Налоговые споры

Как налоговики жестили этим летом: топ налоговых споров, когда даже суды не помогли бизнесу

Собрали в небольшую подборку самые неприятные налоговые споры за прошедшие три месяца. Мотайте на ус, как делать нельзя.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Сын за отца не отвечает, но это не точно

Видимо, именно такой логикой руководствовались мытари, когда изъяли документы в компании отца при выездной проверке в компании сына. Несмотря на то, что фирма требовала вернуть все обратно и удалить скопированную с компьютеров информацию, представляющую коммерческую тайну, навстречу, очевидно, никто не пошёл.

Защитить свою честь компания не смогла даже с помощью адвокатов. Верховный суд сказал, что действия налоговиков законны (дело № А40-117986/2021).

Всё тайное становится явным

А именно, когда в деле замешана серая зарплата.

Всем давно известно, что утаить информацию от ФНС невозможно. Особенно, если обращается обиженный сотрудник.

«Лучше бы выплатил зарплату сразу» — подумал работодатель, получивший штраф на 100 тыс. рублей.

А причина взыскания банальная — неофициальная зарплата продавцов, которую считали по записям в тетради. Копии тетрадей и серых ведомостей сотрудники показали налоговикам сами.

Как не пыталась владелица магазина не согласиться с доначислением, суд всё равно встал на сторону налоговой (дело № А76-4671/2022).

И даже отсутствие подписи самой ИП в тетради и ведомости никак не повлияло на развитие событий, что вовсе неудивительно.

Слишком хорошо отмывали

Или как ещё объяснить оптимизацию налогов на 1 млрд рублей в клининговой компании?

В ходе проверки было обнаружено, что фирма не платит НДС и зарплатные налоги.

Компания «Бекар» тщательно заметала следы, но ФНС оказалась слишком внимательной.

Вы просто неправильно поняли

Налоговики и предприниматели часто не сходятся во мнении. Первые так и норовят предъявить претензию, а вторые, в свою очередь, всячески увиливают от ответственности.

Но не тут-то было. От ФНС не уйдёт никто! Дело (№ А73-16278/2021) лишь подтверждает этот факт.

ООО «Барьер-ДВ» вело дело с ИП на услуги кладовщика, торгового представителя, мерчендайзера, экспедитора, бухгалтера. Обнаружив сей факт, госслужащие посчитали, что компания таким образом уклоняется от налогов. И доначислили предприятию 20 млн налогов.

Арбитражный суд Дальневосточного округа также встал на сторону ФНС и обязал компанию выплатить штрафы и пени.

Дробили, дробили, да не до дробили

Как не старалась обувная сеть Zenden ООО «Дом одежды», а налоговая всё равно провела проверку и доначислила 867 млн руб., в том числе 405 млн руб. НДС и 187 млн руб. налога на прибыль.

По мнению налоговиков в компании числилось 22 предпринимателя. С их помощью «Дом одежды» продавал товар, применяли ЕНВД. Этот способ позволил выводить часть выручки и уменьшить налог на прибыль и НДС.

И если в 2019 компании крупно повезло, то теперь их белая полоса закончилась. На новом круге разбирательства 30 июля первая инстанция поддержала ФНС.

Хоть и основатель Zenden Group Андрей Павлов не согласен с таким решением, но всем известно, что последнее слово за судьей.

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