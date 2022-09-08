В 1С нет справки о сумме заработка. Куда она пропала?

Совсем скоро — с 01.01.2023 — нас всех ждут большие изменения: ПФР и ФСС объединяют в единый фонд. Сокращенно он будет называться Социальный фонд России (СФР). В связи с этим, текущий учет страховых взносов и НДФЛ претерпит колоссальные изменения. Одним из таких нововведений станет отмена выдачи работодателем справки о сумме заработка для расчета пособий, утв. приказом Минтруда от 30.04.2013 № 182н. Но это только в будущем, а пока...

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В 1С нет справки о сумме заработка. Куда она пропала?

На дворе всё еще 2022 год. А эта справка уже пропала из 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. Где искать «потеряшку» в программах 1С, расскажем в этой статье.

На данный момент времени необходимость выдачи справки по форме № 182н закреплена в п. 3 ч. 2 ст. 4.1 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Она выдается:

  • в день увольнения работника;
  • либо в течение трех рабочих дней с даты получения от сотрудника письменного заявления на выдачу такой справки.

С 01.01.2023 указанное требование будет исключено из Закона № 255-ФЗ. Соответствующие поправки предусмотрены пп. «б» п. 7 ст. 9 закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ. С этой же даты сведения, которые необходимы работодателю (в т. ч. заказчику по ГПД) для расчета пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, будет предоставлять единый фонд (п. 14 ст. 9 Закона № 237-ФЗ).

Как сейчас обстоит дело со справками в программах 1С?

На данный момент времени в 1С: ЗУП ред. 3.1 справки для расчета пособий никуда не делись, они находятся в разделе «Отчетность, справки».

А вот в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 сейчас всё иначе.

Пользователи данного программного продукта столкнулись с тем, что в последних релизах данная справка исчезла из раздела «Зарплата и кадры».

Приведем несколько способов где можно найти «потеряшку», причем эти способы справедливы и для 1С: Бухгалтерии предприятия, и для 1С: ЗУП.

Для начала можно вернуть справки на место в настройках навигации в правом верхнем углу:

В открывшемся окне найдем пункт «Справки для расчета пособий (исх.)», выделим его и нажмем кнопку «Добавить».

Видим, что этот пункт «переехал» в правую часть, в ту, которая отображает эти документы в разделе «Зарплата и кадры».

Нажмем кнопку «Добавить» и снова зайдем в раздел «Зарплата и кадры».

Наша справка для расчета пособий вновь на своем месте.

Где искать справку для расчета пособий, если этот способ не помог?

Если у вас локальная версия 1С, (т. е. не облачная), то стоит обратиться к пункту «Сервис и настройки» в правом углу и выбрать пункт «Функции для технического специалиста».

В открывшемся окне развернем подраздел «Документы» и найдем «Исходящую справку для расчета пособий».

Программа откроет нужный нам документ.

Если у вас облачная программа, то алгоритм действий немного иной, так как в облаке нет прямого доступа к функциям технического специалиста.

Поэтому в правом верхнем углу выберем пункт «Сервис и настройки» — «Перейти по ссылке»

В открывшемся окне в поле «Ссылка» вставим следующую аббревиатуру:

e1cib/list/Документ.ИсходящаяСправкаОЗаработкеДляРасчетаПособий

И мы опять попадаем в список справок.

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