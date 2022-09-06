Семь случаев, когда даже неработающий пенсионер должен заплатить налог государству

Ситуация № 1. Выплаты от бывшего работодателя

Если при выходе сотрудника на пенсию в соответствующей организации предусмотрено перечисление единовременной выплаты, то с этой суммы удерживается НДФЛ в той части, в которой она превышает три средних заработка бывшего работника (или шесть, если организация находится в северном районе — п. 1 ст. 217 НК).

Если в последующем работник, вышедший на пенсию, будет получать от своего бывшего работодателя какие-то выплаты, с них также будет отчисляться НДФЛ — за вычетом лишь не облагаемых налогом 4 000 рублей материальной помощи в год (письмо Минфина от 06.09.2021 № 03-04-06/71974).

Ситуация № 2. Негосударственная пенсия за счет работодателя

Закон освобождает от уплаты НДФЛ все виды государственного пенсионного обеспечения (в т. ч. страховые пенсии по старости, по инвалидности и потере кормильца). Что же касается дополнительных негосударственных пенсий, которые выплачивают НПФ в рамках договора о негосударственном пенсионном обеспечении и уплаченных согласно нему взносов, то не освобождаются от НДФЛ:

пенсии от НПФ, которые сформировались за счет взносов, уплаченных работодателем в пользу своих работников, начиная с 2005 года (ст. 213.1 НК).

Такие пенсии признаются доходом и облагаются НДФЛ в общем порядке (письмо Минфина от 08.05.2018 № 03-04-05/30927).

Ситуация № 3. Получение денег по решению суда

Денежные суммы, взысканные пенсионером через суд, также признаются его доходом — значит, с них должен быть удержан НДФЛ.

Например, пенсионер взыскал с магазина, продавшего ему некачественный товар, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. С суммы выплаченной неустойки и штрафа должен быть уплачен НДФЛ.

По поводу компенсации морального вреда Минфин разъяснил, что эта сумма не признается доходом — а значит, от налогообложения она освобождается (письмо от 14.11.2019 № 03-04-06/87890).

Ситуация № 4. Ежемесячная социальная помощь

Согласно НК налог на доходы не удерживается только с единовременных сумм, выплаченных в качестве адресной социальной помощи (п. 8 ст. 217 НК). Такая помощь полагается малоимущим гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию (и пенсионерам в том числе).

Если же социальная помощь будет предоставлена в форме ежемесячных выплат, с этих денег у пенсионера будут удерживать НДФЛ (письмо Минфина от 14.03.2018 № 03-04-06/15644).

Ситуация № 5. Сдача жилья в наем

Доходы, полученные со сдачи жилья в наем или аренды прочего имущества, облагаются налогом в общем порядке — и для неработающих пенсионеров в данном случае не предусмотрено никаких исключений.

Поэтому пенсионеру-арендодателю придется либо раз в год подавать декларацию о своем доходе в ФНС и платить НДФЛ по ставке 13% от полученного дохода, либо оформиться самозанятым и платить 4% или 6% от дохода ежемесячно (в зависимости от того, кто является арендатором — физическое лицо или юридическое).

Ситуация № 6. Продажа недвижимости до истечения минимального предельного срока владения

Неработающие пенсионеры не освобождены от уплаты НДФЛ с дохода, полученного с продажи недвижимости, которая принадлежала им на праве собственности менее минимального предельного срока владения (3 года — для подаренной, унаследованной, приватизированной недвижимости, 5 лет — для купленной).

Снизить сумму налога (вплоть до нуля) в таком случае можно лишь за счет предусмотренных законом вычетов (на сумму расхода по приобретению этой недвижимости либо на сумму стандартного вычета 1 млн рублей).

Ситуация № 7. Несколько однотипных объектов недвижимости в собственности

Пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. Однако их льгота ограничена только одним объектов недвижимости из определенной категории.

Пенсионер не платит налог на одну комнату или квартиру, один жилой дом, один гараж или машино-место, одну хозпостройку площадью до 50 кв метров на личном участке и один земельный участок площадью до 600 кв метров.

Если же в его собственности находится несколько однотипных объектов (например, две квартиры), то за вторую ему придется платить налог (ст. 391, 407 НК).