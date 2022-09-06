Трудовые отношения

Какую минимальную продолжительность обеда установить работнику, чтобы не было нарушений

Работник вправе не использовать предоставляемый ему работодателем перерыв на обед и отдых, но, продолжительность рабочего дня в таком случае уменьшаться все равно не будет. Таково мнение Роструда.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Можно ли сократить время обеда и уйти с работы пораньше?

Обеденный перерыв — это личное время работника, в течение которого он отдыхает и обедает. По правилам ТК в этот период работник свободен от исполнения трудовых обязанностей (ст. 106 ТК).

Согласно ст. 108 ТК в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Точное время начала и окончания обеда устанавливается в локальном акте компании, как правило, в Правилам внутреннего трудового распорядка, и прописывается в трудовом договоре.

Работник может обратиться к работодателю с предложением изменить продолжительность перерыва. Например, сократить с 1 часа до 30 минут. Если работодатель согласится на это, то стороны должны будут подписать соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договору.

А можно ли работать вообще без обеда?

Изменить время обеда можно, отменить перерыв — нельзя. На вопрос, заданный на сайте онлайнинфпекция.рф, вправе ли работник уйти с работы на час раньше, если он работал в обеденное время, эксперты Роструда ответили отрицательно.

Обеденный перерыв может не предоставляться работнику, если продолжительность ежедневной работы не превышает 4 часов.

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.

Таким образом, сотрудник может работать без перерыва на обед и отдых, только в том случае, если продолжительность его рабочего дня не превышает 4 часов.

При этом, как сам же Роструд заявлял, в законодательстве не определено, в какое именно время, с какими промежутками от начала рабочего дня и до конца рабочего дня, должен быть предоставлен обеденный перерыв. То есть, перерыв на обед не обязательно должен быть в середине рабочего дня.

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