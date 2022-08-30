Реклама

Новые правила для интернет-рекламы: как они работают

Начиная с 1 сентября 2022 г. применяются принципиально новые рекламные правила (правовые основания установлены законами от 02.07.21 № 347-ФЗ, от 28.06.22 № 232-ФЗ, от 14.07.22 № 326-ФЗ).

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Сообщите в Роскомнадзор

Этот орган уполномочен собирать:

  • информацию по рекламе в сети, размещенной с помощью операторов рекламных систем;
  • сведения о лицах, ее разместивших (рекламодателях), и ее распространяющих (рекламораспространителях).

Чтобы уточнить состав указанных сведений, обратитесь к распоряжению кабмина от 30.05.22 № 1362-р.

С 1 сентября нельзя размещать в интернете рекламу без идентификатора — уникального набора цифр, который позволит Роскомнадзору прослеживать и учитывать ее.

Рекламодатели (распространители, операторы РС), разместившие рекламную информацию в сети и подпадающие под критерии, очерченные кабмином (см. постановление от 25.05.22 № 948) обязаны передать Роскомнадзору информацию не только о рекламе, но и о себе, с помощью уполномоченного оператора рекламных данных, который будет отобран спецкомиссией Роскомнадзора.

Ему сведения о рекламе передают рекламодатели и иные лица, на которых возложены обязанности сообщать сведения об интернет-рекламе. Причем за достоверность и полноту отвечает и рекламодатель, рекламораспространитель, и сам уполномоченный оператор рекламных данных. Для передачи в Роскомнадзор вышеописанной информации требуется использовать спец-ПО, отвечающего требованиям, определенным этим органом (см. приказ от 11.04.22 № 64).

Эта обязанность установлена на всех рекламодателей — как юридических, так и частных лиц. Но есть и исключения: не надо уведомлять уполномоченный орган, если за вас с Роскомнадзором взаимодействуют рекламораспространители или операторы РС, которые:

  • обладают исключительными правами на рекламируемые объекты;
  • являются продавцами или изготовителями товара.

От обязанности передавать информацию в Роскомнадзор освобождены рекламораспространители и операторы РС, осуществляющие и (или) организующие распространение интернет-рекламы любых рекламодателей на российской территории, в форме:

  • баннерных объявлений;
  • блоков текстовых или содержащих текст и графику;
  • видеороликов;
  • аудиозаписей;
  • аудио- и (или) видеостримов (эфиров).

Освобождены от обязанности представлять данные в Роскомнадзор рекламораспространители, являющиеся владельцами:

  • соцсетей;
  • мессенджеров;
  • аудиовизуальных сервисов;
  • агрегаторов новостей;

а также операторами поисковиков и социальной рекламы.

Питание для детей: новые правила с 28 августа

Ранее в рекламе продуктов для детского питания запрещалось представлять их полноценными заменителями грудного молока и подчеркивать плюсы искусственного вскармливания.

Этот запрет исключен, но в рекламе как заменителей грудного молока, так и продуктов, которые включаются в рацион первого года жизни, должны содержаться утверждения о преимуществах грудного вскармливания детей (основание: закон от 28.05.22 № 150-ФЗ).

«Рисковая» реклама

С 1 сентября обновлены правила рекламирования различных рисковых забав, игр и пари. В закон № 38-ФЗ внесена ст. 18.1, содержащая соответствующие правила. Так, рекламировать рисковые игры и пари можно лишь в теле- и радиопрограммах в определенные часы (22:00 — 7:00 по местному времени). В случае если игра или пари осуществляется букмекерской конторой, реклама может быть размещена в течение прямых эфиров или записей:

  • спортивных соревнований (матча, игры, боя, гонок и т.п.),
  • скачек, бегов, конных испытаний на ипподромах;
  • соревнований по конному спорту,

а также в эфире ТВ-каналов, в целом ориентированных на конный спорт, племенную работу и испытания лошадей. Установлено ограничение объемов трансляции рекламы: не более 20 процентов от общего времени трансляции рекламы во время спортивных соревнований.

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