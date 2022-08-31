Банки

Пять вещей, за которыми лучше следить всем, кто пользуется банковскими продуктами

Часто на форумах или в комментариях в соцсетях вижу комментарии разгневанных клиентов банков. Они не довольны тем или иным негативным опытом взаимодействия с кредитными организациями. Не могу не отметить, что очень часто ни о каком разбое или нарушении закона со стороны банка речи не идет. Даже почти всегда все именно так.

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Но практика обслуживания банков не всегда удобна и выгодна для клиента. Давайте разберемся, за чем стоит следить банковским клиентами, чтобы совершенно законно не столкнуться с лишними тратами или другими неприятностями.

Тарифы по обслуживанию карты

Открывая карту, вы соглашаетесь с условиями. Они обычно предусматривают, что банк может менять стоимость обслуживания своего пластика. В том числе делать бесплатный продукт платным.

Клиентоориентированные банки в случае таких изменений шлют смс или письма на электронную почту. Все остальные просто втихаря меняют тарифы и вешают новый файл на сайт. Вот в эти файлы стоит периодически посматривать.

Срок окончания вклада

Банки не всегда оповещают о том, что срок размещения депозита истек. Если человек не забрал деньги, дальше есть два варианта в зависимости от условий договора.

Вклад автоматически пролонгируется по новой ставке, обычно ниже предыдущей. Тут неприятный момент в том, что обычно ставка пролонгации невыгодная и даже в этом же банке есть другой вклад с процентом повыше.А еще можно переложить деньги в другой банк. На том же banki.ru посмотреть самые выгодные ставки.

Депозит вообще не пролонгируется и деньги просто лежат и не приносят доход. Такой вариант встречается пореже.

Дата внесения платежа по кредиту и погашения долга по кредитной карте

Иногда есть четко обозначенная дата, иногда она плавающая и требуется расчет, исходя из условий договора. За этим стоит внимательно следить.

Если условия сформулированы очень непонятно и так не удалось разобраться, когда же надо платить — лучше вообще не оформлять такой кредит или карту.

Доступность операций

Перевод без процентов в другие банки, переводы за границу, открытие валютных вкладов — вот за этим стоит следить, если есть планы использовать услугу в будущем.

Например, вы копите валюту с намерением чуть побольше собрать и открыть депозит с %, а их открывать банк перестал.

Если же услуги нужны только «прямо сейчас», то вы и так поймете, что доступно, а что — нет.

Состав пакета услуг

По некоторым карточкам можно получить бесплатную страховку путешествий или подписку на какой-то сервис в подарок. Ну или другую услугу. Но это — не постоянная величина, дополнительные «плюшки» могут убрать.

Моя знакомая собиралась так в Таиланд и рассчитывала на страховку от банка, а ее убрали. Пришлось в другом месте покупать.

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Банки

Пять вещей, за которыми лучше следить всем, кто пользуется банковскими продуктами

Часто на форумах или в комментариях в соцсетях вижу комментарии разгневанных клиентов банков. Они не довольны тем или иным негативным опытом взаимодействия с кредитными организациями. Не могу не отметить, что очень часто ни о каком разбое или нарушении закона со стороны банка речи не идет. Даже почти всегда все именно так.

Пять вещей, за которыми лучше следить всем, кто пользуется банковскими продуктами
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