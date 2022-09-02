Опоздали с выплатой заработной платы? Выплатите компенсацию сотруднику и про НДФЛ не забудьте

Аналитики бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения» рассказали, что нужно делать, если нарушения в роках выплаты заработной платы не удалось избежать.

Ответственность

Согласно 236 статье ТК работодатель не имеет права задерживать выплату вознаграждений сотрудникам ни по каким причинам. Даже если у компании нет денег на счетах, выплатить зарплату сотрудникам она обязана. В трудовом кодексе прописано, что заработная плата должна быть перечислена на счета сотрудников не реже двух раз в месяц с интервалом в 15 дней.

Если между поступлениями прошло, например, 16 дней — это считается задержкой выплаты. За такие нарушения предусмотрены серьезные штрафные санкции и даже уголовная ответственность. Так, например, в части 6 статьи 5.27. КоАП, прописаны штрафы для должностных лиц до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 50 тыс. рублей.

Если же масштабы задержки заработной платы выходят за рамки одного календарного месяца, то нарушение приобретает уголовный характер. В статье 145.1. Уголовного кодекса за несвоевременную выплату заработной платы предусмотрены, кроме штрафов, и реальные сроки лишения свободы для руководителей, допустивших нарушение.

Если, заработную плату не выплачивали полностью или частично в течение трех месяцев и более, то руководитель рискует быть отправленным на принудительные работы на срок до двух лет или от года до трех лет в места лишения свободы. При этом его, решением суда, могут также лишить права занимать определенные посты и должности в течение трех лет.

Как видите, ответственность серьезная, а потому, если произошло нарушение, предприятию необходимо действовать грамотно и в интересах сотрудников.

Сколько выплачивать?

Просто выплатить полный объем заработной платы в случае, если было нарушение сроков — недостаточно. Каждому пострадавшему сотруднику необходимо также перечислить и сумму компенсации.

В 236 статье ТК прописаны четки требования к размерам компенсационных выплат. Работодатель обязан выплатить компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 8% годовых, поэтому, если, компания не выплатила вовремя сотруднику 20 000, а срок задержки составил 12 дней, то работник должен получить 120 рублей компенсации.

А вот платить ли с этой суммы НДФЛ — вопрос сложный.

Минфин давал разъяснения уже не один раз и позиция ведомства в этом вопросе не однозначная. Так, в официальном письме министерства № 03-04-05/18004 от 11.03.2022 говорится, что компенсация за несвоевременную выплату зарплаты не облагается налогом на доход физических лиц. Ведомство ссылается на статью 217 Налогового кодекса, в которой представлен полный список доходов сотрудников, которые освобождены от уплаты НДФЛ и компенсации за задержку заработной платы в перечне нет.

Однако спустя два месяца после первого разъяснения, министерство финансов выпускает второе. В новом письме ведомства № 03-04-06/50079 от 27.05.2022 чиновники придерживаются новой позиции: НДФЛ на компенсацию уплачивать все-таки надо, ссылаясь на 237 статью ТК. Причем не только НДФЛ, но все страховые взносы в общем порядке с суммы компенсации также должны быть перечислены во все фонды.

Платить или не платить НДФЛ?

Фактически, оба письма носят рекомендательный характер, поэтому предприятию нужно определиться с позицией самостоятельно.

Но эксперты рекомендуют, все же, честно заплатить все взносы, так как в годовой отчетности налоговая служба обязательно выявит расхождения в суммах начислений сотрудникам и итоговым НДФЛ и направит запрос с требованием пояснений.

А если дело дойдет до суда, то результат может быть непредсказуем: Фемида может как встать на сторону предприятия, так и на сторону ФНС, поскольку в обоих разъяснениях Минфина есть своя логика.