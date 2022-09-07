Зарплата

Сколько доплачивать за работу ночью и в праздники

Работа по ночам, в выходные и в праздничные дни оплачивается, как правило, в повышенном размере. Казалось бы, все здесь ясно. Но не всегда. Например, нужно ли платить больше при сменной работе? А как определять эти суммы, если зарплата установлена в размере МРОТ? Разберемся.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Сменная работа

Часто при работе со сменным графиком бывает, что работник трудится ночью, в выходные и праздники. В постановлении КС от 11 апреля 2019 № 17-П сказано, что повышение ставок и расценок направлено на то, чтобы:

  • компенсировать работнику увеличенные трудозатраты;
  • гарантировать ему справедливую оплату труда в условиях, которые отклоняются от нормальных.

Таким образом, несмотря на сменный график, за ночные часы и за работу в выходные и праздники необходимо платить больше, чем за аналогичную работу в обычное время.

Указанную позицию КС применил в этом году Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в определении от 21 апреля 2020 № 88-6554/2020.

Если зарплата в размере МРОТ

Размеры доплат и компенсаций, предусмотренных системой оплаты труда, порядок их определения устанавливают в трудовом договоре по соглашению сторон - работника и работодателя.

При этом нужно помнить, что каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного МРОТ, так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Поэтому такие доплаты нельзя включать в состав зарплаты, установленной не ниже МРОТ. Иначе работники, выполнявшие работу, за которую положено доплачивать, окажутся в том же положении, как и те, кто трудится в обычных условиях.

Такие разъяснения давал КС в постановлении от 16 декабря 2019 № 40-П. В нем речь шла о доплате за совмещение профессий, которую нужно начислять сверх МРОТ.

Раньше такой же вывод был сделан в отношении северных надбавок. Судьи КС указали, что начислять их нужно после определения размера зарплаты и проверки требований о ее соответствии установленному уровню МРОТ (постановление КС  от 7 декабря 2017 № 38-П).

Сколько доплачивать

Теперь нам остается выяснить, сколько нужно доплачивать за работу в выходные и праздничные дни. В ТК есть статья 153. В ней говорится, что конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день можно устанавливать коллективным договором, ЛНА, трудовым договором.

При этом работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

  • сдельщикам;
  • работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам.

Эти же доплаты работникам, получающим оклад, должны быть:

  • не менее одинарной дневной или часовой ставки, если человек работал в выходной или нерабочий праздничный день в пределах месячной нормы рабочего времени;
  • не менее двойной дневной или часовой ставки за день или час работы) сверх оклада, если он работал сверх месячной нормы рабочего времени.

Таким образом, оплата в праздники, выходные, а также и за сверхурочную работу окладникам можно назначать исходя как из одинарного, так и из двойного размера (см. определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21 июля 2020 № 88а-19034/2020).

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