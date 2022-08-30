Какие документы подтверждают стаж для больничного?

Страховой стаж — это суммарная продолжительность времени уплаты страховых взносов с доходов работника. Его считают путем суммирования календарных дней работы по трудовому договору, а также служебной или иной деятельности, во время которых работник подлежал обязательному социальному страхованию.
Правила, которые нужно соблюдать при подсчете, утверждены приказом Минтруда от 9 сентября 2020 № 585н.
Как подтвердить стаж для больничного?
По общему правилу периоды работы по трудовому договору подтверждаются:
- трудовой книжкой установленного образца;
- либо сведениями о трудовой деятельности, сформированными работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса (в случае ведения электронной трудовой книжки).
Если у работника электронная трудовая, то:
- за период до 31 декабря 2019 года — письменным трудовым договором, оформленным в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений;
- за период с 1 января 2020 года — сведениями о трудовой деятельности.
Отметим, что при увольнении работник может получить сведения, подав соответствующее заявление работодателю. Кроме того, сведения о трудовой деятельности можно запросить в ПФР, МФЦ, на Госуслугах
Если трудовой нет или в трудовой обнаружены ошибки
При отсутствии сведений о трудовой деятельности, а так же если в них содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, работу подтвердят:
- письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действующим на день возникновения соответствующих правоотношений;
- справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами;
- выписки из приказов;
- лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
Так прописано в п. 10 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, утв. приказом Минтруда № 585н. Об этом также в прошлом году разъяснял Минтруд в письме от 30 сентября 2021 № 14-6/ООГ-9289.