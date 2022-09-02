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Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.

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Вакансии за 2 сентября

  1. от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Москва, полная занятость
  2. от 80 000 ₽ до 100 000 ₽, Мытищи, полная занятость
  3. Бухгалтер на первичную документацию в Doczilla
    зарплата не указана, Москва, полная занятость
  4. Главный бухгалтер в WBPM, IT - разработка программного обеспечения
    от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Оренбург, полная занятость
  5. Старший бухгалтер в ООО «ХАРТУНГ», производство
    от 80 000 ₽ до 100 000 ₽, Москва, полная занятость

Работайте с кадрами без проблем! Получите обучающую подборку по зарплате и кадрам

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Общество

Оплата частных садиков и школ ИП маткапиталом

До 2022 года семьям было проблематично оплатить маткапиталом услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми. Но ситуация изменилась. В этой статье рассказываем про изменения в оплате частного детского сада, школы, образования у ИП материнским капиталом с 2022 года с учётом разъяснений ПФР.

Оплата частных садиков и школ ИП маткапиталом

Повышение квалификации

Уволили через «Вайбер»? Суды сказали, что так делать нельзя

Сотрудника уведомили о расторжении трудового договора (он срочный был) через мессенджер «Вабер». Даже не через «WhatsApp». А если серьезно, нельзя ни через какой мессенджер уведомлять, есть вполне определенная процедура.

Мероприятия

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Обучение для бухгалтеров

Как не нарваться на штраф или дисквалификацию из-за новых ФСБУ? Об этом у нас есть специальный онлайн-курс

Как не быть оштрафованным на 20 тысяч рублей и не получить дисквалификацию на два года из-за новых правил ФСБУ? Записывайтесь на наш курс, и мы подробно расскажем об этом.

Зарплата

Опоздали с выплатой заработной платы? Выплатите компенсацию сотруднику и про НДФЛ не забудьте

Трудовое законодательство жёстко регламентирует взаимоотношения работодателя и сотрудника. Задержка в выплате заработной платы является серьезным нарушением кодекса, который влечет за собой ряд правовых последствий. В том числе штрафы и дополнительные компенсации для пострадавших сотрудников.

Опоздали с выплатой заработной платы? Выплатите компенсацию сотруднику и про НДФЛ не забудьте
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