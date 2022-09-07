Субсидиарка финансовых директоров: за что наступает и когда можно избежать. Примеры из судебной практики

Опытные арбитражные управляющие стараются предъявить исковые требования не только директору и собственнику компании, но и наемным менеджерам высшего звена.

Закон о банкротстве предусматривает определенную денежную мотивацию конкурсного управляющего при взыскании субсидиарной ответственности, что собственно и способствует увеличению количества исков и ответчиков, среди которых нередко и финансовые директора.

При этом необходимо отметить, что сам факт занятия должности финансового директора не всегда влечет за собой субсидиарную ответственность.

Для того, чтобы работника, занимавшего должность финансового директора, привлекли к субсидиарной ответственности необходимо доказать, какие именно его действия или бездействия довели компанию до банкротства.

Итак, чтобы финансовый директор был привлечен к субсидиарной ответственности, он должен быть принят на работу до наступления признаков объективного банкротства, то есть ситуации, при которой реальная стоимость активов компании не позволяет покрыть задолженность перед кредиторами, а также до совершения значимых сделок для предприятия, которые повлекли банкротство организации.

В случае, если сотрудник занял должность финансового директора уже после вышеуказанных событий, то ни о какой субсидиарной ответственности и речи быть не может.

Судебная практика

Рассмотрим наиболее распространенные случаи привлечения финансовых директоров к субсидиарной ответственности, встречающиеся в судебной практике:

финансовый директор имел право первой подписи в финансово-расчетных документов в банке и осуществлял платежи в пользу дебиторов, которые заведомо не возвращали денежные средства (фирмы-однодневки) (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2021, дело № А40-221466/18);

в пользу дебиторов, которые заведомо не возвращали денежные средства (фирмы-однодневки) (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2021, дело № А40-221466/18); финансовый директор имел доверенности на право заключения любых сделок , в том числе крупных для предприятия и заключал убыточные сделки, например, договоры купли-продажи активов без встречного представления (без оплаты, необоснованно длительная рассрочка/отсрочка оплаты), выдача необеспеченных займов, представление векселей в отсутствии реальной задолженности или встречного предоставления, любые иные сделки, причинившие убыток компании и повлекшие последующее банкротство организации (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22 октября 2021, дело № А53-2505/2017, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 сентября 2019, дело № А50-5545/2015);

, в том числе крупных для предприятия и заключал убыточные сделки, например, договоры купли-продажи активов без встречного представления (без оплаты, необоснованно длительная рассрочка/отсрочка оплаты), выдача необеспеченных займов, представление векселей в отсутствии реальной задолженности или встречного предоставления, любые иные сделки, причинившие убыток компании и повлекшие последующее банкротство организации (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22 октября 2021, дело № А53-2505/2017, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 сентября 2019, дело № А50-5545/2015); финансовый директор являлся стороной сделки с предприятием-банкротом , которая была убыточной для компании и повлекла банкротство организации. В этом случае предполагается, что финансовый директор получил необоснованную материальную выгоду, причинив ущерб компании незаконно извлекая для себя имущественную выгоду (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25 мая 2021, дело № А06-640/2020, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2022, дело № А40-107992/17);

, которая была убыточной для компании и повлекла банкротство организации. В этом случае предполагается, что финансовый директор получил необоснованную материальную выгоду, причинив ущерб компании незаконно извлекая для себя имущественную выгоду (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25 мая 2021, дело № А06-640/2020, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2022, дело № А40-107992/17); в должностные обязанности финансового директора входили подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности . Искажение такой отчетности, недостоверность сведений в бухучете, занижение налогооблагаемой базы, создание фиктивного документооборота с сомнительными контрагентами также приведут в итоге к субсидиарной ответственности финансового директора (постановление Арбитражного суда Поволожского округа от 27 декабря 2021, дело № А12-33565/2020, постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 6 февраля 2020, дело № А75-15950/2017);

. Искажение такой отчетности, недостоверность сведений в бухучете, занижение налогооблагаемой базы, создание фиктивного документооборота с сомнительными контрагентами также приведут в итоге к субсидиарной ответственности финансового директора (постановление Арбитражного суда Поволожского округа от 27 декабря 2021, дело № А12-33565/2020, постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 6 февраля 2020, дело № А75-15950/2017); финансовый директор совмещал должность наемного менеджера и одновременно имел долю или акции в компании и являлся ее акционером или участником (учредителем). В подобной ситуации вероятность привлечения к субсидиарной ответственности финансового директора значительно увеличивается, даже если такой финансовый директор номинально владел долей или акциями предприятия по просьбе и в интересах фактического бенефициара (постановление Арбитражного суда Московского округа от 1 ноября 2021, дело № А41-50097/2017, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2022, дело № А40-107992/17).

Вывод

Вступая в должность финансового директора, многие не до конца отдают себе отчет в том, что такая должность является высоко рискованной.

Особенно это касается работников, которых вырастили внутри компании до должности такого уровня. Они наивно полагают, что за свое повышение до уровня финансового директора они обязаны беспрекословно выполнять любые указания собственника компании или директора, в том числе при заключении любых сделок, совершении любых платежей от своего имени по имеющимся доверенностям.

Однако отвечать придется в первую очередь тем, кто непосредственно подписывал ту или иную сделку или осуществлял платеж непроверенному контрагенту.

Если должность финансового директора предполагает безоговорочное выполнение любых указаний директора или собственника компании без возможности выразить собственное профессиональное мнение относительно планируемой сделки и, тем более, отказаться от ее совершения, то необходимо реально оценивать ситуацию и отдавать себе отчет, что такая должность финансового директора является номинальной со всеми вытекающими отсюда рисками, в том числе риском субсидиарной и уголовной ответственности.