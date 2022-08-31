Как возместить НДС, не дожидаясь завершения камералки. Новый заявительный порядок

Ускоренное возмещение НДС в 2022 году

Ускоренный порядок возврата НДС предоставляет возможность компаниям и частным коммерсантам возместить налог, не дожидаясь завершения камеральной проверки. Для этого нужно подать заявление.

Налоговики разработали его рекомендуемую форму и дали разъяснения о ее заполнении (письмо ФНС от 01.04.2022 N ЕА-4-15/3971@).

Стандартный порядок, при котором возврат налога осуществляется после окончания камеральной проверки, также остается действующим. Можно воспользоваться им, чтобы не идти на риск оплаты процентов, если внезапно фискалы выявят, что НДС был возмещен необоснованно.

При заявительной процедуре возмещения налог должны вернуть в срок до 11 рабочих дней со дня подачи заявления. При общем порядке — на протяжении 12 рабочих дней по окончании проверки, если она не установит нарушений. В противном случае срок возврата увеличится на несколько месяцев.

Основания для применения заявительного порядка возмещения НДС в 2022 году

Применить право на возврат НДС по упрощенной процедуре могут:

любые налогоплательщики при наличии банковской гарантии или поручительства российской компании;

все юрлица и частные коммерсанты при возмещении налога за 2022–2023 годы, которые на момент подачи заявления не проходят через процесс реорганизации, ликвидации или банкротства. Это стало возможно благодаря принятию Закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ, которым внесены изменения в налоговый кодекс. Возместить можно сумму, которая не больше размера уплаченных лицом налогов и страховых взносов за предыдущий календарный год. Не берутся в расчет налоги, оплаченные из-за перемещения товаров через границу нашего государства, а также если лицо выступает в роли налогового агента. Для возмещения в упрощенном порядке средств, превышающих лимит, также понадобится предоставить фискалам банковскую гарантию или поручительство;

фирмы, которые за три предшествующих подаче заявления на возврат НДС года уплатили налоги на сумму не менее 2 млрд рублей;

резиденты территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, у которых имеется поручительство управляющей компании;

налогоплательщики, в отношении которых на момент представления декларации с НДС к возмещению проводился налоговый мониторинг;

компании-налогоплательщики, производящие вакцины для профилактики коронавируса и указанные в регистрационном удостоверении данной вакцины. Заявительный порядок возмещения НДС для таких лиц действует за налоговые периоды с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.

Как работает заявительный порядок возмещения НДС

Для возмещения НДС в упрощенном порядке организация или частный коммерсант по общему правилу должны подать налоговикам заявление не позднее 5 рабочих дней с момента подачи декларации с НДС к возмещению (п. 6 ст. 6.1, пп. 6.1, 7 ст. 176.1 НК).

Утвержденной формы заявления нет. Можно составить его в свободной форме. При этом в документе нужнопрописать (п. 7 ст. 176.1 НК):

реквизиты открытого в банке счета для возврата денег;

указать, что если решение о возмещении налога будет отменено целиком или частично, то налогоплательщик обязуется вернуть в бюджет излишне полученные суммы НДС, проценты, если инспекция их перечисляла за нарушение сроков возврата, а также уплатить начисленные на эти суммы проценты.

Можно составить заявление по рекомендованной форме, которая приведена в приложении 1 к письму ФНС от 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@.

Помимо заявления, в ряде случаев нужно собрать и предоставить фискалам пакет документов, состав которого будет зависеть от основания применения заявительного порядка.

