IT-компании

Быть или не быть внутригрупповой IT-компании

Все помнят письмо ФНС от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@, в котором говорилось, что факт создания IT-компании в результате реорганизации сам по себе не может ставить под сомнение правомерность применения IT-льгот в отсутствие искажения фактов хозяйственной жизни. Вышли новые изменения.

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В еще более новом письме от 12.07.2022 № СД-19-2/163 ФНС уточнила, что реорганизация в форме разделения или выделения IT-компании — это лишь способы создания таковой. Поэтому позиция ведомства сохраняется и «в случае перевода соответствующих сотрудников во вновь создаваемую или перепрофилированную IT-компанию, а также при наличии иных, указанных в письме обстоятельств».

Можно предположить, что под «иными обстоятельствами» подразумевается осуществление IT-деятельности только в интересах группы компаний. Что ж, логика тут понятна: форма создания IT-компании значения не имеет, первостепенным является сам факт создания такой компании в результате внутригрупповой реструктуризации (реорганизации, перепрофилирования, перемещения).

Теперь посмотрим на этот подход в контексте новых положений абзацев 19 и 20 п. 5 ст. 427 НК и п. 1.15 ст. 284 НК, которые запрещают применять IT-льготы организациям, созданным в результате реорганизации или реорганизованным после 01.07.2022.

С одной стороны, законодатель прямо выразил свою волю, вводя ограничение, и сказать, что это лишь примеры создания внутригрупповой ИТ-компании, нельзя. С другой стороны, создание новой или перепрофилирование имеющейся организации во внутригрупповую ИТ-компанию с переводом в нее сотрудников по своей сути ничем не отличается от реорганизации.

Означает ли это, что изложенная в двух указанных письмах позиция ФНС с 01.07.2022 трансформируется из позитивной в негативную?

В отсутствие понимания целей законодателя при введении данного ограничения сложно определить, хотел ли он пресечь только частные случаи трансформации деятельности в группе лиц или же старался в целом искоренить такое явление, как отдельная ИТ-компания внутри группы.

К сожалению, пояснительная записка к проекту закона от 14.07.2022 № 321-ФЗ ясности не дает.

Конечно, придавать расширительное значение четко сформулированной норме нельзя. Но для всех, кто решит провести реструктуризацию в группе после 01.07.2022 без реорганизации юрлиц остается открытым вопрос: будет ли поставлено под сомнение право на льготы для новоиспеченной ИТ-компании или же получение экономической выгоды в таких случаях будет соответствовать воле законодателя — поддержка ИТ-отрасли?

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IT-компании

Быть или не быть внутригрупповой IT-компании

Все помнят письмо ФНС от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@, в котором говорилось, что факт создания IT-компании в результате реорганизации сам по себе не может ставить под сомнение правомерность применения IT-льгот в отсутствие искажения фактов хозяйственной жизни. Вышли новые изменения.

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