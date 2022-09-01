Аудит

Аудит по-новому: мнение экспертов о настоящем и будущем аудиторской деятельности

В текущем году в сфере аудита произошли значимые события: вступили в силу изменения в законодательном регулировании аудиторской деятельности, с российского рынка ушли представители международных компаний «большой четверки», остановила свою деятельность в России Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА). Российским аудиторским компаниям приходится адаптироваться к новым реалиям, предвосхищать риски и выстраивать новые стратегии развития.

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Единая аттестационная комиссия (ЕАК) опросила нескольких руководителей компаний, чьи сотрудники в настоящее время сдают квалификационный экзамен на аттестат аудитора, и выяснила их мнение о настоящем и будущем аудиторской деятельности.

Участники опроса представляют разные регионы, и тем интереснее узнать их отношение к сложившейся ситуации. Ниже представлены их ответы на вопросы ЕАК.

Сколько Ваших сотрудников на данный момент сдают экзамены на получение аттестата аудитора? Есть ли сотрудники, которые уже получили аттестат аудитора?

  • Виктор Тимохин, партнер, директор ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (Казань):

В настоящее время сдают экзамены 8 сотрудников. Есть несколько сотрудников, которые уже получили аттестат аудитора.

  • Пелагея Шепелева, генеральный директор аудиторской компании «Визави-М» (Москва):

В настоящий момент на новый аттестат сдаю экзамены только я.

  • Олег Андриенко, директор АО «Аудитсистема» (Томск):

Один сотрудник в настоящий момент сдает экзамены на получение аттестата аудитора. 5 человек уже получили аттестаты.

  • Евгений Рашевский, генеральный директор ООО «АК «Оптима» (Старый Оскол):

На данный момент 1 сотрудник нашей компании сдает экзамены на получение аттестата. Кроме него в нашей компании еще 5 аттестованных аудиторов в штате и 1 аттестованный аудитор работает по совместительству.

Планируете ли вы увеличивать число своих сотрудников-аудиторов? Если да, то каким путем: отправить действующих сотрудников на сдачу экзамена или взять в штат новых специалистов-аудиторов?

  • Виктор Тимохин, партнер, директор ООО «АКК «Кроу Аудэкс»:

Да, планируем. Мы допускаем различные варианты для реализации наших планов.

  • Пелагея Шепелева, генеральный директор аудиторской компании «Визави-М»:

Вероятно, мы будем привлекать еще одного специалиста. Учить старого или звать нового — зависит от ряда факторов. Конечно, в приоритете взять готового специалиста. Но уровень подготовки специалистов, даже обладающих новым аттестатом, как правило проигрывает тем, кто имеет может быть и старый аттестат, но при этом отличное высшее образование, занимался наукой, преподавал в ВУЗе.

  • Олег Андриенко, директор АО «Аудитсистема»:

Мы планируем увеличить число своих сотрудников-аудиторов путем отправки действующих сотрудников на сдачу экзамена.

  • Евгений Рашевский, генеральный директор ООО «АК «Оптима»:

Мы планируем увеличивать число своих сотрудников-аудиторов, но только за счет принятия в штат новых специалистов-аудиторов.

При приеме на работу новых сотрудников насколько для Вас важно наличие сертификатов о дополнительном обучении/повышении квалификации? Какие сертификаты Вы считаете нужным иметь?

  • Виктор Тимохин, партнер, директор ООО «АКК «Кроу Аудэкс»:

Наличие указанных сертификатов, по нашему мнению, не является неоспоримым преимуществом.

  • Пелагея Шепелева, генеральный директор аудиторской компании «Визави-М»:

Для меня очень важным является основное образование: вуз, факультет, форма обучения и профессиональное тестирование на наличие логики. Приоритет всегда отдаю техническому образованию. Может иметь значение знание иностранных языков. Все остальное — хорошо, если есть, а если нет, то ничего страшного.

  • Олег Андриенко, директор АО «Аудитсистема»:

Не важно.

  • Евгений Рашевский, генеральный директор ООО «АК «Оптима»:

Кроме аттестата аудитора наиболее важным считаю наличие аттестата ДИПиФР (АССА). При приеме на работу новых сотрудников для меня основным критерием является профессионализм кандидата, а не наличие сертификатов о дополнительном обучении/повышении квалификации.