Когда обязательный платеж возмещается на основании банковской гарантии, нужно приложить ее к заявлению, если этот документ не представлялся ранее. При этом она должна отвечать следующим требованиям (пп. 3, 4.1, 5 ст. 74.1, п. 4 ст. 176.1 НК):

быть выдана государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» или банком, включенным в перечень Минфина РФ, который размещается на его официальном сайте;

содержать сведения о том, что фискалы применят меры по взысканию с банка сумм, обеспеченных этой гарантией, по правилам ст. 46 и 47 НК, если он не уплатит средства по требованию;

она должна быть безотзывной и непередаваемой;

в ней не должно иметься указаний для налоговой о представлении банку бумаг, непредусмотренных НК РФ;

период действия гарантии должен быть не менее 10 месяцев с момента подачи декларации с НДС к возмещению. Этот срок считается с первого рабочего дня, идущего за днем подачи декларации;

сумма, на которую выдана гарантия, должна в полном размере покрывать сумму НДС, которую лицо хочет возместить по упрощенной процедуре.

Письмо ФНС от 06.11.2020 № ЕА-4-15/18187 содержит перечень документов, которые фискалы при проверке банковской гарантии могут истребовать у компании:

доверенность, содержащая полномочия лица, подписавшего документ от имени банка, а также доверенности, связывающие доверителя с уполномоченным лицом, который подписал банковскую гарантию, и карточку образца подписи этого лица;

генеральную лицензию банка на осуществление банковских операций. Если гарантию выдал филиал банка, юрлицу или частному коммерсанту могут направить поручение о представлении копии положения филиала банка, позволяющего ему выдавать банковские гарантии.

Можно использовать заявительный порядок и к части заявленного к возмещению НДС. Тогда банковскую гарантию предоставляют лишь на эту сумму.

Также только на часть суммы возмещаемого в заявительном порядке НДС можно предоставить банковскую гарантию при возмещении налога за 2022–2023 годы. В этой ситуации обеспечения требует лишь превышение размеров налогов и страховых взносов, перечисленных за предыдущий календарный год.

Чтобы возместить налог в заявительном порядке по поручительству, помимо заявления о применении заявительного порядка, нужно представить в инспекцию договор поручительства (пп. 5 п. 2 ст. 176.1 НК).

Поручитель по договору должен отвечать следующим условиям (п. 2.1 ст. 176.1 НК):

являться отечественной компанией;

уплатить налогов не менее 2 млрд рублей за три года, предшествующие году представления заявления о заключении договора поручительства. В эту сумму включаются НДС, акцизы, налоги на прибыль и НДПИ, кроме налогов, которые уплачены при импорте (экспорте) изделий и в роли налогового агента;

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;

не иметь недоимок по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам;

сумма всех обязательств поручителя по действующим сделкам поручительства не должна превышать половины стоимости его чистых активов.

Договор поручительства должен отвечать следующим требованиям (п. 4.1 ст. 176.1 НК):

срок его действия — не менее 10 месяцев со дня подачи декларации с НДС к возмещению и не более года со дня его заключения;

величина, указанная в договоре, должна полностью покрывать сумму НДС, которую хочет возместить лицо в заявительном порядке. При возмещении налога за периоды 2022–2023 годов обеспечения требует лишь величина превышения суммы НДС, заявленной к возмещению в этом порядке, над суммой налогов и страховых взносов, уплаченных за предыдущий календарный год.

Форма договора поручительства должна быть утверждена приказом ФНС от 06.03.2019 № ММВ-7-3/120@.

Возместить НДС только по заявлению, не представляя других документов, могут (пп. 1, 8 п. 2, п. 2.2 ст. 176.1 НК):

организация, у которой за три года до года подачи заявления общая сумма уплаченных налогов составила не менее 2 млрд рублей. Не учитываются налоги, перечисленные в бюджет в качестве налогового агента и при перемещении товаров через госграницу РФ. С момента образования такой компании до дня подачи декларации должно пройти не менее трех лет;

налогоплательщик, который подает заявление о возмещении НДС за 2022–2023 годы и на день подачи заявления не проходит процедуру банкротства, ликвидации или реорганизации. Такому налогоплательщику по заявлению можно возместить лишь сумму, не превышающую совокупную сумму уплаченных им налогов и страховых взносов за календарный год, предшествующий году подачи заявления.

