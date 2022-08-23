Помогают ли криптовалюты диверсифицировать портфели инвесторам?

Долгое время считалось, что криптовалюты служат для диверсификации рисков и хеджирования волатильности других классов активов. Это отчасти объясняет, почему так много инвесторов поймали криптовалютную волну и купили популярные токены, например, биткоин, цена которого резко выросла в последние годы.

Сохраняет ли принцип диверсификации свою актуальность в условиях волатильности рынка, которую мы наблюдаем с начала пандемии?

МВФ: растущая корреляция между криптовалютами и акциями

В отчете МВФ «Криптовалютные связи: Влияние криптовалют на рынки акций» за январь 2022 года мировой регулятор подчеркнул растущую корреляцию между криптовалютами и фондовыми рынками в США и на развивающихся рынках. В отчете отмечено, что до пандемии популярные криптоактивы, такие как биткоин и эфир, слабо коррелировали с основными фондовыми индексами, однако цены на криптовалюты и акции США резко выросли после смягчения монетарной политики центральными банками в начале 2020 года.

Используя ежедневные данные о волатильности цен и доходности, МВФ обнаружил, что с начала пандемии влияние волатильности цены биткоина на индексы S&P 500 и MSCI emerging markets увеличились примерно на 12-16%, а от его доходности — примерно на 8-10%. Вторичное влияние Tether на мировые фондовые индексы также увеличилось примерно на 4-6%.

В абсолютном выражении анализ МВФ показывает, что влияние биткоина на мировые фондовые рынки значительно — на него приходится около 14-18% колебаний волатильности цен на акции и 8-10% колебаний доходности акций.

Morningstar: Корреляция криптовалют относительно низкая, но опасайтесь волатильности

С точки зрения долгосрочной перспективы аналитики Morningstar предлагают альтернативный взгляд в недавнем отчете «Ландшафт диверсификации 2022». В нем говорится, что, хотя корреляция криптовалют с традиционными активами имеет тенденцию повышаться во время рыночных кризисов, она остается относительно низкой по отношению к большинству основных классов активов. Данные Morningstar показывают, что с 2018 до 2021 года, коэффициент корреляции биткоина с акциями составил 0,32, с облигациями — 0,14, а с золотом — всего 0,08.

Однако Morningstar предупреждает, что корреляция криптовалют с фондовым рынком в последние годы медленно растет, причем не только для биткоина, но и для эфира и других основных криптовалют. Аналитики компании ожидают, что эта тенденция продолжится, поскольку все больше институциональных и частных инвесторов используют криптовалюты.

Morningstar также предупреждает о волатильности криптовалют, которая осложняет использование цифровых активов для диверсификации портфеля:

«Диверсификационная ценность — одна из потенциальных причин для включения криптовалюты в портфель. Но инвесторы должны учитывать и другие факторы, например, способность держать активы во время периодов падения рынка криптовалют, которые, как показывает опыт, были быстрыми и тяжелыми».

За пределами корреляции активов: На что следует обратить внимание инвесторам

Какие основные выводы из этих данных можно сделать для инвесторов?

Изменение тенденций, отмеченное МВФ и Morningstar, отражает бешеные темпы развития довольно молодого криптовалютного рынка. По мере становления криптовалют как класса активов с растущей адаптацией по всему миру, не исключено, что их корреляция с другими классами активов будет меняться со временем в течение рыночных циклов.

Для инвесторов, которые хотят диверсифицировать портфель важно смотреть на корреляции активов, но нельзя упускать из виду полную картину. В частности, речь идет об их инвестиционных целях и горизонте, определяющих допустимы уровень риска, и, соответственно, структуру активов портфеля.

Инвесторы должны сами анализировать рынки и быть в курсе ключевых событий на криптовалютном рынке, вместо того чтобы просто следовать последним тенденциям. Это поможет принимать обоснованные и взвешенные решения, соответствующие толерантности к риску и целям. Осознать допустимые риски, возможно, более важно, чем наличие хорошо диверсифицированного инвестиционного портфеля с низкой корреляцией между активами.