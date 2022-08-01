Самозанятые

❗️ С 1 августа действуют новые правила для самозанятых. Закон вступил в силу

Теперь самозанятые смогут вставать на налоговый учет через портал госуслуг. Такая возможность появляется не только у граждан России, но и у граждан других стран ЕАЭС.

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В ступил в силу закон, который вносит изменения в 422-ФЗ об НПД.

Теперь стать самозанятыми в России могут жители:

  • Украины;
  • ЛНР;
  • ДНР;
  • ЕАЭС (входят кроме РФ Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия).

Также регистрация в качестве плательщика налога на профдоход доступна через подачу заявления на Госуслугах. Фотография не потребуется. Там же доступно снятие с учета. В случае отрицательного решения со стороны налоговиков, решение придет в личный кабинет Госуслуг.

Для подачи обращения нужно иметь квалифицированную электронную подпись.

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