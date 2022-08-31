Не забудьте до 1 сентября уведомить Роскомнадзор о сборе персданных. Касается всех компаний!

Работодатель, который для исполнения обязанностей по выплате зарплаты и удержанию налогов, выступает в качестве оператора, обязан направить в Роскомнадзор уведомление о начале обработки персональных данных (ч. 1 ст. 22 закона № 152-ФЗ).

До 1 сентября 2022 года не нужно было уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных сотрудников в рамках трудовых отношений и данных, в составе которых есть только ФИО или информация для оформления разового пропуска.

Теперь этого исключения нет. Отправить уведомление в Роскомнадзор обязаны почти все работодатели.

По Федеральному закону от 14.07.2022 № 266-ФЗ с 1 сентября 2022 года уведомлять не нужно только в трех случаях:

компания обрабатывает персональные данные в ручном режиме, без автоматизации;

персональные данные включены в государственные информационные системы, созданные в целях защиты безопасности государства и общественного порядка;

обработка данных проводится с целью обеспечения транспортной безопасности.

Как направить уведомление в Роскомнадзор

Уведомление можно направить одним из следующих способов:

В бумажном виде. Письмом по адресу в территориального отделения Роскомнадзора. В электронном виде:

заполнить форму на сайте Роскомнадзора;

через сайт Роскомнадзора , подписав уведомление усиленной квалифицированной электронной подписью;

через личный кабинет на портале Госуслуг.

Уведомить Роскомнадзор начале сбора данных нужно один раз. Если ваша компания уже есть в реестре ведомства, подавать заявку повторно не нужно.

Кроме того, все компании, которые собирают, хранят и обрабатывают персональные данные, теперь должны непрерывно взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

Роскомнадзор утвердит формы уведомлений об обработке персональных данных

Роскомнадзор разработал приказ, которым утвердит новые формы документов, связанных с обработкой и уничтожением персональных данных. В частности, речь идет об уведомлениях об обработке таких данных, требования к акту об уничтожении данных и т.п. Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Работодатель, который для исполнения обязанностей по выплате зарплаты и удержанию налогов, выступает в качестве оператора обязан направить в Роскомнадзор уведомление о начале обработки персональных данных (ч. 1 ст. 22 Закона № 152-ФЗ).

Типы уведомлений об обработке персональных данных:

Уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных.

В уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных нужно будет указывать место нахождения базы данных с персональными данными россиян и контакты лиц, имеющих доступ к этим данным.

Уведомления о внесении изменений в ранее предоставленные в Роскомнадзор сведения.

В форму уведомления об изменении раннее предоставленных сведений добавлены сведения об операторе персданных.

Уведомление о прекращении обработки персональных данных.

Уведомление о прекращении обработки персональных данных будет заменено заявлением о внесении в реестр операторов сведений о прекращении обработки персональных данных.