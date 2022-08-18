Карьера бухгалтера

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.

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Вакансии за 18 августа

  1. Бухгалтер 2 категории (отдел учета имущества) в АО Тандер
    от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, Краснодар, полная занятость
  2. Бухгалтер Заработная плата, банк в РИВЕРКЛАК
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость
  3. Менеджер отчетности МСФО в Skyeng (EdTech)
    зарплата не указана, удаленно, полная занятость
  4. Бухгалтер по расчету с покупателями и поставщиками в Обувь Италии
    80 000 ₽, Москва, полная занятость
  5. от 100 000 ₽ Москва, полная занятость

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Курс повышения квалификации

120 ак. часов
удостоверение в ФИС ФРДО
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Жилищное законодательство

Если плата за вывоз мусора идет за квадратные метры, то придется платить, даже если вы не жили в квартире

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами получил предписание от Жилинспекции сделать перерасчет за услугу. Собственнице квартиры полгода там не жила и, соответственно, не мусорила. Регоператор оспорил это предписание.

Карьера бухгалтера

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансии за 18 августа

  1. Бухгалтер 2 категории (отдел учета имущества) в АО Тандер
    от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, Краснодар, полная занятость
  2. Бухгалтер Заработная плата, банк в РИВЕРКЛАК
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость
  3. Менеджер отчетности МСФО в Skyeng (EdTech)
    зарплата не указана, удаленно, полная занятость
  4. Бухгалтер по расчету с покупателями и поставщиками в Обувь Италии
    80 000 ₽, Москва, полная занятость
  5. от 100 000 ₽ Москва, полная занятость

Повышение квалификации

Подотчет, командировки

Командировка под контролем: чек-лист важных документов для бухгалтера и сотрудников

В каждой компании свои правила и требования к пакету документов для деловых поездок. Эксперты по командировкам считают, что чем больше у вас письменных доказательств о расходах, тем спокойнее бухгалтеру на встречах с налоговой.

Командировка под контролем: чек-лист важных документов для бухгалтера и сотрудников

Мероприятия

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Общество

В колбасу не докладывают мяса, обнаружила информационная система «Меркурий»

Россельхознадзор сообщил, что российские производители заменяют мясо в колбасе и сосисках на дешевые аналоги. Отследить недобросовестное поведение помогает специальная информационная система.

ФСБУ Документооборот

Документооборот на УСН. Как бухгалтеру не запутаться и делать все правильно

Упрощенка — самый востребованный и выгодный режим. Но в нем тоже много непонятного и сложного. Например, упрощенцам придется применять новый ФСБУ «Документооборот» и ждать больше проверок от ФНС. Как в этом всем разобраться бухгалтеру и стать главбухом — читайте в материале.

Документооборот на УСН. Как бухгалтеру не запутаться и делать все правильно
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