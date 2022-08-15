Банкротство

Кого могут признать банкротом во время моратория? Обзор постановления кабмина

Власти расширили перечень лиц, которые могут быть признаны банкротами во время моратория. Разбираемся подробнее, что это значит.

Версия для печати

Какой документ смотреть

Речь про Постановление Правительства РФ от 13.07.2022 № 1240.

Что такое мораторий на банкротство

Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов весной этого года.

Запрет касается банкротства юрлиц и граждан, в том числе ИП, и действует до 1 октября 2022 года.

В этот период запрещается:

  • платить дивиденды, а также распределять прибыль между учредителями (участниками) организации;
  • получать действительную стоимость доли при выходе из общества;
  • начислять неустойку (штрафов, пеней) и других финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей (за исключением текущих платежей).

Как будет теперь

Существует перечень должников, на которых действие моратория не распространяется. Правительство России расширило этот список.

Изменения внесли в постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497.

Речь идет о должниках, деятельность которых регулируется следующими Федеральными законами:

  • от 01.07.2021 № 236-ФЗ;
  • от 28.12.2012 № 272-ФЗ;
  • а также положениями Федеральных законов от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации", которые касаются деятельности лиц, выполняющих функции иностранных агентов, либо которые являются их аффилированными лицами.

Правительство и дальше сможет менять этот список.

Основанием могут быть предложения руководителей федеральных отраслевых ведомств и руководителей субъектов РФ.

Разберитесь с самым сложным налогом - НДС! Даже входящий-исходящий НДС не будет вызывать у вас сложностей, заполняйте книги покупок и продаж играючи!

Курс повышения квалификации

120 ак. часов
удостоверение в ФИС ФРДО
профстандарт «Бухгалтер»

После курса любые проверки ФНС вас больше не будут пугать! Старт потока 15 августа, запишитесь прямо сейчас пока есть места, курс стоит всего 18 800 рублей.

Смотрите полную программу курса тут, или оставьте заявку ниже, менеджер подробно проконсультирует вас!

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Прием на работу

Субсидии для трудоустройства безработных: выгодно ли это работодателю

За трудоустройство некоторых категорий граждан государство платит субсидию — три МРОТ за каждого нового работника. В 2022 году это 45 837 рублей. Сумма не маленькая. Но выгодно ли это работодателю?

Субсидии для трудоустройства безработных: выгодно ли это работодателю
Читать еще