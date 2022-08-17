Банковские карты

Какая страна вернет вам больше денег при банкротстве банка?

Разбираемся, как защищены средства россиян в странах «карточного» туризма.

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Транспортная и визовая доступность страны, лояльность к российскому паспорту, простота открытия счета и уровень комиссий — сегодня решающие критерии при выборе зарубежного банка. Однако при долгосрочной релокации денег стоит учитывать еще один важный момент — защищенность средств вкладчиков. Наличие в стране системы страхования депозитов, а также размер возмещаемого лимита может оказаться критически важным в случае, если у выбранного банка появятся проблемы.

Frank Media разобрались, какие из популярных у россиян стран «карточного» туризма страхуют средства вкладчиков и на что там могут рассчитывать нерезиденты в случае отзыва лицензии у банка, где хранятся деньги.

Как мы выбирали?

Точных данных по самым популярным направлениям для вывода денег с российской стороны нет — с апреля ЦБ не публикует статистику трансграничных и денежных переводов. Поэтому мы изучили специализированные форумы, телеграм-каналы и сайты, на которых россияне делились лайфхаками о прохождении банковских проверок и об открытии счета с привязанной картой Visa или Mastercard.

Наибольшее число успешных кейсов пришлось на Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Турцию.

Статистика национальных банков и высказывания официальных лиц некоторых из этих стран косвенно подтверждают рекордные притоки денег россиян.

Например, в Казахстане доля средств из РФ в общем объеме переводов физлиц выросла с 12% в феврале до 72% в июне, в Грузии с 11% до 54%, следует из отчетностей нацбанков. В Армении в мае из России пришло 65% от всех переводов физлиц, тогда как в феврале доля РФ составляла 45%. Тогда же Центробанк Армении сообщил об открытии в банках страны 16 тысяч новых счетах россиян — в пять раз больше, чем в марте. А Центробанк Узбекистана сообщил, что к 1 июля на счетах россиян в банках страны скопилось $115 млн.

К каким выводам мы пришли?

На какую сумму застрахованы депозиты

  • Во всех исследованных юрисдикциях существует система страхования вкладов.
  • Во всех упомянутых странах иностранцы обладают теми же правами, что и граждане страны.
  • При наступлении страхового случая выплаты происходят только в национальной валюте, независимо от того, какой была валюта накопления.
  • Самый распространенный объект гарантирования — вклады и проценты по ним.
  • В зависимости от страны страховаться могут также средства на расчетных, сберегательных или карточных счетах, вклады в системе жилстройсбережений, образовательные вклады, металлические счета.
  • По разным продуктам лимиты будут отличаться.
  • Если у клиента несколько разных продуктов в одном банке, выплаты суммируются, но, как правило, итоговая выплата меньше суммы двух полных лимитов по разным продуктам.

Максимальная сумма выплат вкладчикам

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Казахстан: Двадцать из 22 казахских банков являются участниками системы страхования вкладов. Если у банка была отозвана лицензия, вкладчики могут рассчитывать на 5-20 млн тенге в зависимости от продукта. В Казахстане застрахованы депозиты в национальной или иностранной валюте, в том числе вклады до востребования и условные (вклады до наступления определенных в договоре обстоятельств), а также проценты по ним; деньги на текущих счетах и платежных карточках; вклады в системе жилстройсбережений и образовательные вклады. Депозиты в исламских банках под гарантию Казахстанского фонда гарантирования депозитов не попадают.

Киргизия: Обязательства перед вкладчиками банков, лишенных лицензии, в стране принимает Агентство по защите депозитов Киргизской республики. В стране действуют 23 банка, столько же являются участниками системы страхования вкладов. В Киргизии застрахованы только депозиты в национальной и иностранной валюте и вознаграждения по ним. Максимальный размер возмещения — 200 тысяч сомов совокупно по всем продуктам в банке.

Узбекистан: В Узбекистане участниками системы страхования являются все 32 коммерческих банка страны, а обязательства перед клиентами банков-банкротов принимает Фонд гарантирования вкладов граждан в банках. В стране застрахованы только депозиты в национальной и иностранной валюте. Вклады возвращаются в полном объеме, независимо от суммы.

Армения: В Армении гарантированы средства клиентов-физлиц во всех 17 банках страны. Гарантом денег вкладчиков выступает Фонд страхования вкладов Армении. Вкладчик может рассчитывать на 7-16 млн драм в зависимости от продукта. Застрахованы вклады в национальной и иностранной валюте и проценты по ним, средства на расчетном, текущем, срочном, сберегательном или другом счете.

Грузия: В Грузии работает Агентство по страхованию вкладов, членами которого являются все 14 банков страны. Застрахованы депозиты, вклады до востребования, текущие счета в национальной и иностранной валюте. Максимальный совокупный лимит для выплат по всем продуктам — 15 тысяч лари.

Турция: В Турции 51 банк, список членов Фонда страхования сберегательных вкладов на момент публикации материала не был доступен. Страховка покрывает вклады в турецких лирах и иностранных валютах, текущие и расчетные счета, металлические счета. Максимальная сумма возмещения — 200 тысяч турецких лир.

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