В совокупную сумму включаются уплаченные суммы НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль организаций, НДПИ, НДД, водного, транспортного и земельного налогов, налога на имущество компаний, налога на игорный бизнес, ЕСХН, единого налога по УСН, страховых взносов. Уплаченные налоги должны быть зачислены на счета органов Федерального казначейства, а дата списания денег со счета плательщика в расчетных документах на их уплату относится к календарному году, предшествующему году подачи заявления.

Совокупная сумма уменьшается на суммы излишне уплаченных или излишне взысканных налогов и взносов, в отношении которых в календарном году, предшествующему году подачи заявления, принято решение о возврате.

В совокупную сумму не включаются:

налоги, перечисленные в бюджет в качестве налогового агента и в связи с переправлением товаров через границу РФ;

суммы НДС и акцизов, подлежащие возмещению, в отношении которых инспекция приняла решение о возврате (письмо ФНС от 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@).

При расчете совокупной суммы организации используют также сведения о налогах и взносах по их обособленным подразделениям.

Для возмещения в заявительном режиме суммы, превышающей лимит, в налоговую дополнительно подается банковская гарантия или поручительство.

Возместить НДС в заявительном режиме только по заявлению могут и налогоплательщики, в отношении которых проводился налоговый мониторинг на дату представления декларации с НДС к возмещению. В этом случае заявление нужно направить в электронном виде в формате XML не позже двух месяцев со дня подачи декларации. Представлять заявление в пределах заявленной к возмещению суммы НДС можно неоднократно (п. 7 ст. 176.1 НК, информация ФНС РФ, письмо ФНС от 24.08.2021 № СД-4-23/11925@).

Для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития или свободного порта Владивосток также есть возможность воспользоваться заявительным порядком возмещения НДС. Для этого в инспекцию подаются:

договор поручительства управляющей компании либо его копию;

заявление об использовании заявительной процедуры возмещения НДС.

Договор поручительства управляющей компании для заявительного порядка возмещения НДС должен отвечать в том числе следующим требованиям (пп. 3, 4 п. 2, п. 4.1 ст. 176.1 НК):

в нем должно быть указано, что управляющая компания по требованию инспекции уплатит излишне возмещенные суммы налога, если решение о возмещении НДС будет отменено целиком или частично;

срок его действия — не менее 10 месяцев со дня подачи декларации с НДС к возмещению, но не более одного года со дня его заключения;

сумма в договоре должна покрывать НДС, который налогоплательщик хочет возместить в заявительным порядке.

В течение пяти рабочих дней с момента представления заявления об использовании ускоренного порядка инспекция должна принять решение:

о возмещении НДС , а также решение о возврате налога, если нарушения не выявлены;

, а также решение о возврате налога, если нарушения не выявлены; об отказе в возмещении НДС , если она выявит нарушения, а при возмещении налога за 2022–2023 годы — сведения о возможном нарушении при исчислении налога к уплате в бюджет, в частности, за предыдущие периоды. При этом налогоплательщик будет вправе возместить налог только в общем порядке, который предусмотрен ст. 176 НК РФ. Обратиться повторно с заявлением уже не получится;

, если она выявит нарушения, а при возмещении налога за 2022–2023 годы — сведения о возможном нарушении при исчислении налога к уплате в бюджет, в частности, за предыдущие периоды. При этом налогоплательщик будет вправе возместить налог только в общем порядке, который предусмотрен ст. 176 НК РФ. Обратиться повторно с заявлением уже не получится; одновременно о возмещении и об отказе, если в заявлении указаны два основания для возмещения НДС, но одно из них не подтверждено (письмо ФНС РФ от 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@).

Если инспекция примет решение о возмещении НДС в заявительном порядке, то налог обязаны вернуть в течение 11 рабочих дней с момента подачи заявления о применении данного порядка.