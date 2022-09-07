Сколько доплачивать за работу ночью и в праздники

Сменная работа
Часто при работе со сменным графиком бывает, что работник трудится ночью, в выходные и праздники. В постановлении КС от 11 апреля 2019 № 17-П сказано, что повышение ставок и расценок направлено на то, чтобы:
- компенсировать работнику увеличенные трудозатраты;
- гарантировать ему справедливую оплату труда в условиях, которые отклоняются от нормальных.
Таким образом, несмотря на сменный график, за ночные часы и за работу в выходные и праздники необходимо платить больше, чем за аналогичную работу в обычное время.
Указанную позицию КС применил в этом году Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в определении от 21 апреля 2020 № 88-6554/2020.
Если зарплата в размере МРОТ
Размеры доплат и компенсаций, предусмотренных системой оплаты труда, порядок их определения устанавливают в трудовом договоре по соглашению сторон - работника и работодателя.
При этом нужно помнить, что каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного МРОТ, так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных.
Поэтому такие доплаты нельзя включать в состав зарплаты, установленной не ниже МРОТ. Иначе работники, выполнявшие работу, за которую положено доплачивать, окажутся в том же положении, как и те, кто трудится в обычных условиях.
Такие разъяснения давал КС в постановлении от 16 декабря 2019 № 40-П. В нем речь шла о доплате за совмещение профессий, которую нужно начислять сверх МРОТ.
Раньше такой же вывод был сделан в отношении северных надбавок. Судьи КС указали, что начислять их нужно после определения размера зарплаты и проверки требований о ее соответствии установленному уровню МРОТ (постановление КС от 7 декабря 2017 № 38-П).
Сколько доплачивать
Теперь нам остается выяснить, сколько нужно доплачивать за работу в выходные и праздничные дни. В ТК есть статья 153. В ней говорится, что конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день можно устанавливать коллективным договором, ЛНА, трудовым договором.
При этом работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:
- сдельщикам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам.
Эти же доплаты работникам, получающим оклад, должны быть:
- не менее одинарной дневной или часовой ставки, если человек работал в выходной или нерабочий праздничный день в пределах месячной нормы рабочего времени;
- не менее двойной дневной или часовой ставки за день или час работы) сверх оклада, если он работал сверх месячной нормы рабочего времени.
Таким образом, оплата в праздники, выходные, а также и за сверхурочную работу окладникам можно назначать исходя как из одинарного, так и из двойного размера (см. определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21 июля 2020 № 88а-19034/2020).