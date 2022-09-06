Налоговые проверки

Цитата дня. О мощной налоговой аналитике и сексизме в акте проверки

Адвокат Вячеслав Василевский в запрещенной соцсети поделился скриншотом реального акта налоговой проверки. Налоговики из Подмосковья, доказывая, что контрагент не осуществлял реальной деятельности, продемонстрировали чудеса аналитических способностей.

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Налоговики не верят, что женщины способны квалифицированно управлять техникой. Прямо так в акте проверки и пишут:

В комментариях к посту Вячеслава Василевского подписчики предлагают писать возражения на акт проверки в том же духе:

— Предполагалось, что ВНП будут проводить квалифицированные сотрудники, однако акт подписан 3 женщинами...

Как считаете, сексизм? Или для налоговиков это норма? ))

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