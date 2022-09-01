Аудит по-новому: мнение экспертов о настоящем и будущем аудиторской деятельности

Единая аттестационная комиссия (ЕАК) опросила нескольких руководителей компаний, чьи сотрудники в настоящее время сдают квалификационный экзамен на аттестат аудитора, и выяснила их мнение о настоящем и будущем аудиторской деятельности.

Участники опроса представляют разные регионы, и тем интереснее узнать их отношение к сложившейся ситуации. Ниже представлены их ответы на вопросы ЕАК.

Сколько Ваших сотрудников на данный момент сдают экзамены на получение аттестата аудитора? Есть ли сотрудники, которые уже получили аттестат аудитора?

Виктор Тимохин, партнер, директор ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (Казань):

В настоящее время сдают экзамены 8 сотрудников. Есть несколько сотрудников, которые уже получили аттестат аудитора.

Пелагея Шепелева, генеральный директор аудиторской компании «Визави-М» (Москва):

В настоящий момент на новый аттестат сдаю экзамены только я.

Олег Андриенко, директор АО «Аудитсистема» (Томск):

Один сотрудник в настоящий момент сдает экзамены на получение аттестата аудитора. 5 человек уже получили аттестаты.

Евгений Рашевский, генеральный директор ООО «АК «Оптима» (Старый Оскол):

На данный момент 1 сотрудник нашей компании сдает экзамены на получение аттестата. Кроме него в нашей компании еще 5 аттестованных аудиторов в штате и 1 аттестованный аудитор работает по совместительству.

Планируете ли вы увеличивать число своих сотрудников-аудиторов? Если да, то каким путем: отправить действующих сотрудников на сдачу экзамена или взять в штат новых специалистов-аудиторов?

Виктор Тимохин, партнер, директор ООО «АКК «Кроу Аудэкс»:

Да, планируем. Мы допускаем различные варианты для реализации наших планов.

Пелагея Шепелева, генеральный директор аудиторской компании «Визави-М»:

Вероятно, мы будем привлекать еще одного специалиста. Учить старого или звать нового — зависит от ряда факторов. Конечно, в приоритете взять готового специалиста. Но уровень подготовки специалистов, даже обладающих новым аттестатом, как правило проигрывает тем, кто имеет может быть и старый аттестат, но при этом отличное высшее образование, занимался наукой, преподавал в ВУЗе.

Олег Андриенко, директор АО «Аудитсистема»:

Мы планируем увеличить число своих сотрудников-аудиторов путем отправки действующих сотрудников на сдачу экзамена.

Евгений Рашевский, генеральный директор ООО «АК «Оптима»:

Мы планируем увеличивать число своих сотрудников-аудиторов, но только за счет принятия в штат новых специалистов-аудиторов.

При приеме на работу новых сотрудников насколько для Вас важно наличие сертификатов о дополнительном обучении/повышении квалификации? Какие сертификаты Вы считаете нужным иметь?

Виктор Тимохин, партнер, директор ООО «АКК «Кроу Аудэкс»:

Наличие указанных сертификатов, по нашему мнению, не является неоспоримым преимуществом.

Пелагея Шепелева, генеральный директор аудиторской компании «Визави-М»:

Для меня очень важным является основное образование: вуз, факультет, форма обучения и профессиональное тестирование на наличие логики. Приоритет всегда отдаю техническому образованию. Может иметь значение знание иностранных языков. Все остальное — хорошо, если есть, а если нет, то ничего страшного.

Олег Андриенко, директор АО «Аудитсистема»:

Не важно.

Евгений Рашевский, генеральный директор ООО «АК «Оптима»:

Кроме аттестата аудитора наиболее важным считаю наличие аттестата ДИПиФР (АССА). При приеме на работу новых сотрудников для меня основным критерием является профессионализм кандидата, а не наличие сертификатов о дополнительном обучении/повышении квалификации.