В связи с приостановкой деятельности Ассоциации сертифицированных бухгалтеров (АССА) в России станет ли, на Ваш взгляд, меньше процент квалифицированных специалистов? Есть ли альтернатива сертификатам АССА?

  • Виктор Тимохин, партнер, директор ООО "АКК «Кроу Аудэкс:

Процент станет меньше.

  • Пелагея Шепелева, генеральный директор аудиторской компании «Визави-М»:

Нет, меньше квалифицированных специалистов не станет. Альтернатива, конечно, есть — хорошее добротное высшее образование в полном смысле этого слова.

  • Олег Андриенко, директор АО «Аудитсистема»:

Данный сертификат не востребован в нашей практике.

  • Евгений Рашевский, генеральный директор ООО «АК «Оптима»:

Однозначно квалифицированных специалистов со временем станет меньше.

Как, по Вашему мнению, будет трансформироваться профессия аудитора в обозримом будущем? Какие риски ждут профессию? Какие сейчас открываются перспективы?

  • Виктор Тимохин, партнер, директор ООО «АКК «Кроу Аудэкс»:

В профессии будут активно использоваться IT-технологии и программные продукты по автоматизации аудиторской деятельности. Перспективы и новые возможности открываются перед организациями, которые инвестируют в технологии, методологию и персонал. Это относится и к нашей организации.

  • Пелагея Шепелева, генеральный директор аудиторской компании «Визави-М»:

Я не сторонник системы СРО, считаю, что такая деятельность как аудит, должна контролироваться в России напрямую государством. Риск основной — это уход из профессии квалифицированных кадров, старых небольших компаний, имеющих длительный разносторонний опыт.

  • Олег Андриенко, директор АО «Аудитсистема»:

На текущий момент перспективы профессии связаны с вовлечением в процесс аудита бюджетных организаций, молодые специалисты не видят перспектив в профессии и не желают сдавать экзамены.

  • Евгений Рашевский, генеральный директор ООО «АК «Оптима»:

По моему мнению, курс трансформации профессии в России не изменится и будет направлен на дальнейшую глобализацию, вытеснение мелкого бизнеса крупными игроками, в основном большой четверкой [комментарий дан до официального объявления об уходе компаний большой четверки], которая благодаря безграничным финансовым возможностям, продолжает влиять (прямо или косвенно) на единственный СРО, Минфин, политические и финансовые элиты страны.

К сожалению, революции в аудите в России я не ожидаю, соответственно и перспектив (имеется ввиду улучшений) у небольших аудиторских компаний практически никаких. Не помогут им (на общероссийском уровне) и процессы слияния/поглощения/консолидации, это будут лишь единичные случаи. Отсюда и основной риск — глобализация, а с ней снижение внешнего контроля и ответственности оставшихся игроков.

Как изменения на рынке аудита могут отразиться на Вашей организации?

  • Олег Андриенко, директор АО «Аудитсистема»:

Сокращение клиентов и превращение в подразделения крупных аудиторских фирм.

  • Евгений Рашевский, генеральный директор ООО «АК «Оптима»:

Мы не ожидаем позитивных изменений на рынке аудита для нашей организации, все, что делало финансовое руководство страны на протяжения последнего десятилетия, делалось в интересах крупных игроков рынка. Ввиду этого я ожидаю дальнейшее снижение стоимости аудита в поле мелкого и среднего бизнеса в условиях предстоящего кризиса, дальнейшее снижение количества субъектов обязательного аудита (не видовое, а количественное), соответственно снижение заработной платы аудиторов и, как следствие, дальнейшую «утечку мозгов» из аудита в смежные специальности.

Судя по данным ответам, руководители аудиторских фирм не ожидают в будущем существенного улучшения условий работы, но готовятся противостоять трудностям, мобилизуют силы, ценят в первую очередь опыт и знания своих сотрудников.

Вероятно, рынок аудиторских услуг ждут дальнейшие трансформации, кто сможет он них выиграть — покажет ближайшее будущее.

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