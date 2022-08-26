Уточнение по УСН: всегда ли нужно и как исправить ошибку?

Рассказывают аналитики бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения».

Что такое УСН?

Упрощенная система налогообложения подразумевает определенный налоговый режим для юридических лиц.

Выбирать его или нет, каждое предприятие определяется самостоятельно. УСН или «упрощенка» регламентируется 26.2 главой Налогового кодекса. Упрощенная система налогообложения исключает уплату НДФЛ по предпринимательским доходам, налог на имущество физлиц, и налог на добавленную стоимость. Если предприятие или ИП выбирает упрощенную систему налогообложения, то он лишь один раз в год сдает единую налоговую декларацию.

А сам налог платится четыре раза в год частями с нарастающим итогом. Оплату необходимо производить до 25 апреля, до 25 июля, до 25 октября и до 25 декабря соответственно.

Упрощённая система бывает двух видов: «доходы» и «доходы минус расходы». От вида будет зависеть ставка налога и порядок его расчета. Менять объект налогообложения допускается не чаще одного раза в год.

На УСН «Доходы» ставка составляет 6%. Региональные власти могут применять местные локальные акты вплоть до снижения ставки до 1%. Налог платится со всех доходов компании.

На УСН «Доходы минус расходы» ставка уже 15%. Минимальное снижение в регионах допустимо до 5%. По решению субъектов. Налог рассчитывается с разницы между доходами и расходами.

Однако не все могут претендовать на упрощенную систему налогообложения. Есть ряд ограничений по виду деятельности, доходам и численности сотрудников. Все они прописаны в № 266-ФЗ от 31.07.2020.

Так, например, УСН не могут применять при торговле подакцизными группами товаров, или работать в сфере добычи полезных ископаемых, например. Кроме того, лимиты для «упрощенки» на 2022 год составили не более 130 сотрудников и доход не выше 200 миллионов рублей в год.

Переплата

Если вдруг по сданной декларации УСН-налога найдена досадная ошибка, в налоговую службу можно направить уточнение. Но иногда этого можно и не делать.

Например, если по налогу случилась переплата из-за ошибки. То есть компания не занизила, а случайно завысила налоговую базу.

При этом подача уточненной декларации только привлечет внимание налоговых органов, а переплата налога не влечет никаких штрафных санкций. Зато возникнет риск ненужных дополнительных проверок компании.

Поэтому при переплате УСН-налога лучше и проще скорректировать базу новых отчетных периодов в сторону уменьшения.

Недоплата

В случае если обнаруженная ошибка уменьшила налогооблагаемую базу и привела к недоплате налога по УСН, то, согласно, п. 1 ст. 81 НК юридическое лицо обязано подать уточненную декларацию за истекший период.

На самом деле, сделать это достаточно просто. Во-первых, необходимо установить тот период, в котором была допущена ошибка. Во-вторых, нужно определить сумму недоплаты плюс пени и оперативно перечислить их в бюджет.

При этом заплатить нужно до подачи уточненной декларации. Это поможет избежать штрафных санкций ФНС, что прописано в п. 4 ст. 81 НК, далее внимательно проверьте код бюджетной классификации, чтобы начисление оперативно попало по адресу. Только после этого можно составить уточненную декларацию по УСН и направить ее в федеральную налоговую службу.

Важно декларацию полностью заполнить заново, а не просто исправить данные или, того хуже вписать разницу в суммах. Не лишним будет подготовить у уточненной декларации сопроводительное письмо с разъяснениями, чтобы исключить вопросы инспектора.

Что грозит за нарушения?

Ответственность за нарушения по подачи декларации или уплате налога предусмотрена в 119 статье Налогового кодекса. Так, например, за подачу декларации по УСН-налогу с опозданием федеральной налоговой службе обязательно выпишут штраф в размере до 30% от суммы налога за каждый месяц просрочки. А на одиннадцатый день опоздания в подаче декларации могут быть заблокированы все операции по счетам нарушителя.

Если же опоздать с уплатой налогов, то штраф в пользу государства может составить до 40% от суммы выплаты плюс пени за каждый день просрочки в размере трехсотой доли ставки центрального банка России.