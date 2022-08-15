Кого могут признать банкротом во время моратория? Обзор постановления кабмина

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Речь про Постановление Правительства РФ от 13.07.2022 № 1240.

Что такое мораторий на банкротство

Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов весной этого года.

Запрет касается банкротства юрлиц и граждан, в том числе ИП, и действует до 1 октября 2022 года.

В этот период запрещается:

платить дивиденды, а также распределять прибыль между учредителями (участниками) организации;

получать действительную стоимость доли при выходе из общества;

начислять неустойку (штрафов, пеней) и других финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей (за исключением текущих платежей).

Как будет теперь

Существует перечень должников, на которых действие моратория не распространяется. Правительство России расширило этот список.

Изменения внесли в постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497.

Речь идет о должниках, деятельность которых регулируется следующими Федеральными законами:

от 01.07.2021 № 236-ФЗ;

от 28.12.2012 № 272-ФЗ;

а также положениями Федеральных законов от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации", которые касаются деятельности лиц, выполняющих функции иностранных агентов, либо которые являются их аффилированными лицами.

Правительство и дальше сможет менять этот список.