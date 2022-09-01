Я за себя не отвечаю. Что такое материальная ответственность?

Чтобы не допустить халатности и компенсировать убытки от злонамеренных действий, законодатели ввели для всех работников материальную ответственность.

О том, что это такое и как можно попасть на деньги во время работы рассказали эксперты Профсоюза работников торговли и услуг.

Что говорит закон

Материальной ответственности работников перед работодателем посвящена отдельная глава Трудового кодекса — 39-я.

Статья 238 гласит, что работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб, однако неполученные доходы — то есть, упущенная выгода, — взысканию не подлежат.

Под прямым действительным ущербом закон подразумевает ситуацию, когда в результате действий работника имущество работодателя уменьшается или его состояние ухудшается. Это распространяется на имущество третьих лиц, за которое отвечает работодатель.

При этом если ущерб стал следствием непреодолимой силы (пожар, наводнение), добросовестного выполнения работником своих обязанностей (нормальный хозяйственный риск), действий в ситуации крайней необходимости (например, в ходе предотвращения пожара была залита аппаратура), работник освобождается от материальной ответственности.

Сюда же относится и ситуация, когда работодатель не обеспечил надлежащих условий хранения имущества, вверенного работнику. К тому же статья 240 Трудового кодекса позволяет работодателю отказаться от взыскания материального ущерба с виновного работника.

Сколько платить

По умолчанию работник отвечает деньгами только в пределах среднемесячного заработка. Чтобы взыскать бОльшую сумму работодателю придется обращаться в суд и доказывать размер ущерба и умышленность его причинения.

Полная материальная ответственность — то есть, возмещение всего причиненного предприятию ущерба, — наступает всего в восьми случаях, которые перечислены в 243 статье Трудового кодекса.

К ним относятся случаи, когда в соответствии с другими нормами ТК и других законов на работника возложена материальная ответственность в полном объеме. Например, полная ответственность по умолчанию лежит на руководителях предприятий и главных бухгалтерах. Кроме того, полная материальная ответственность может быть прописана в трудовых договорах других руководителей.

Полному возмещению подлежит недостача ценностей, которые были вверены работнику на основании специального письменного договора или получены по разовому документу. К ним может относиться оргтехника, транспортные средства, деньги, ценные бумаги и т. д.

Умысел важен

Полному возмещению подлежит ущерб, причиненный в нерабочее время, а также умышленно и в состоянии алкогольного, наркотического или любого другого токсического опьянения.

Сюда же относится ущерб в ходе уголовного преступления или административного правонарушения, совершение которого установлено приговором суда или определением соответствующего государственного органа.

Если работник разгласил сведения, составляющие государственную, служебную, коммерческую или любую другую охраняемую законом тайну, он также должен полностью возместить ущерб компании.

Для работников младше 18 лет полная ответственность наступает лишь за умышленное причинение ущерба, в том числе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и в ходе совершения преступления — уголовного или административного.

Кроме того, полная материальная ответственность предусмотрена для определенных должностей, таких как руководитель предприятия и главный бухгалтер.

Делим на всю бригаду

Отдельно в Трудовом кодексе прописана коллективная материальная ответственность. Она наступает при совместном выполнении отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей, перевозкой или любым другим использованием переданных им ценностей, когда ответственность каждого работника выделить невозможно.

Чтобы привлечь к ответственности целый коллектив, с ним у работодателя должен быть заключен письменный договор о коллективной материальной ответственности. По этому договору ценности вверяются всей группе лиц, а не конкретному работнику.

Если один из членов бригады, допустившей ущерб, считает себя невиновным, ему придется это доказывать. Например, если в момент причинения ущерба он находился в другом месте или выполнял другую работу, ответственность с него может быть снята.

Также если материально ответственная группа добровольно соглашается возместить ущерб и для его взыскания не нужно идти в суд, то члены бригады могут сами определить, кто сколько платит. Если же взыскание ущерба идет через суд, то именно суд будет устанавливать степень ответственности каждого участника соглашения.

Порядок взыскания

Если сумма ущерба не превышает среднемесячный заработок виновного работника, и он соглашается возместить его добровольно, то взыскание проводится по распоряжению работодателя. Важно, чтобы оно было сделано не позднее месяца со дня установления размера ущерба.

Если же сроки пропущены, а сумма ущерба больше, чем средний заработок сотрудника, то взыскать ущерб можно только через суд. При этом взыскание средств происходит независимо от другой ответственности работника — дисциплинарной, административной или уголовной.

По соглашению сторон возмещение ущерба можно произвести с рассрочкой платежа. Например, это может быть определенная сумма, которая каждый месяц удерживается из зарплаты работника. Для этого достаточно письменного заявления с указанием суммы ущерба и срока его погашения.