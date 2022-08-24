НДС

Имеет ли право на освобождение от НДС ресторан, входящий в состав гостиницы?

В гостиничном комплексе работает ресторан. Может ли это заведение воспользоваться льготой, установленной для объектов общественного питания?

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Иллюстрация: Светлана Семина /«Клерк» Иллюстрация: Светлана Семина /«Клерк»

На этот вопрос Минфин России ответил в своем письме от 19.07.2022 № 03-07-11/69498.

Льготы по НДС для общепита

С 1 января 2022 года заведения общественного питания могут получить освобождение от НДС, если выполняются законодательно установленные условия:

  1. сумма доходов не превышает 2 млрд рублей;
  2. удельный вес поступлений от профильной деятельности составляет как минимум 70% от общего объема всех доходов;
  3. среднемесячный размер выплат в пользу физлиц не ниже среднемесячной начисленной зарплаты в регионе страны по этому виду деятельности.
Последнее условие вступит в силу только с начала 2024 года.

Под деятельностью для получения льготы имеется в виду работа по классу 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» согласно с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. Необходимо, чтобы этот код значился в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1-е число того месяца, в котором были внесены изменения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Льгота по НДС применяется в отношении услуг общепита, которые организации и индивидуальные предприниматели оказывают через объекты общепита, а также услуг общепита вне таких объектов по месту, выбранному клиентом. В последнем случае речь идет о выездном обслуживании.

Освобождение от НДС для заведения, входящего в состав гостиницы

Компания, которая оказывает услуги общественного питания через объекты, которые входят в состав гостиницы, может претендовать на льготу по НДС. При этом важно, чтобы соблюдались упомянутые выше условия.

Если не выполняется одно, освобождение от налога не предоставляется. Об этом Минфин напоминает в своем письме от 20.07.2022 № 03-03-06/1/69885.

Ведомство также напомнило, что при определении лимита в 2 млрд рублей учитываются все виды бизнеса, которые ведет организация. Если удельный вес доходов от реализации услуг общепита меньше 70%, право на льготу теряется.

Организация, получившая освобождение от НДС, также имеет право на уплату страховых взносов по льготному тарифу в 15% для МСП. Но при этом нужно, чтобы среднесписочная численность работников была в пределах от 250 до 1 500 человек.

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