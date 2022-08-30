Маркировка товаров

Какие товары сейчас маркировать обязательно, какие – нет, а до каких еще очередь не дошла

Система обязательной маркировки товаров расширяется. Но в связи с последними событиями по некоторым товарам дали отсрочку. Что уже надо маркировать, а что можно еще отложить на будущее, разберем далее.

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Для чего вообще нужна маркировка товаров

Когда товар подлежит маркировке, на каждую его единицу производитель или импортер должен прикрепить марку с уникальным кодом. Или код может быть напечатан на этикетке товара.

Маркировка позволяет отследить, кто и когда произвел или ввез товар в Россию. Куда товар отправился, и где он находится (подп. 11, 12 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2009 № 381-ФЗ о торговле).

Эта система помогает государству бороться с контрафактом и подделками. Но бизнесу приносит дополнительные финансовые затраты.

Что давно маркируется

Маркировка шуб стартовала еще в 2016 году: маркировать надо все предметы одежды из натурального меха. А потом государство вошло во вкус...

С 2019 года маркировке подлежат:

  • с 1 марта — табак;
  • с 1 июля — обувь;
  • с 1 декабря — духи и туалетная вода, шины и покрышки, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки.

Маркировка молочной продукции

Даты начала обязательной маркировки:

  • с 1 июня 2021 года — сыры, мороженое, кроме мороженого и десертов без содержания молочных жиров и молочного белка в составе.
  • с 1 сентября 2021 года — молочная продукция со сроком хранения более 40 суток.
  • с 1 декабря 2021 года — молочная продукция со сроком хранения до 40 суток включительно.
И наконец, с 1 декабря 2023 года маркировать нужно будет молочную продукцию, которую производят и реализуют КФХ и СПК.

Лекарства и медицина

С 1 июля 2019 года маркировка работает в отношении препаратов из перечня высокозатратных нозологий (распоряжение Правительства от 12.10.2019 № 2406-р).

С 1 июля 2020 года — в отношении других лекарств.

Лекарственные препараты маркируют на основании Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а не Закона № 381-ФЗ. Но система мониторинга используется та же.

Медицинские кресла-коляски

Кресла-коляски, которые относятся к медицинским изделиям, подлежат обязательной маркировке с 1 февраля 2023 года.

Велосипеды

С 1 марта 2023 года начинается обязательная маркировка:

  • велосипедов с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них;
  • двухколесных и прочих велосипедов (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя;
  • трехколесных велосипедов;
  • рам велосипедов.

Упакованная вода

С 1 декабря 2021 года действует маркировка минеральной природной воды. А с 1 марта 2022 года маркировать обязательно:

  • воду в емкостях, в том числе газированную, без подслащивающих или вкусоароматических веществ;
  • воду купажированную, в том числе газированную;
  • искусственно минерализованную воду.

Курительные смеси для кальяна без табака

Курительные смеси для кальяна без табака подлежат обязательной маркировке с 1 марта 2022 (постановление Правительства от 28.02.2019 № 224). Это относится и к табачным изделиям, которые потребляются путем нагревания.

Что маркировать не обязательно

Эксперимент по добровольной маркировке действует в отношении:

  • никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина;
  • обеззараживателей воздуха, ортопедической обуви, слуховых аппаратов, стентов коронарных, компьютерных томографов, изделий, используемые при недержании;
  • пива, пивных напитков и отдельных видов слабоалкогольных;
  • биологически активных добавок к пище;
  • парфюмерно-косметической продукции для рук с антимикробным действием, а также кожных антисептиков.
Для трех последних позиций эксперимент продлен до 23 февраля 2023 (постановление Правительства от 20.08.2022 № 1466). Для никотиновых изделий такой срок был установлен изначально (постановление Правительства от 02.02.2022 № 86). Так же, как и для медицинских изделий (постановление Правительства от 09.02.2022 № 137).

Как накажут за отсутствие маркировки

Ответственность за производство и продажу товаров без маркировки установлена в статье 15.12 КоАП. Причем за табачные изделия — отдельная ответственность.

Суммы штрафов такие.

За производство:

  • для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.;
  • юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб.
За продажу и хранение:

  • должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.;
  • юридических лиц — от 50 000 до 300 000 руб.
За производство табачных изделий:

  • для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 руб.;
  • юридических лиц — от 200 000 до 300 000 руб.
За продажу табачных изделий:

  • для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 руб.;
  • юридических лиц — от 300 000 до 500 000 руб.
Наказание за производство и оборот лекарств без обязательной маркировки — по отдельной статье 6.34 КоАП. Штрафы:

  • для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.;
  • юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб.
При этом во всех случаях не только наложат штраф, но и конфискуют товары без марок.

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