Новые вычеты для тех, кто реализует инвестиционные проекты

Речь про положения относительно налоговых вычетов по прибыли, имуществу организаций и земельному налогу для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которые были подписаны после 1 июня 2022 г.

Сами новшества начнут работать с 1 января 2023 г. и позволят не просто уменьшить налоги, но и в некоторых случаях обнулить.

Напомним основные положения

Начиная с 1 апреля 2020 г. применяется закон № 69-ФЗ, который нужен для осуществления хозяйственной деятельности в рамках инвестпроектов. Этой цели служат так называемые стабилизационные оговорки, суть которых в недопустимости применения решений органов госвласти и местного самоуправления (и налоговых НПА тоже), способных ухудшить условия реализации инвестпроекта (ст. 9 Закона № 69-ФЗ, п. 4.3 статьи 5 НК).

Эта цель достигается путем подписания СЗПК между хозяйствующим субъектом, реализующим инвестпроект и РФ (субъектом федерации, муниципальным образованием).

Стороной СЗПК обязательно должен быть субъект, территория которого и выступает место реализации инвестпроекта — лишь при этом условии сторонами СЗПК могут выступать РФ и (или) муниципальные образования (ст. 10 Закона № 69-ФЗ).

Участник инвестпроекта в рамках СЗПК может рассчитывать на следующие меры поддержки со стороны государства (ст. 15 Закона № 69-ФЗ):

получение бюджетной субсидии, за счет которой можно возместить затраты, понесенные при реализации инвестпроекта (п. 1 ст. 15 Закона № 69-ФЗ);

применение налогового вычета на объем этих же затрат. Два условия: затраты фактически понесены и одна из сторон СЗПК — Российская Федерация.

Субсидии и вычеты возможно применить применяться как вместе, так и по отдельности. Выбор остается за участником инвестпроекта и должен быть отражен в расчете объема возмещения затрат (п. 2 статьи 15 Закона № 69-ФЗ).

На каких условиях применяется вычет

Первое условие: наличие статуса участника СЗПК, приобретаемый с даты внесения данных о заключении СЗПК в соответствующий реестр, ведение которого предусматривают положения ст. 5 Закона № 69-ФЗ).

Второе условие: наличие в ФНС представленного уведомления о налоговом вычете. Его представляет Минэконразвития, заключив СЗПК с участником. В уведомлении отражают размеры вычетов и прочие условия, в т.ч правила распределения вычета по налогам, указание на сроки применения данных льгот.

Не позднее десяти дней ФНС передает это уведомление в ИФНС или по месту регистрации участника СЗПК и (или) туда, где он зарегистрирован как крупнейший налогоплательщик.

Право на вычет утрачено. Что дальше

При утрате статуса участника СЗПК — в связи с прекращением действия СЗПК или по иным причинам, установленным Законом № 69-ФЗ, прекращается и применение налоговых вычетов (п. 10, 12, 14 ст. 2 Закона № 225-ФЗ).

Негативные налоговые последствия наступают, когда СЗПК расторгается по воле публично-правового образования (п. 13, 14 ст. 11 Закона № 69-ФЗ) или признания СЗПК недействительным. В подобной ситуации участник считается утратившим статус с даты его получения, что означает:

надо восстановить и уплатить налоги (авансовые платежи), которые бюджет недополучил в связи с применением вычетов;

необходимо произвести уплату пеней, начисленных на указанные суммы.

Таким же образом придется поступить и с суммами налогов, которые не были уплачены на основании стабилизационной оговорки (п. 4.3 ст. 5 НК, п. 2 ст. 1 Закона № 225-ФЗ).

«Прибыльный» вычет

НК пополнился статьей 288.4, введенной рассматриваемым Законом № 225-ФЗ (п. 10 ст. 2).

Одновременно с этим вычетом запрещено задействовать инвестиционный налоговый вычет по тому же налогу (п. 11 статьи 286.1 НК в ред. Закона № 225-ФЗ).

Вычет можно использовать с налогового периода, который последует за годом представления уведомления в ФНС России. Как уже было сказано, в уведомлении указывает размер вычета с разбивкой по федеральному бюджету и «региональной» части. На вычет уменьшается не вся сумма налога на прибыль (авансового платежа), а лишь налог (авансовый платеж), исчисленный с прибыли от реализации инвестпроекта, являющегося предметом именно этого СЗПК.

Необходим раздельный учет доходов и расходов по СЗПК:

при наличии обособленных подразделений, которые участвуют в проекте, — в разрезе по ним.

при наличии нескольких СЗПК — по каждому соглашению.

Конкретный порядок необходимо закрепить в учетной политике участника СЗПК и применять в течение всего срока соглашения (соглашений).

Нюанс, касающийся обособленных подразделений: часть налога «региональную» можно уменьшить лишь по подразделению, находящемуся находится в субъекте РФ, выступающим стороной СЗПК. На «федеральный» налог не распространяется указанное ограничение, поскольку он уплачивается головной организацией централизованно.

И «федеральный», и «региональный» налог (авансовый платеж) за счет налогового вычета можно снизить до нуля, на неиспользованную часть — уменьшает налог (авансовый платеж) в следующие налоговые (отчетные) периоды до тех пор, пока:

будет полностью использована сумма налогового вычета, отраженная в уведомлении ИЛИ

истечет срок применения налогового вычета, указанный в уведомлении, ИЛИ

статус участника СЗПК будет утрачен.

Вычеты по земельному налогу и налогу на имущество

Закон № 225-ФЗ устанавливает нижеследующие правила их применения (ст. 382.1, 396.1 НК в новой редакции).

По налогу на имущество можно применить вычет на суммы самого налога (авансового платежа), исчисленного по недвижимости, которая была:

создана;

модернизирована;

реконструирована

в рамках реализации инвестпроекта (предмета СЗПК), и используемой в нем.

По земельному налогу можно уменьшить сам налог (авансовый платеж), исчисленный по земельному участку, который используется в реализации инвестпроекта. Раздельный учет «инвестиционных» недвижимости и земель обязателен, его порядок должен быть закреплен в учетной политике. Правда, возможно ли воспользоваться вычетом по недвижимости и земле, которые используются одновременно и в инвестпроекте, и в другой деятельности, непонятно.

Так же, как и в ситуации с налогом на прибыль, вычет можно использовать с налогового периода, который последует за годом представления Уведомления, в котором указан размер налогового вычета по каждому объекту недвижимости и земель. Так же, как и в случае с налогом на прибыль, возможны снижение до нуля и перенос неиспользованной части в последующие налоговые (отчетные) периоды, условия те же.

Уменьшение сумм налога на имущество и земельного налога (авансовых платежей) производится до тех пор, пока сумма налогового вычета, указанная в уведомлении, будет полностью израсходована, истечет срок применения налогового вычета, статус участника СЗПК будет утрачен.