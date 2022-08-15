Тотальный мораторий на банкротство: что думают юристы

Этот мораторий является вторым в истории существования ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и имеет практически тотальный характер своего применения. Разберем спорные вопросы в связи с этим.

Изначально конструкция ст. 9.1 Закона о банкротстве предполагала возможность введения моратория как меры поддержки отдельных субъектов хозяйственной деятельности.

По той же логике в своих разъяснениях по итогам первого моратория на банкротство, введенного в отношении лиц, наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса, ВС РФ подчеркнул, что мораторий распространяется на лиц, отвечающих требованиям Правительства РФ, независимо от наличия признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества (п. 1-2 Постановления Пленума ВС РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений ст. 9.1 Закона о банкротстве».

Такая позиция является разумной на фоне выделения отдельных категорий лиц, наиболее пострадавших в результате тех или иных обстоятельств, ставших основанием для введения моратория.

Вместе с тем, тотальный характер текущего моратория может создавать предпосылки для злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц, а также вызывает вопрос о целесообразности применения отдельных последствий моратория к столь расширенному субъектному составу.

Ключевая проблема нового моратория

Еще до введения тотального моратория ФНС просила отказаться от приостановления «старых» исполнительных производств. Такую же позицию заняли банки, но предложенный подход не был воспринят по причине потенциального создания неравных условий для кредиторов должника.

Свой подход по данному вопросу сложился и в ФССП, которая поставила возможность приостановления исполнительного производства в зависимость от наличия заявления должника (при условии, что материалами исполнительного производства будет подтверждена невозможность принудительного взыскания).

Вскоре на такое толкование отреагировал ВС РФ. В Определении от 18.04.2022 № 305-ЭС21-25305 по делу № А40-233155/2020 он отметил, что норма о приостановлении исполнительного производства имеет императивный характер и должна применяться судебными приставами-исполнителям в отношении всех «подмораторных» должников.

Тем не менее, проблема злоупотребления указанной нормой так и не была решена — недобросовестные лица могут уклониться от погашения задолженности в рамках принудительного взыскания, даже если в отношении них не отпала возможность исполнения.

Предлагаемые изменения в редакцию ст. 9.1 Закона о банкротстве

Законопроектом № 123230-8 «О внесении изменений в отдельные положения законодательных актов РФ (в части уточнения последствий введения моратория на возбуждение дел о банкротстве)» были предложены правки, проясняющие последствия применения тотального моратория.

14.06.2022 законопроект передали на рассмотрение Совета Госдумы и включили в примерную программу осенней сессии.

Законопроект предполагает применять преимущества моратория лишь в отношении должников, обладающих формальными признаками банкротства, и допускает приостановку исполнительного производства исключительно по инициативе самого должника.

Так, суть законопроекта сводится к тому, чтобы не допустить возможность получения необоснованных преимуществ моратория платежеспособным должником.

Однако, во-первых, формальные признаки банкротства не тождественны неплатежеспособности (поскольку неоплата конкретного долга может быть не связанна с недостаточностью имущества), а во-вторых, мораторий применяется для предупреждения банкротства должников, финансовое положение которых ухудшилось по причинам, ставшим основанием для введения моратория (т.е. применение моратория не должно зависеть от наличия признаков устойчивой неплатежеспособности, тем более возникших по причинам, которые не явились основанием для введения моратория).

Таким образом, предложенные поправки лишат мораторий ожидаемого эффекта как превентивной процедуры банкротства и не решат существующей проблемы по распространению моратория на недобросовестных должников.

Какими механизмами кредиторы могут воспользоваться сегодня

Поскольку судебные приставы-исполнители обязаны приостановить исполнительные производства, а банки должны контролировать соблюдение правил о моратории при совершении расходных операций по банковским счетам (в частности, по постановлениям приставов)1, необходимо найти такой механизм, при котором взыскатель платежеспособного должника мог бы отменить действие моратория и получить разрешение на списание долгов (например, путем обжалования постановлений пристава, решения банка об отказе в списании или посредством признания моратория не подлежащим применению).

Действующая редакция ст. 9.1 Закона о банкротстве подобный механизм не предусматривает.

Что касается банков, отметим, что ЦБ РФ выразил официальное мнение о поддержке позиции ВС РФ о тотальном характере моратория (в своем ответе на обращение Ассоциации российских банков от 14.06.2022), заняв почетное место в межведомственной «гонке» толкования правил о действии моратория.

Относительно Постановления Пленума ВС РФ № 44 справедливо заметить, что кредиторы уже имеют возможность:

взыскать финансовые санкции, начисленные в период моратория, если кредитор докажет, что должник не пострадал от оснований для введения моратория и ссылка на мораторий была проявлением заведомо недобросовестного поведения (абз. 2 п. 7);

привлекать контролирующих лиц к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве должника (без учета срока действия моратория), если кредитор докажет, что обстоятельства, свидетельствующие о необходимости подачи такого заявления, возникли задолго до появления оснований для введения моратория и привлекаемому к ответственности лицу было заведомо известно об отсутствии какой-либо возможности успешного преодоления кризиса (абз. 3 п. 9).

Тем не менее:

а) кредиторы могут воспользоваться указанными правами только после возбуждения дела о банкротстве должника, поскольку формальный принцип действия моратория не позволяет подавать заявление о банкротстве и поднимать вопрос об отмене моратория в отношении должника до окончания моратория (так, заявление будет возвращено кредитору без рассмотрения обстоятельств возникновения задолженности, их взаимосвязи с основаниями для введения моратория и прочего);

б) подобные положения, нивелирующие последствия приостановки исполнительных производств, для кредиторов вовсе отсутствуют.