним не относятся. В частности, в этих случаях отсутствуют факты реализации организацией товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав (пп. 3-5 ст. 38, п. 1 ст. 39 НК РФ).

Поскольку между организацией и лицом, причинившим вред ее имуществу, отсутствуют отношения по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, суммы возмещения понесенных организацией расходов не должны участвовать в расчете налоговой базы по НДС и на основании норм ст. 162 НК РФ как суммы, связанные с расчетами по оплате товаров (работ, услуг) (смотрите также письмо Минфина России от 27.10.2017 N 03-07-11/70530).

Правила применения налоговых вычетов по НДС установлены ст. 171, 172 НК РФ. Они допускают принятие налогоплательщиком к вычету НДС, предъявленного подрядчиком в связи с реализацией работ (в том числе восстановительных, ремонтных) на территории РФ. При этом нормы главы 21 НК РФ не содержат положений, обязывающих налогоплательщиков «аннулировать» ранее правомерно примененный налоговый вычет в случае последующей компенсации ему виновным лицом расходов на приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС в порядке возмещения реального ущерба.

Главой 21 НК РФ установлен исчерпывающий перечень случаев восстановления НДС, ранее правомерно принятого налогоплательщиком к вычету по товарам (работам, услугам), имущественным правам (смотрите, в частности, п. 3 ст. 170 НК РФ). Случаи компенсации налогоплательщику виновным лицом расходов на приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС в порядке возмещения реального ущерба в нем не поименованы, что указывает на отсутствие у организации в данном случае обязанности по восстановлению НДС по подрядным работам.

Вместе с тем заметим, что в письме Минфина России от 09.10.2013 N 03-07-10/42063 представлен следующий вывод: на основании подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ у организации возникает обязанность по восстановлению НДС по товарам (работам, услугам), компенсация расходов на приобретение которых в налоговую базу по НДС не включается.

Положения указанного подпункта обязывают налогоплательщиков восстанавливать НДС в случае, если приобретенные товары (работы, услуги), имущественные права начинают использоваться для осуществления операций, которые не облагаются НДС. Однако, по нашему мнению, приобретенные организацией работы по восстановлению поврежденного кабеля, используемого в деятельности, облагаемой НДС, нельзя считать используемыми для не облагаемых НДС операций в связи с тем, что компенсация расходов на приобретение указанных работ не включается в налоговую базу по НДС, а потому мы не видим оснований для применения организацией подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ.

Таким образом, полагаем, что в рассматриваемой ситуации факт взыскания через суд с лица, виновного в причинении вреда имуществу организации, расходов на оплату восстановительных работ с учетом НДС не влияет на налоговые обязательства организации по данному налогу.

Выраженная позиция является нашим экспертным мнением. Не исключено, что налоговая при проверке будет руководствоваться иной точкой зрения.

Разберитесь с самым сложным налогом - НДС! Даже входящий-исходящий НДС не будет вызывать у вас сложностей, заполняйте книги покупок и продаж играючи!

Курс повышения квалификации

120 ак. часов
удостоверение в ФИС ФРДО
профстандарт «Бухгалтер»

После курса любые проверки ФНС вас больше не будут пугать! Старт потока 15 августа, запишитесь прямо сейчас пока есть места, курс стоит всего 18 800 рублей.

Смотрите полную программу курса тут, или оставьте заявку ниже, менеджер подробно проконсультирует вас!

Карьера бухгалтера

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансии за 11 августа

  1. Бухгалтер участка «Поставщики» в Paris Nail
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
  2. Главный бухгалтер в ООО Номитек
    от 100 000 ₽, Москва, полная занятость
  3. от 100 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
  4. зарплата не указана, Краснодар, полная занятость
  5. Ведущий бухгалтер в ООО КЦ «ПРОФБУХ» (Консалтинговый центр (аутсорс))
    от 10 000 ₽ до 60 000 ₽, удаленно, частичная занятость

Повышение квалификации

Банки

Где безопасно брать микрозаймы россиянам: актуальный рейтинг надежных МФО

Но новый всплеск популярности микрозаймов у россиян привел к тому, что рынок микрокредитования активно занимают недобросовестные кредиторы. Из-за этого страдает не только репутация рынка микрокредитования, но кредитная история заемщиков.

Где безопасно брать микрозаймы россиянам: актуальный рейтинг надежных МФО
Общество

Как изменились доходы россиян в 2022 году: результаты опроса Bankiros.ru

Владимир Путин заявил, что приоритетными задачами правительства являются: обеспечение роста доходов граждан, ликвидности бизнес-проектов, кредитной поддержки бизнеса, а также улучшение покупательских возможностей населения.

Как изменились доходы россиян в 2022 году: результаты опроса Bankiros.ru
Ведение бизнеса

Производство мебели: перспективы для малого бизнеса

Уход, пожалуй, самого известного мебельного бренда — шведской компании ИКЕА с российского рынка освободил огромную нишу для отечественных предпринимателей. В поисках качественных товаров покупатель готов обратить внимание на малоизвестные марки и производителей. Самое время раскручиваться и забирать долю рынка в освободившейся нише.

Производство мебели: перспективы для малого бизнеса

Мероприятия

Разместить
Налоги, взносы, пошлины

Пошли требования на повторную уплату налогов, которые ранее ушли через проблемные банки

Если компания уплатила налог, но банк списал его с расчетного счета, и не перевел его в ИФНС, обязанность по уплате считается исполненной. Об этом вносят запись в карточку расчета с бюджетом. Но сейчас компании стали получать требования на эту сумму.

Бухгалтерский учет

Допущение последовательности применения учётной политики в бухгалтерском учёте

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, что означает допущение последовательности применения учётной политики, установленное ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации».

Допущение последовательности применения учётной политики в бухгалтерском учёте
Читать еще