Цитата дня. О мощной налоговой аналитике и сексизме в акте проверки

Налоговики не верят, что женщины способны квалифицированно управлять техникой. Прямо так в акте проверки и пишут:

В комментариях к посту Вячеслава Василевского подписчики предлагают писать возражения на акт проверки в том же духе:

— Предполагалось, что ВНП будут проводить квалифицированные сотрудники, однако акт подписан 3 женщинами...

Как считаете, сексизм? Или для налоговиков это норма? ))