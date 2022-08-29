Как иностранному предпринимателю стать предпринимателем в России

Почему статус иностранного предпринимателя не признают в России

ИП — это физлица, которые зарегистрировались в установленном порядке и ведут бизнес без образования юридического лица (п. 2 ст. 11 НК). Физлица, которые ведут предпринимательскую деятельность, но не зарегистрировались в нарушение требований ГК, несут ответственность как ИП.

Чиновники уверены, что кодекс не дает права признавать ИП физлиц, которые считаются ИП по законам иностранных государств (письмо Минфина от 25.05.2022 № 03-08-05/48665).

Кроме того, иностранный гражданин, который имеет статус ИП — это гражданин, который получил статус ИП в России (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Если он имеет статус ИП на родине, в России такой статус не признают.

Какие варианты вести бизнес в России есть у иностранного гражданина

Стать самозанятым

НПД — это специальный налоговый режим для физлиц. Иностранцы могут стать самозанятыми, если они граждане ЕАЭС, а с 01.08.2022 — еще и Украины, ДНР или ЛНР (ст. 5 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, письмо ФНС от 23.08.2022 № КВ-3-14/9039@).

НПД можно платить с доходов от выполнения работ и оказания услуг, сдачи в аренду жилья, автомобилей и другого движимого имущества, продажи продукции собственного изготовления. Профессиональный доход не может превышать 2,4 млн руб. в год.

Нельзя платить НПД при перепродаже товаров, продаже собственной продукции, подлежащей обязательной маркировке, сдаче в аренду нежилых помещений.

Ставки НПД — 4 процента от доходов, полученных от физлиц, и 6 процентов от доходов, полученных от организаций и ИП. Страховые взносы самозанятые не платят.

Чтобы перейти на НПД, достаточно встать на учет через приложение «Мой налог». После получения денег надо оформить чек в этой программе и передать его клиенту. Отчетности по НПД нет. Налог за месяц рассчитает инспекция и пришлет уведомление через приложение. Заплатить налог надо не позднее 25-го числа следующего месяца.

Оформить ИП

Если иностранец не вправе стать самозанятым, ему можно оформить статус российского ИП. Ведь иностранные граждане вправе заниматься в России предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 13 Закона № 115-ФЗ). Но стать ИП могут только те иностранцы, у которых есть или разрешение на временное проживание, или вид на жительство (п. 1 ст. 2 Закона № 115-ФЗ). Те иностранцы, у которых есть только разрешение на временное пребывание, стать ИП не вправе (письмо Минфина от 17.11.2021 N 03-12-09/92807).

Для госрегистрации иностранца в качестве ИП представляется комплект документов (п. 1 ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ): заявление о госрегистрации;

копия документа, который удостоверяет личность иностранца;

копия документа, подтверждающего право иностранного физлица временно или постоянно проживать в России;

документ об уплате государственной пошлины.

Нотариус, который засвидетельствовал подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации, сам направит весь пакет документов налоговикам в электронном виде (п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ).

После регистрации ИП иностранцу станут доступны общая система налогообложения, упрощенка и ПСН.