Облагаются ли НДС работы по демонтажу зданий за рубежом

Что относится к объектам обложения НДС

К объектам обложения НДС относятся операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории России (ст. 146 НК). По общему правилу услуги (работы), оказанные на территории России, облагаются НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК).

Если услуги оказаны не на территории России, то НДС начислять не нужно.

Поэтому, чтобы узнать, облагается ли работа или услуга НДС, нужно правильно определить место реализации этой услуги. Для этого обращаются к статье 148 НК.

Когда местом реализации работ или услуг считается РФ

Работы (услуги) считаются реализованными на территории России в случаях, перечисленных в подпунктах 1 — 4.1, 4.4 статьи 148 НК. Из них можно отнести к ситуации, которую разъяснил Минфин в письме от 26 июля 2022 № 03-07-08/71809, случай, когда работы (услуги) связаны непосредственно с недвижимым имуществом (за исключением воздушных, морских судов и судов внутреннего плавания, а также космических объектов).

Если недвижимость находится непосредственно на территории Российской Федерации, местом реализации работ и услуг, связанных с ней, признается территория РФ. НДС нужно начислять. С недвижимостью могут быть связаны, например, строительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонтные, реставрационные работы, работы по озеленению, услуги по аренде.

Пример

Работы связаны непосредственно с недвижимостью в РФ Российская фирма реконструирует здание железнодорожного вокзала, который находится в Оренбурге. Поскольку эти работы связаны с недвижимостью, находящейся на территории России, место реализации этих работ — Россия. Следовательно, реализация этих работ облагается НДС.

Когда местом реализации работ или услуг РФ не признается

Здесь же есть зеркальное правило. Местом реализации работ (услуг) Россия не признается, если работы (услуги) связаны непосредственно с недвижимым имуществом (за исключением воздушных, морских судов и судов внутреннего плавания, а также космических объектов), находящимся за пределами территории Российской Федерации. Это те же работы и услуги (строительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонтные, реставрационные работы, работы по озеленению, услуги по аренде).

Разница в том, что недвижимость находится за рубежом. Поэтому нет объекта обложения НДС.

Пример

Работы связаны непосредственно с недвижимостью за рубежом Российская фирма ремонтирует оборудование теплоэлектрической станции в Варне. Данные работы связаны с недвижимостью, находящейся на территории Болгарии. Таким образом, местом реализации работ не является Россия. Поэтому НДС их стоимость не облагают.

Что разъяснил Минфин

Нужно ли платить НДС при выполнении российской организацией работ по демонтажу зданий на территории иностранного государства, если такие работы выполняются по договору с другой российской компанией?

Несмотря на это «если», местом реализации работ по демонтажу зданий, находящихся на территории иностранного государства, территория РФ не признается.

Даже если работы выполняет российская организация по договору с другой российской организацией. Такие работы не подпадают под НДС.