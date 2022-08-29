Хороший бухгалтер к новым правилам готовится заранее. Изменения начислений страховых взносов с 2023 года

В бухгалтерском консалтинговом агентстве «Простые решения» рассказали, на чем акцентировать внимание при начислении первых страховых взносов в 2023 году.

ИП, фермеры, крупный бизнес, изменения коснутся всех

Нововведения регламентирует целый ряд новых законопроектов, которые прошли все три чтения в государственной думе России и были подписаны президентом страны, Владимиром Путиным. В числе прочих речь идет об изменениях в закон № 239-ФЗ от 14.07.2022 года. Именно в нем зафиксированы изменения порядка уплаты страховых взносов.

Прежде всего, появится единая предельная база, исходя из которой будет рассчитываться как пенсионное, так и социальное страхование. При этом сумму новой предельной базы установит правительство к 1 января 2023 года с учетом индексации обязательного пенсионного страхования.

Поровну

С начала следующего года в России начнет действовать единый тариф всех страховых взносов. В том числе на пенсионное страхование, ОСС, взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование.

Так, например, если страховые взносы предприятие будет начислять в пределах установленной базы, то единый тариф составит 30%, если предельная база будет превышена, то единый тариф снизится до 15,1%.

Льготы и субсидии

Однако изменение в законодательстве не коснулось льготных категорий бизнеса и производства. Субъекты малого и среднего бизнеса, могут рассчитывать на субсидированный тариф на страховые взносы в размере 15%.

Здесь законотворцы ничего не поменяли. Правда льготы действуют только при условии, если выплаты превышают минимальный размер оплаты труда.

Для целого ряда предприятий и организаций действует тариф 7,6% в предельной базе для начисления взносов. В первую очередь речь идет о резидентах территорий опережающего развития (от Калининграда до Владивостока), различных IT-предприятиях и тех бизнесах, которые оказывают поддержку студентам высших и средних профессиональных учебных заведений. И эти же предприятия вообще освобождены от взносов, с установленным тарифом 0,0%, если предельная база превышает установленные уровень.

Нулевые тарифы действуют также для организаций, которые производят выплаты членам экипажей судов.

А вот тарификация страховых взносов для судей, прокурорских работников, сотрудников следственного комитета прописана отдельно: так тариф на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов составил 2,9 %, на ОМС — 5,1 %, и 0,0% на взносы на обязательное пенсионное страхование.

Индивидуальные предприниматели

Если в штате ИП не числятся сотрудники, то по страховым взносам, в пределах годового дохода в 300 000 рублей, ничего не изменится. Страховые взносы такое ИП даже по единому тарифу заплатит в фиксированном размере 45 842 рублей.

Если годовой доход индивидуального предпринимателя превысит 300 000 рублей, то к фиксированной выплате нужно прибавить 1% от величины превышающего дохода. Это взносы на обязательное пенсионное страхование.

Фермеры

Страховые взносы для КФХ. Главы крестьянско-фермерских хозяйств с нового года также будут уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за себя и за каждого члена хозяйства.

Однако размер страховых взносов в целом по предприятию будет составлять по 45 842 рубля за каждого члена крестьянско-фермерского хозяйства. В том числе за его главу.

Форма оплаты

С 2023 года начислять взносы нужно будет единой суммой не позднее 28-го числа календарного месяца, следующего за отчетным. А расчет по страховым взносам нужно представлять в ФНС не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Появились и нововведения в формах отчетности так, например, в 2023 году необходимо будет сдавать отчет о персонифицированных сведениях физлиц, включающие персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу.

Форму и порядок сдачи новых сведений утвердит ФНС. При этом сдавать СЗВ-М больше не надо.