Мошенничество

Какие данные из наших соцсетей могут использовать мошенники

Сейчас в основном мошенники похищают деньги россиян с помощью социальной инженерии.

Версия для печати

Если упрощенно, то человека просто забалтывают и он сам отдает либо свои средства, либо информацию, которая позволит эти средства украсть.

Это касается и телефонных обзвонов «из банка», и проходимцев, которые обманывают пенсионеров оффлайн и берут у них деньги на несуществующий ремонт.

Пожалуй, эта тенденция господствует не только в мошенничестве, но и в других преступлениях, связанных с кражей денег или имущества. Давно ли у кого-то из знакомых крали в автобусе кошелек? А вот интернет-разводок все больше.

Чтобы втереться в доверие, злоумышленники используют самую разную информацию.

Часть данных обычно берут из каких-то баз (сервисов, сайтов и т.д.). Ту же связку ФИО и мобильного телефона. Но кое-что ищут в соцсетях и используют в своих грязных целях.

Какую информацию из соцсетей и мессенджеров могут использовать мошенники?

Круг общения. Это классика — многим из нас взламывали Вконтакте, а потом писали всем знакомым с просьбой подкинуть денег до зарплаты. Меня взламывали саму, а также мне приходили такие сообщения от друзей.

Еще вариант — имена знакомых или родных могут использовать, чтобы просить деньги не от их имени, а на них. На лечение или на расходы из-за внезапного ДТП, например. Еще могут писать, что, мол, приглашаем вас в инвестиционный клуб, вас порекомендовал Иван Петров (который реально знаком).

Место работы. Мошенники могут притворяться сослуживцами, которых не знаете. Или вплетать место работы в легенду.

Например, обещать выплаты всем учителям или врачам — надо только номер карточки ввести.

Вуз, колледж или школа. Одной моей знакомой так в FB (входит в Meta — признана экстремистской в РФ) пришло сообщение от не пойми кого с призывом поучаствовать в сборе денег на лечение преподавателя универа, который знакомая окончила.

Она связалась с преподом и выяснила, что с ним все в порядке.

Перемещения и путешествия. «Пока вы в отпуске, у вас со счета пытаются похитить деньги. Надо перевести их в безопасное место».

И многие другие классические схемы можно адаптировать.

Фото. Яндекс и Гугл позволяют искать по фото. Так, по фото в мессенджере, например, вас можно найти в соцсетях и на других сайтах. А там уже наковырять побольше информации для «развода».

Разберитесь с самым сложным налогом - НДС! Даже входящий-исходящий НДС не будет вызывать у вас сложностей, заполняйте книги покупок и продаж играючи!

Курс повышения квалификации

120 ак. часов
удостоверение в ФИС ФРДО
профстандарт «Бухгалтер»

После курса любые проверки ФНС вас больше не будут пугать! Старт потока 15 августа, запишитесь прямо сейчас пока есть места, курс стоит всего 18 800 рублей.

Смотрите полную программу курса тут, или оставьте заявку ниже, менеджер подробно проконсультирует вас!

Камеральные налоговые проверки

Возражения на акт камеральной налоговой проверки. Как составить

Получен акт камеральной проверки, и налогоплательщик не согласен с выводами, которые он содержит. Следующий шаг: это подача письменных возражений на акт в целом или частично (ст. 100 НК). На это отведен месяц со дня получения акта проверки (п. 6 ст. 100 НК). Рассказываем, что при этом необходимо учитывать.

Возражения на акт камеральной налоговой проверки. Как составить

Повышение квалификации

Мошенничество

«Липовые» Госуслуги предлагают оформить возврат НДС на банковскую карту

Мошенники имитируют страницы портала Госуслуг и сайта Россия 24. Физлицам предлагают оформить возврат НДС через некий «единый компенсационный центр». Ссылаются на постановление правительства.

УК РФ

Для схемы ухода от НДС с липовыми вычетами хотят ввести новую статью Уголовного кодекса

Сейчас в УК нет отдельной статьи, которую однозначно можно было бы вменять бизнесменам, которые проводят махинации с НДС. Это недоразумение хотят исправить. МВД, СК и ФНС готовят законопроект с поправками в УК.

Мероприятия

Разместить
Субсидии для бизнеса

Российские производители получат субсидию на телерекламу, если попадут в реестр Минпромторга

Минпромторг с 18 августа начнет принимать заявки от российских организаций, которые выпускают потребительские непродовольственные товары. Чиновники сформируют реестр производителей и выплатят им субсидии.

Банковские карты

Как россияне выбирают дебетовые карты и каким количеством карт пользуются

Сложно найти человека, который не пользуется дебетовой картой: на нее получают зарплату и социальные выплаты, ими расплачиваются в магазинах и так далее. Эксперты финансового портала Bankiros.ru провели исследование и узнали, как россияне выбирают дебетовые карты, каким банкам доверяют и какое количество карт используют.

Как россияне выбирают дебетовые карты и каким количеством карт пользуются
Пенсии

Что работодателю нужно знать о сотрудничестве с предпенсионерами

У сотрудников предпенсионного возраста есть право на льготы и гарантии от работодателя. Рассказываем, кто такие предпенсионеры, и что нужно учесть при работе с ними, чтобы не подвергнуться административной и даже уголовной ответственности.

Что работодателю нужно знать о сотрудничестве с предпенсионерами
Читать еще