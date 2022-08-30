Какие документы подтверждают стаж для больничного?

Страховой стаж — это суммарная продолжительность времени уплаты страховых взносов с доходов работника. Его считают путем суммирования календарных дней работы по трудовому договору, а также служебной или иной деятельности, во время которых работник подлежал обязательному социальному страхованию.

Правила, которые нужно соблюдать при подсчете, утверждены приказом Минтруда от 9 сентября 2020 № 585н.

Как подтвердить стаж для больничного?

По общему правилу периоды работы по трудовому договору подтверждаются:

трудовой книжкой установленного образца;

либо сведениями о трудовой деятельности, сформированными работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса (в случае ведения электронной трудовой книжки).

Если у работника электронная трудовая, то:

за период до 31 декабря 2019 года — письменным трудовым договором, оформленным в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений;

за период с 1 января 2020 года — сведениями о трудовой деятельности.

Отметим, что при увольнении работник может получить сведения, подав соответствующее заявление работодателю. Кроме того, сведения о трудовой деятельности можно запросить в ПФР, МФЦ, на Госуслугах

Если трудовой нет или в трудовой обнаружены ошибки

При отсутствии сведений о трудовой деятельности, а так же если в них содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, работу подтвердят:

письменные трудовые договоры , оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действующим на день возникновения соответствующих правоотношений;

, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действующим на день возникновения соответствующих правоотношений; справки , выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами;

, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами; выписки из приказов ;

; лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.

Так прописано в п. 10 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, утв. приказом Минтруда № 585н. Об этом также в прошлом году разъяснял Минтруд в письме от 30 сентября 2021 № 14-6/ООГ-9289.