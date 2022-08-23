Как определяется контролирующее должника лицо при привлечении к субсидиарке. Новый подход Верховного Суда

Сегодня обычным является привлечение к субсидиарной ответственности лиц, которые не обладают контролем над должником, но получающими выгоду от внутригруппового взаимодействия с должником, так же суды не обходят своим вниманием и рядовых сотрудников должника которые своими осознанными действиями способствовали реализации оптимизационных схем.

См. например: Определение ВС от 25.09.2020 года № 310-ЭС20-6760 и от 24.12.2020 года № 305-ЭС20-5422.

В настоящее время уже созданы и опробованы в судебной практике механизмы, позволяющие привлекать к субсидиарной ответственности не только теневых, но реальных контролеров должника, а также простых исполнителей разных схем. Если первых привлекают к ответственности для реального погашения долга, то вторых, скорее всего, в назидание другим.

Но как говорится — нет пределу совершенства. Тем более, когда так хочется уйти от ответственности.

На некоторых предприятиях, особенно в холдинговых структурах (но и не только) принятие управленческих решений передается сотрудникам среднего звена. Разрабатываются внутренние положения и инструкции, издаются приказы и выдаются доверенности на руководство реальной деятельностью предприятия и на совершение различных хозяйственных сделок. Но главное в этом то, что уполномоченные лица должны оформлять все от своего имени и заверять своими подписями. При этом фактическая деятельность предприятия определяется и контролируется топ-менеджментом и участниками.

Но как только наступают трудные времена (особенно при банкротстве), и участников и топ-менеджеров могут привлечь к субсидиарной ответственности, сразу происходит то, для чего все и готовилось. КДЛ ссылаются на ограниченное участие в хозяйственной деятельности предприятия и делегирование полномочий своим сотрудникам, т. е. работает вариант — «стрелочник виноват».

До недавнего времени такая схема работала довольно успешно, но скорее всего это уже в прошлом. Верховный Суд недавно рассматривал такую ситуацию и высказался довольно жестко и определенно.

Документ: определение ВС от 30.05.2022 года № 305-ЭС22-2095.

История дела

Было в Московской области такое ЗАО «Заготовитель», акционерами общества являлись три иностранные компании, место регистрации которых находилось на Сейшелах, а также два гражданина России — Кузовкин Д. В. владевший 0,1897 процента акций и Левашов С. Б. владевший 0,1138 процента акций. Реестродержателем являлось само ЗАО «Заготовитель». Руководителем ЗАО с момента создания был Володин В. Г.

Основным видом деятельности ЗАО являлось размещение твердых бытовых отходов на полигоне «Кучино». Общество размещало твердые бытовые отходы с грубым нарушением экологических нормативов, чем причинило вред окружающей среде, за что и поплатилось.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Виновными были признаны Корчагина Э. С. — заместитель генерального директора по экологии и Корнилаев Э. А. — мастер полигона. Именно они признаны винновыми в совершении преступления, тогда как в отношении руководителя общества Володина В. Г. следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Решением суда с ЗАО «Заготовитель» взыскано в качестве компенсации вреда причиненного окружающей среде и за иные нарушения более 6,0 млрд. руб. Конечно, после взыскания такой суммы общество становится банкротом, а арбитражный управляющий стал искать тех, кого можно привлечь к субсидиарной ответственности.

Основными на звание КДЛ стали акционеры и руководитель общества, но суды не признали Кузовкина Д. В и Левашова С. Б. контролирующими общества лицами ввиду того, что им принадлежали миноритарные пакеты акций. Признавая руководителя общества не подлежащим привлечению к субсидиарной ответственности, суды указали, что кредиторская задолженность должника возникла в связи с противоправной деятельностью менеджеров предприятия — совершения ими экологического преступления, что было установлено приговором по уголовному делу.

Верховный суд не согласился с такой позицией судов.

Основные выводы ВС

Суды не проверили доводы относительно того, что иностранные компании, упомянутые в реестре юридических лиц в качестве акционеров, таковыми не могли являться в принципе, поскольку не значатся в торговом реестре Республики Сейшелы. Контролирующие общество лицо (руководитель) вправе передавать полномочия по управлению, но не вправе устраниться от контроля за выполнением переданных полномочий. В противном случае руководитель отвечает за свои действия (бездействие), а не за действия (бездействие) работников, поскольку упомянутые обязанности по организации, выбору и контролю являются собственными обязанностями руководителя. Постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Володина В.Г. не образует преюдицию для арбитражного суда, а факт непривлечения Володина В. Г. к уголовной ответственности не свидетельствует об отсутствии состава гражданского правонарушения. Суды не приняли во внимание тот факт, что сданная обществом «Заготовитель» бухгалтерская отчетность являлась явно недостоверной: в ней не отражен реальный оборот денежных средств, возникший в связи с эксплуатацией мусорного полигона. Банковские счета общества пополнялись лишь на суммы, сопоставимые с размером арендной платы, которую необходимо было уплатить за пользование земельным участком. Сведения о судьбе доходов, полученных при эксплуатации полигона, контролирующими лицами не раскрыты.

КДЛ обязаны объяснить, почему деятельность общества систематически носила убыточный характер. Если нет достоверных объяснений от контролирующих лиц, априори предполагается, что это они довели общество до банкротства.

Отменяя раннее принятые судебные решения, Верховный суд указал, что при новом рассмотрении следует:

установить лиц, контролировавших общество «Заготовитель»;

проверить доводы относительно сложившейся в этом обществе системы ведения бизнеса в части контроля за действиями работников, отражения реальной выручки от размещения отходов;

выяснить, кем эта система создавалась и поддерживалась;

исследовать вопрос о том, явились ли действия по созданию и поддержанию упомянутой системы необходимой причиной банкротства общества.

Выводы

ВС закрыл еще одну лазейку ухода от субсидиарной ответственности, желание спрятаться за спинами управленцев среднего звена.

ВС продолжил развитие практики, по которой к субсидиарной ответственности должны привлекаться лица, фактически управляющие деятельностью должника, а не лица, формально наделенные полномочиями на такое управление. Суд обратил внимание на то, что если бизнес не имеет прибыли от реализации, значит, она аккумулируется в другом месте, а КДЛ получают доход по схеме разделения центров прибылей и убытков.

Суд не исключил возможность управления обществом акционером (участником) имеющим незначительный пакет акций (доли) в обществе.