В связи с приостановкой деятельности Ассоциации сертифицированных бухгалтеров (АССА) в России станет ли, на Ваш взгляд, меньше процент квалифицированных специалистов? Есть ли альтернатива сертификатам АССА?

Виктор Тимохин, партнер, директор ООО "АКК «Кроу Аудэкс:

Процент станет меньше.

Пелагея Шепелева, генеральный директор аудиторской компании «Визави-М»:

Нет, меньше квалифицированных специалистов не станет. Альтернатива, конечно, есть — хорошее добротное высшее образование в полном смысле этого слова.

Олег Андриенко, директор АО «Аудитсистема»:

Данный сертификат не востребован в нашей практике.

Евгений Рашевский, генеральный директор ООО «АК «Оптима»:

Однозначно квалифицированных специалистов со временем станет меньше.

Как, по Вашему мнению, будет трансформироваться профессия аудитора в обозримом будущем? Какие риски ждут профессию? Какие сейчас открываются перспективы?

Виктор Тимохин, партнер, директор ООО «АКК «Кроу Аудэкс»:

В профессии будут активно использоваться IT-технологии и программные продукты по автоматизации аудиторской деятельности. Перспективы и новые возможности открываются перед организациями, которые инвестируют в технологии, методологию и персонал. Это относится и к нашей организации.

Пелагея Шепелева, генеральный директор аудиторской компании «Визави-М»:

Я не сторонник системы СРО, считаю, что такая деятельность как аудит, должна контролироваться в России напрямую государством. Риск основной — это уход из профессии квалифицированных кадров, старых небольших компаний, имеющих длительный разносторонний опыт.

Олег Андриенко, директор АО «Аудитсистема»:

На текущий момент перспективы профессии связаны с вовлечением в процесс аудита бюджетных организаций, молодые специалисты не видят перспектив в профессии и не желают сдавать экзамены.

Евгений Рашевский, генеральный директор ООО «АК «Оптима»:

По моему мнению, курс трансформации профессии в России не изменится и будет направлен на дальнейшую глобализацию, вытеснение мелкого бизнеса крупными игроками, в основном большой четверкой [комментарий дан до официального объявления об уходе компаний большой четверки], которая благодаря безграничным финансовым возможностям, продолжает влиять (прямо или косвенно) на единственный СРО, Минфин, политические и финансовые элиты страны.

К сожалению, революции в аудите в России я не ожидаю, соответственно и перспектив (имеется ввиду улучшений) у небольших аудиторских компаний практически никаких. Не помогут им (на общероссийском уровне) и процессы слияния/поглощения/консолидации, это будут лишь единичные случаи. Отсюда и основной риск — глобализация, а с ней снижение внешнего контроля и ответственности оставшихся игроков.

Как изменения на рынке аудита могут отразиться на Вашей организации?

Олег Андриенко, директор АО «Аудитсистема»:

Сокращение клиентов и превращение в подразделения крупных аудиторских фирм.

Евгений Рашевский, генеральный директор ООО «АК «Оптима»:

Мы не ожидаем позитивных изменений на рынке аудита для нашей организации, все, что делало финансовое руководство страны на протяжения последнего десятилетия, делалось в интересах крупных игроков рынка. Ввиду этого я ожидаю дальнейшее снижение стоимости аудита в поле мелкого и среднего бизнеса в условиях предстоящего кризиса, дальнейшее снижение количества субъектов обязательного аудита (не видовое, а количественное), соответственно снижение заработной платы аудиторов и, как следствие, дальнейшую «утечку мозгов» из аудита в смежные специальности.

Судя по данным ответам, руководители аудиторских фирм не ожидают в будущем существенного улучшения условий работы, но готовятся противостоять трудностям, мобилизуют силы, ценят в первую очередь опыт и знания своих сотрудников.

Вероятно, рынок аудиторских услуг ждут дальнейшие трансформации, кто сможет он них выиграть — покажет ближайшее будущее.