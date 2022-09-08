Из декрета в декрет. Какие заявления нужно взять с работницы

«Декрет» женщины состоит из:

отпуска по беременности и родам (собственно, сам декрет); отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет (далее отпуск можно продлить до 3-х лет).

В быту эти два отпуска именуют декретом. Если сотрудница забеременела в период отпуска по уходу за ребенком, то она может снова уйти в отпуск по беременности и родам.

Из декрета в декрет: оформляем правильно

Работница может находиться только в одном отпуске:

либо в отпуске по уходу за ребенком;

либо в отпуске по беременности и родам.

Поэтому алгоритм действий такой.

Нужно прервать отпуск по уходу за ребенком. Уведомить ФСС о прекращении выплаты пособия по уходу. Форма уведомления приведена в Приложении № 6 «Уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком», утв. приказом ФСС от 8 апреля 2022 года № 119. Предоставить отпуск по беременности и родам. Для этого работница должна написать следующие заявления:

заявление о прерывании отпуска по уходу за ребенком;

заявление о прекращении выплаты пособия;

заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам на основании электронного листка нетрудоспособности.

Заявления пишут в свободной форме.

Пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком женщинам выплачивает ФСС напрямую. Но работодатель должен передать в фонд все необходимые сведения.

Замена лет для расчета среднего заработка

Размер пособия по беременности и родам рассчитывается из заработка за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам.

Если в расчетном периоде (одном или двух календарных годах, непосредственно предшествующих году ухода в декрет) работница находилась в отпуске по беременности и родам и/или в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие годы или год по ее заявлению могут быть заменены.

Для замены необходимо подать заявление работодателю. Здесь есть главное правило — замена должна приводить к увеличению размера пособия.