Как вести раздельный учет НДС при экспорте?

Кому и зачем нужен раздельный учет НДС при экспортеЕсли организация занимается экспортом продукции, то ей необходимо отдельно учитывать операции, облагаемые по ставке 0%. Вести обособленный учет «входного» НДС по товарам (работам, услугам), используемым в экспортных операциях, с 01.07.2016 необходимо только экспортерам сырьевых товаров (они указаны в п. 10 ст. 165 НК). Необходимость ведения обособленного учета входного НДС для них обусловлена тем, что правила принятия к вычету входного НДС при экспорте сырьевых товаров отличаются от вычета при экспорте товаров, не относящихся к сырьевым, а также при реализации на внутреннем рынке. При экспорте сырьевых товаров вычет производится после подтверждения нулевой ставки, в остальных случаях — по общим правилам.
Важно! С 01.07.2019 вступили в действие поправки в НК, согласно которым по ряду сырьевых товаров можно принимать НДС к вычету и не дожидаться подтверждения нулевой ставки. НДС можно сразу заявить к вычету и в случае, если сырьевой товар не поименован в перечне.Далее рассмотрим возможные варианты организации раздельного учета для экспортеров-сырьевиков.
Варианты ведения раздельного учетаПоскольку Налоговый кодекс не регламентирует принципы ведения раздельного учета, организации необходимо разработать их самостоятельно и закрепить в учетной политике (п. 10 ст. 165 НК, письма Минфина от 14.07.2015 № 03-07-08/40366, от 06.07.2012 № 03-07-08/172, ФНС от 31.10.2014 № ГД-4-3/22600@). Рассмотрим возможные варианты ведения раздельного учета.
Вариант 1. Суммы экспортного НДС учитываются на разных счетах и субсчетах бухгалтерского учетаВедение раздельного учета НДС по экспортным операциям осуществляется путем учета данных сумм на отдельных субсчетах бухгалтерского учета (постановления ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2012 по делу № А28-2547/2011, ФАС Московского округа от 02.04.2010 №КА-А40/2846-10 по делу № А40-48569/08-14-170). Например, к счету 19 «Налог на добавленную стоимость» открывается субсчет 19.11 «Налог на добавленную стоимость по неподтвержденному экспорту».
Для возмещения НДС необходимо подобрать под эти суммы конкретных поставщиков сырья, технические материалы, товары, услуги и работы и конкретные счета-фактуры (постановление ФАС Уральского округа от 29.02.2008 № Ф09-8123/07-С2 по делу № А60-2654/07 [определением ВАС от 10.07.2008 № 7997/08 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС]).
Также возможен следующий порядок ведения учета (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.06.2006 № А82-8327/2004-27):
- рассчитывается себестоимость экспортированной за отчетный период продукции на основании данных по реализации в договорных ценах и затрат на рубль товарной продукции;
- исчисляется объем материальных затрат в себестоимости экспортной продукции согласно удельному весу материальных затрат в общей смете затрат по организации;
- определяется НДС на исчисленный объем материальных затрат, относящийся к экспортной продукции, и учитывается на отдельном балансовом счете.
- реестром учета экспортных операций;
- анализом счетов 68, 19 и открываемых к ним субсчетов;
- журналом проводок указанных счетов;
- бухгалтерскими справками;
- оборотно-сальдовыми ведомостями.
Вариант 2. Раздельный учет осуществляется на основании данных о расходах, фактически произведенных по конкретной экспортной операцииСумма НДС по экспортным операциям, подлежащая возмещению, определяется исходя из фактически реализованного количества продукции на экспорт, количества материалов, использованных при производстве этой продукции, и цен на эти материалы (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 22.03.2006 № Ф04-2070/2006 [20869-А70-33], ФАС Западно-Сибирского округа от 12.09.2005 № Ф04-5908/2005 [14681-А70-25]).
Вариант 3. Ведение раздельного учета основывается на процентном отношении экспортной продукции к общему объему продукцииЕсли у налогоплательщика отсутствует возможность распределять «входной» НДС прямым способом, то он может использовать метод, когда раздельный учет «входного» НДС между экспортными и внутренними операциями по всем производственным ресурсам ведется расчетным способом. При этом если в налоговом периоде проводились экспортные операции, то «входной» НДС распределяется между экспортными и внутренними операциями пропорционально доле таких операций в данном периоде (постановление ФАС Московского округа от 19.07.2007, 25.07.2007 № КА-А40/6810-07-П по делу № А40-27650/06-129-203).
Такой вариант учета должен быть прописан в учетной политике (постановления ФАС Уральского округа от 28.04.2009 № Ф09-8988/08-С2 по делу № А47-6069/2008).
Вариант 4. Раздельный учет ведется пропорционально отношению стоимости экспортной продукции к общей стоимости реализованной продукцииДанный способ учета предусматривает определение отношения выручки от реализации экспортной продукции к выручке от реализации продукции на внутреннем рынке (постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.07.2009 по делу № А13-6020/2008). При этом сумма НДС из книги покупок за период отгрузки продукции на экспорт пропорционально распределяется на две части (постановление ФАС Московского округа от 20.02.2007, 26.02.2007 № КА-А40/749-07 по делу № А40-33938/06-139-97):
- НДС, приходящийся на экспортную продукцию.
- НДС, относящийся к отгруженной на внутренний рынок продукции.
Какие документы подтверждают раздельный учетПоскольку Налоговым кодексом РФ не перечислены документы, которыми подтверждается ведение раздельного учета, организация самостоятельно для себя решает, чем можно подтвердить такой учет.
К таким документам, например, относятся:
- приказ о ведении раздельного учета и регистры бухгалтерского учета;
- справка о расчете НДС;
- приказ об учетной политике, рабочий план счетов предприятия с расшифровкой, журнал по счету 19;
- бухгалтерская справка о расчете «входного» НДС за месяц, в котором были экспортные поставки;
- учетная политика и методика раздельного учета;
- приказ руководителя организации о ведении раздельного учета и расчет НДС бухгалтерией;
- оборотно-сальдовые ведомости и пояснительная записка по ведению раздельного учета НДС по общехозяйственным операциям;
- книги покупок и книги продаж;
- оборотно-сальдовые ведомости;
- учетная политика и расчет суммы НДС;
- оборотно-сальдовые ведомости и методика ведения раздельного учета;
- учетная политика;
- бухгалтерская справка.
Нужно ли представлять документы, подтверждающие раздельный учетНалоговый кодекс не содержит требований представлять налоговым инспекторам вместе с декларацией документы, подтверждающие ведение раздельного учета, поэтому делать это налогоплательщики не обязаны. В пользу налогоплательщиков сложилась и судебная практика: таково, например, решение ФАС Московского округа в постановлении от 20.07.2010 № КА-А41/7691-10 по делу № А41-20286/07. Также указанные документы налогоплательщикам не обязательно представлять и в ходе камеральной проверки.
При этом само по себе требование налоговиков о представлении документов — доказательств ведения раздельного учета является неправомерным (постановления ФАС Московского округа от 07.10.2008 № КА-А40/8592-08 по делу № А40-9998/08-151-31).