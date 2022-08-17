Какие данные из наших соцсетей могут использовать мошенники

Если упрощенно, то человека просто забалтывают и он сам отдает либо свои средства, либо информацию, которая позволит эти средства украсть.

Это касается и телефонных обзвонов «из банка», и проходимцев, которые обманывают пенсионеров оффлайн и берут у них деньги на несуществующий ремонт.

Пожалуй, эта тенденция господствует не только в мошенничестве, но и в других преступлениях, связанных с кражей денег или имущества. Давно ли у кого-то из знакомых крали в автобусе кошелек? А вот интернет-разводок все больше.

Чтобы втереться в доверие, злоумышленники используют самую разную информацию.

Часть данных обычно берут из каких-то баз (сервисов, сайтов и т.д.). Ту же связку ФИО и мобильного телефона. Но кое-что ищут в соцсетях и используют в своих грязных целях.

Какую информацию из соцсетей и мессенджеров могут использовать мошенники?

Круг общения. Это классика — многим из нас взламывали Вконтакте, а потом писали всем знакомым с просьбой подкинуть денег до зарплаты. Меня взламывали саму, а также мне приходили такие сообщения от друзей.

Еще вариант — имена знакомых или родных могут использовать, чтобы просить деньги не от их имени, а на них. На лечение или на расходы из-за внезапного ДТП, например. Еще могут писать, что, мол, приглашаем вас в инвестиционный клуб, вас порекомендовал Иван Петров (который реально знаком).

Место работы. Мошенники могут притворяться сослуживцами, которых не знаете. Или вплетать место работы в легенду.

Например, обещать выплаты всем учителям или врачам — надо только номер карточки ввести.

Вуз, колледж или школа. Одной моей знакомой так в FB (входит в Meta — признана экстремистской в РФ) пришло сообщение от не пойми кого с призывом поучаствовать в сборе денег на лечение преподавателя универа, который знакомая окончила.

Она связалась с преподом и выяснила, что с ним все в порядке.

Перемещения и путешествия. «Пока вы в отпуске, у вас со счета пытаются похитить деньги. Надо перевести их в безопасное место».

И многие другие классические схемы можно адаптировать.

Фото. Яндекс и Гугл позволяют искать по фото. Так, по фото в мессенджере, например, вас можно найти в соцсетях и на других сайтах. А там уже наковырять побольше информации для «развода».