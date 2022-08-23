Налоги, взносы, пошлины

Новые антикризисные меры для бизнеса: август 2022 года

Правительство вводит новые меры поддержки российской экономики: для МСП предусмотрены льготные кредиты на перестройку и развитие производства, водятся субсидии на переоборудование автомобилей на газ-топливо, начали принимать заявки для выдачи субсидий на ТВ-рекламу, расширили параллельный импорт и другое.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Расскажем подробнее.

Новые льготные кредиты для малого и среднего бизнеса

Подписано новое постановление о льготных кредитах для малого и среднего бизнеса. Малые и средние предприятия смогут получать кредит на перестройку и развитие производства по ставкам 4,5% и 3% годовых соответственно. Деньги можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Льготная программа будет действовать три года, кредит можно взять на 10 лет.

Переоборудовать автомобили на газ и возместить 48% расходов

Меняются правила предоставления субсидий МСП на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на метане.

Предприятия, которые готовы переоборудовать свой транспорт, а точнее, перевести его с бензина на метан, могут получить весомую поддержку в виде субсидий. Государство компенсирует почти половину расходов на покупку и установку газового оборудования частным лицам и фирмам, которые переведут свои машины на использование сжатого природного газа.

Норматив субсидирования повышается в два раза, и составит 48% вместо прежних 24%, от общей цены работ.

70% оплаченных за ТВ-рекламу можно вернуть

Минпромторг 18 августа начал прием заявок компаний непродовольственного потребительского сегмента, чтобы сформировать реестр производителей, сообщается на сайте ведомства. Попавшие в реестр компании смогут претендовать на софинансирование затрат на размещение рекламы на телевидении.

Компании МСП смогут получить софинансирование до 70% расходов на размещение рекламы на телевидении.

Перечисление дивидендов

Резиденты-физлица теперь вправе зачислять дивиденды по акциям отечественных АО на счета или вклады в заграничных кредитных организациях — дочерних компаниях уполномоченных банков. Суммы зачислений не должны превышать лимитов, установленных Банком России.

С 1 июля физические лица — резиденты РФ смогут переводить на свой счет в зарубежном банке или другому человеку за границей до $1 млн в месяц или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте. Такую же сумму смогут переводить физлица — резиденты из стран, которых российские власти считают дружественными.

Госпошлину за лицензию можно вернуть

В марте 2022 года правительство объявило о возврате госпошлин за выдачу лицензий по заявлениям, которые подали с 14 марта 2022 года.

Минфин уточнил, если пошлина уплачена до 13 марта включительно, а заявление о ее возврате подано позже, деньги все равно вернут или зачтут.

Чтобы вернуть деньги нужно подать заявление о возврате либо зачете. Прошлогоднюю госпошлину за продление некоторых видов лицензий можно будет зачесть в следующем году, а если отказали в выдаче лицензии при оплаченной недоимке, то ФНС должна возместить госпошлину.

Параллельный импорт расширили

Минпромторг расширил перечень товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя. В список добавили парфюмерно-косметическую продукцию брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase.

Необходимость такой меры в ведомстве объяснили тем, что в российские торговые сети сейчас поступает недостаточное количество товаров этих производителей.

Займы в валюте упростили

До 1 октября российским компаниям разрешили предоставлять займы в инвалюте нерезидентам. Кроме нерезидентов из недружественных стран или находящихся под их контролем.

Российские участники ВЭД при предоставлении или возврате займов нерезидентам не обязаны вести расчеты через уполномоченные банки и зачислять на счета в них поступившую от нерезидентов инвалюту.

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