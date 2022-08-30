Какие товары сейчас маркировать обязательно, какие – нет, а до каких еще очередь не дошла

Для чего вообще нужна маркировка товаровКогда товар подлежит маркировке, на каждую его единицу производитель или импортер должен прикрепить марку с уникальным кодом. Или код может быть напечатан на этикетке товара.
Маркировка позволяет отследить, кто и когда произвел или ввез товар в Россию. Куда товар отправился, и где он находится (подп. 11, 12 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2009 № 381-ФЗ о торговле).
Эта система помогает государству бороться с контрафактом и подделками. Но бизнесу приносит дополнительные финансовые затраты.
Что давно маркируетсяМаркировка шуб стартовала еще в 2016 году: маркировать надо все предметы одежды из натурального меха. А потом государство вошло во вкус...
С 2019 года маркировке подлежат:
- с 1 марта — табак;
- с 1 июля — обувь;
- с 1 декабря — духи и туалетная вода, шины и покрышки, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки.
Маркировка молочной продукцииДаты начала обязательной маркировки:
- с 1 июня 2021 года — сыры, мороженое, кроме мороженого и десертов без содержания молочных жиров и молочного белка в составе.
- с 1 сентября 2021 года — молочная продукция со сроком хранения более 40 суток.
- с 1 декабря 2021 года — молочная продукция со сроком хранения до 40 суток включительно.
Лекарства и медицинаС 1 июля 2019 года маркировка работает в отношении препаратов из перечня высокозатратных нозологий (распоряжение Правительства от 12.10.2019 № 2406-р).
С 1 июля 2020 года — в отношении других лекарств.
Лекарственные препараты маркируют на основании Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а не Закона № 381-ФЗ. Но система мониторинга используется та же.
Медицинские кресла-коляскиКресла-коляски, которые относятся к медицинским изделиям, подлежат обязательной маркировке с 1 февраля 2023 года.
ВелосипедыС 1 марта 2023 года начинается обязательная маркировка:
- велосипедов с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них;
- двухколесных и прочих велосипедов (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя;
- трехколесных велосипедов;
- рам велосипедов.
Упакованная водаС 1 декабря 2021 года действует маркировка минеральной природной воды. А с 1 марта 2022 года маркировать обязательно:
- воду в емкостях, в том числе газированную, без подслащивающих или вкусоароматических веществ;
- воду купажированную, в том числе газированную;
- искусственно минерализованную воду.
Курительные смеси для кальяна без табакаКурительные смеси для кальяна без табака подлежат обязательной маркировке с 1 марта 2022 (постановление Правительства от 28.02.2019 № 224). Это относится и к табачным изделиям, которые потребляются путем нагревания.
Что маркировать не обязательноЭксперимент по добровольной маркировке действует в отношении:
- никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина;
- обеззараживателей воздуха, ортопедической обуви, слуховых аппаратов, стентов коронарных, компьютерных томографов, изделий, используемые при недержании;
- пива, пивных напитков и отдельных видов слабоалкогольных;
- биологически активных добавок к пище;
- парфюмерно-косметической продукции для рук с антимикробным действием, а также кожных антисептиков.
Для трех последних позиций эксперимент продлен до 23 февраля 2023 (постановление Правительства от 20.08.2022 № 1466). Для никотиновых изделий такой срок был установлен изначально (постановление Правительства от 02.02.2022 № 86). Так же, как и для медицинских изделий (постановление Правительства от 09.02.2022 № 137).
Как накажут за отсутствие маркировкиОтветственность за производство и продажу товаров без маркировки установлена в статье 15.12 КоАП. Причем за табачные изделия — отдельная ответственность.
Суммы штрафов такие.
За производство:
- для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.;
- юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб.
- должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.;
- юридических лиц — от 50 000 до 300 000 руб.
- для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 руб.;
- юридических лиц — от 200 000 до 300 000 руб.
- для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 руб.;
- юридических лиц — от 300 000 до 500 000 руб.
- для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.;
- юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб.
При этом во всех случаях не только наложат штраф, но и конфискуют товары без марок.