Договор добровольного страхования: на какие пункты надо обратить внимание при его составлении

Что такое добровольное страхование

Соглашением между страхователем и страховщиком, определяющим условия наступления страхового случая и порядок осуществления страхового возмещения, именуют сокращенно ДС. Это процедура, в ходе которой застрахованное лицо получает привилегии в случае наступления определенных обстоятельств.

В основе сделки по добровольному страхованиюлежит инициатива лица, желающего осуществить в отношении себя или же своего имущества страхование по определенным обстоятельствам. Объектом выступают не только жизнь и здоровье страхователя, но и его материальные ценности и различного рода имущество.

Страхование осуществляют и физические, и юридические лица.

Следует отметить также, что оно может быть как индивидуальное, так и коллективное. В первом случае сделка оформляется на самого страхователя или на членов его семьи, а при коллективном — на работников предприятия: тут работодатель является страхователем, а работники — застрахованными лицами.

Стороны договора

Субъектами по договору ДС выступают страховщик, страхователь и застрахованные лица; так, договоры и правила добровольного страхования ответственности разрабатываются его сторонами, но в большей своей части документ заключается по правилам страхователя. Обязательно в письменной форме с указанием на срок его действия и виды страховых случаев.

Условия договора

Каждый конкретный случай индивидуален и требует вдумчивого подхода к составлению документа и согласованию условий. Кроме того, для каждой ситуации указывается свое условие наступления страхового случая.

Среди обязательных условий для включения выделяют его срочный характер. На практике договор заключают сроком на один год, а по истечении он пролонгируется или перезаключается сторонами сделки. Что касается действия документа, то для большинства случаев его условия действуют с момента подписания, но могут предусматривать и иной порядок.

Например, если по условиям договор вступает в силу с момента внесения первого взноса.

Кроме того, необходимо предусмотреть не только все виды страховых случаев, но и все возможные исключения из них — ситуации, на которые действие страховки распространяться не будет. Перечень услуг, входящих в программу по ДС, излагается в приложении. Таким образом, при наступлении страхового случая застрахованное лицо получает помощь, а учреждение — оплату услуг по установленным в договоре тарифам.

Поэтому составление начинается с определения состава услуг, которые должны входить в программу. Согласовываются размер и порядок внесения платы за страхование (страховой премии), размер обычно определяется в соответствии с установленными тарифами. Нелишне предусмотреть последствия неуплаты взносов в установленный срок.

Важно! В общем случае договор ДС обязан включать в себя условие о возврате страхователю уплаченных страховых сумм. По Указаниям Банка России от 20.11.2015 № 3854-У данное условие является обязательным, оно предполагает возможность застрахованного лица в случае отказа в течение 14 календарных дней со дня его заключения вернуть сумму страховой премии при условии, что в указанный срок не произошел страховой случай.

Относительно возврата уплаченной премии есть несколько нюансов:

если отказ от страховки произошел в 14-дневный срок и до даты начала действия страхования, то сумма страховой премии подлежит возврату страхователю в полном объеме;

если страхователь отказался от страховки в указанный срок, но после начала действия страхования, то страховая компания вправе удержать часть страховой премии пропорционально сроку действия документа (п. 5–6 Указания Банка России № 3854-У).

Возврат страховой премии производится в срок до десяти рабочих дней со дня получения письменного заявления страхователя об отказе.

Следующим наиболее важным аспектом является условие о правах, обязанностях и ответственности сторон. По общему правилу к основным правам страховщика относят:

осуществлять проверку на достоверность данных, указанных страхователем;

следить за составом и обоснованностью услуг, оказанных учреждением;

в предусмотренных случаях отказывать в оплате услуг.

К обязанностям страховщика относят:

организация оказания услуг застрахованным лицам по программе страхования;

производить оплату услуг в установленные в договоре сроки;

не разглашать сведения о застрахованных лицах.

В свою очередь страхователь вправе требовать от страховщика предоставлять застрахованным лицам услуги, предусмотренные ДС.

К обязанностям страхователя относится следующее:

добросовестно и в срок вносить плату за страхование;

сообщать страховщику обо всех случаях неоказания услуг по ДС;

ставить в известность страховщика об обстоятельствах, влияющих на оценку страхового риска.

Важно! Страхователю предоставляется социальный вычет в части расходов на уплату страховых взносов по договорам ДС, заключенным в свою пользу, в пользу своих супруга (супруги), родителей, детей и подопечных в возрасте до 18 лет, а в установленных случаях и в части расходов на уплату страховых взносов в пользу детей и бывших подопечных в возрасте до 24 лет.

Сведения о численности и конкретное указание реквизитов застрахованных лиц на практике оформляют в виде приложения. По результату сделки застрахованному лицу выдается подтверждающий документ — страховой полис.

Что дает договор ДМС

В заключение перечислим привилегии, которые дает полис ДС: во-первых, в рамках программы застрахованное лицо получает оперативную помощь; во-вторых, отметим возможность оформить налоговый вычет, о котором говорилось ранее; в заключение, доступность эксклюзивных программ.