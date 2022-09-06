Цитата дня. О мощной налоговой аналитике и сексизме в акте проверки

Бухгалтеры, зарплата специалистов по управленке больше 100 тыс. руб. Пора учиться и зарабатывать больше
«Клерк» подготовил курс повышения квалификации:
• 13 модулей с обучающими материалами по управленке и бюджетированию;
• 6 тестов, домашние задания, понятные уроки без воды, закрытые чаты в Telegram с кураторами;
• живая встреча с экспертами, итоговая аттестация.
После курса станете полноценным спецом по управленческому учету. Научитесь анализировать доходы и расходы, настраивать и вести управленку. Получите удостоверение на 140 ак. часов — внесем его в ФИС ФРДО Рособрнадзора.
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