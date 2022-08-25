Как правильно рассчитать НДФЛ с победителей акции и удержать налог

Описание ситуации

Согласно ст. 24 НК, налоговый агент обязан правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам и перечислять налоги в соответствующий бюджет.

Также, согласно ст. 226 НК:

исчисление сумм и уплата НДФЛ производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент;

налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных п.4 ст. 226 НК, а именно: при выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме.

Вопрос

Банком планируется проведение рекламной акции, по результатам которой победителям акции (физическим лицам) будет вручен выигрыш, включающий в себя одновременно и натуральную, и денежную формы (например, стоимость приза в натуральной форме 70 000 руб., величина денежных средств — 30 000 руб.).

Общая сумма дохода, выплачиваемая налогоплательщику как в натуральной, так и в денежной форме составляет 100 000 рублей (иные доходы налоговым агентом, кроме поименованных в рассматриваемом примере, налогоплательщику не выплачивались).

Налоговая ставка составляет 35%.

Верно ли мы понимаем, что поскольку сумма НДФЛ, исчисленная в отношении полной стоимости выигрыша — 35 000 рублей (100 000 * 35%), составляет более 50% от суммы дохода в денежной форме — 15 000 рублей (30 000 *50%), при передаче налогоплательщику выигрыша НДФЛ удерживается в размере 15 000 рублей?

Мнение консультантов

Банк верно трактует установленные главой 23 НК порядок исчисления, удержания налога на доходы физических лиц в отношении дохода, выплачиваемого в натуральной форме. В приведенной в тексте вопроса ситуации сумма налога на доходы физических лиц, удерживаемого Банком из «денежной» части передаваемого выигрыша, не может превышать 15 000 рублей.

Обоснование мнения консультантов

При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 настоящего Кодекса.

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки (пункт 2 статьи 210 НК). Если иное не установлено пунктом 6 настоящей статьи, при определении налоговой базы, не указанной в пункте 2.1 или 2.2 настоящей статьи, налоговая база определяется как денежное выражение соответствующих доходов, подлежащих налогообложению (пункт 4 статьи 210 НК).

При получении налогоплательщиком дохода от организаций и индивидуальных предпринимателей в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества, налоговая база определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг) иного имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 настоящего Кодекса. При этом в стоимость таких товаров (работ, услуг) включается соответствующая сумма налога на добавленную стоимость, акцизов и исключается частичная оплата налогоплательщиком стоимости полученных им товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг (пункт 1 статьи 211 НК).

На основании пункта 2 статьи 224 НК налоговая ставка в отношении доходов в виде стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 НК, установлена в размере 35 процентов.

Как указано в тексте вопроса Банком планируется проведение рекламной акции, по результатам которой победителям акции (физическим лицам) будет вручен выигрыш, включающий в себя одновременно и натуральную, и денежную формы (например, стоимость приза в натуральной форме 70 000 руб., величина денежных средств — 30 000 руб.).

Согласно пункту 1 статьи 226 НК российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, признаются в целях главы 23 НК налоговыми агентами и обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 225 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

Исчисление сумм и уплата налога в соответствии с настоящей статьей производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, с зачетом ранее удержанных сумм налога (за исключением доходов, в отношении которых исчисление сумм налога производится в соответствии со статьей 214.7 настоящего Кодекса), а в случаях и порядке, предусмотренных статьей 227.1 настоящего Кодекса, также с учетом уменьшения на суммы фиксированных авансовых платежей, уплаченных налогоплательщиком. Особенности исчисления и (или) уплаты налога по отдельным видам доходов устанавливаются статьями 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 214.7, 226.1, 227 и 228 настоящего Кодекса.

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 или 3.1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога. Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику (пункт 3 статьи 226 НК).

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме (пункт 4 статьи 226 НК).

Порядок исполнения налоговым агентом своих обязанностей, предусмотренный НК, не может быть изменен на основании договора, заключенного с физическим лицом — получателем доходов. Это отмечено представителями Минфина в письме от 13.11.2020 № 03-04-06/98864 на вопрос налогового агента о возможности удержания из НДФЛ, исчисленного в отношении дохода в натуральной форме, без учета ограничения, установленного пунктом 4 статьи 226 НК.

Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается, за исключением случаев доначисления (взыскания) налога по итогам налоговой проверки в соответствии с настоящим Кодексом при неправомерном неудержании (неполном удержании) налога налоговым агентом. При заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц (пункт 9 статьи 226 НК).

Таким образом, в рассматриваемом случае сумма налога, удерживаемого банком из «денежной» части передаваемого выигрыша, не может превышать 15 000 рублей.

Банк верно трактует установленные главой 23 НК порядок исчисления, удержания НДФЛ, в отношении дохода, выплачиваемого в натуральной форме.

При невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика в полном размере сумму налога, исчисленную со стоимости выигрыша, Банк обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. Форма сообщения о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога, а также порядок его представления в налоговый орган утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 228 НК налогоплательщики, получившие доходы, сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном, в частности, пунктом 5 статьи 226 НК, самостоятельной уплачивают налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога.

В завершении напомним, что в силу подпункта 28 статьи 217 НК доходы в виде стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), не превышающие за налоговый период 4000 рублей, не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения).

При этом, как пояснено специалистами финансового ведомства в письме от 11.04.2018 № 03-04-07/23939:

«В случае, если каждым налоговым агентом при выплате налогоплательщику дохода в виде выигрыша не удержан налог с суммы дохода, не превышающей размер, установленный абзацем восьмым пункта 28 статьи 217 Кодекса, за налоговой период, но при этом в совокупности по таким доходам, полученным за налоговый период от всех налоговых агентов, установленный размер будет превышен, налогоплательщик на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 228 Кодекса самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 Кодекса, исходя из суммы превышения, с которой налоговыми агентами не был удержан налог, а также представляет в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц».