Трудовые отношения

Кому работодатель обязан предоставлять специальные перерывы и оплачивать их

По ст. 109 ТК работникам нужно предоставлять специальные перерывы для отдыха и обогревания в рабочее время. Но это касается далеко не всех категорий сотрудников и только определённых случаев. В этой статье разбираем, как правильно.

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Что говорит закон

В силу ч. 10 ст. 216.1 ТК в случаях, предусмотренных ТК, другими федеральными законами и иными нормативными актами, работодатель обязан устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время.

Согласно положениям ст. 109 Трудового кодекса, предоставление в течение рабочего времени специальных перерывов обусловлено технологией и организацией производства и труда. Но это возможно только на отдельных видах работ.

В связи с этим именно правила внутреннего трудового распорядка устанавливают:

  • виды этих работ;
  • продолжительность таких спецперерывов;
  • порядок их предоставления.

Отдельно оговорено, что специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые входят в рабочее время, предоставляют:

  • работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях;
  • грузчикам на погрузочно-разгрузочных работах
  • другим работникам в необходимых случаях (например, водителям).

Само собой, работодатель должен обеспечить соответствующее оборудование помещений для обогревания и отдыха работников.

Позиция Роструда

Отметим, из ст. 109 ТК напрямую не ясно, во всех ли случаях спецперерывы входят включают в рабочее время. В связи с этим Роструда в письме от 11.04.2012 № ПГ/2181-6-1 указал, что с его точки зрения специальные перерывы следует включать в рабочее время. То есть без каких-либо оговорок.

Также в информации от 26.01.2018 «Об организации труда в холодное время года на открытой территории или в закрытых необогреваемых помещениях» Роструд пояснил, что специальные перерывы обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате.

Продолжительность и количество перерывов зависят не только от температуры воздуха, но и от силы ветра. Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21 – 25 °C. Данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35 – 40°C.

Если работа в торговле

Роструд в письме от 12.07.2022 № ПГ/16860-6-1 разъяснил, что в отношении работников торговли действующее законодательство не содержит обязанности предоставлять специальные перерывы в работе, включаемые в рабочее время.

Но такие перерывы могут быть установлены правилами внутреннего трудового распорядка, которые утверждает работодатель с учетом мнения представительного органа работников в порядке ст. 372 ТК для принятия локальных актов (как правило, они являются приложением к коллективному договору).

Спецперерывы вводят в том числе с учетом санитарно-эпидемиологические правил и нормативов в соответствующей сфере деятельности.

Ответственность

Если бездействие работодателя и непринятие им соответствующих мер по введению спецперерывов приведет к возникновению угрозы для здоровья работников, ему грозит наказание за несоблюдение прав работников. Поскольку это нарушение относится к категории высокого риска.

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