Из декрета в декрет. Какие заявления нужно взять с работницы

«Декрет» женщины состоит из:
- отпуска по беременности и родам (собственно, сам декрет);
- отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет (далее отпуск можно продлить до 3-х лет).
В быту эти два отпуска именуют декретом. Если сотрудница забеременела в период отпуска по уходу за ребенком, то она может снова уйти в отпуск по беременности и родам.
Из декрета в декрет: оформляем правильно
Работница может находиться только в одном отпуске:
- либо в отпуске по уходу за ребенком;
- либо в отпуске по беременности и родам.
Поэтому алгоритм действий такой.
- Нужно прервать отпуск по уходу за ребенком.
- Уведомить ФСС о прекращении выплаты пособия по уходу. Форма уведомления приведена в Приложении № 6 «Уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком», утв. приказом ФСС от 8 апреля 2022 года № 119.
- Предоставить отпуск по беременности и родам. Для этого работница должна написать следующие заявления:
- заявление о прерывании отпуска по уходу за ребенком;
- заявление о прекращении выплаты пособия;
- заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам на основании электронного листка нетрудоспособности.
Заявления пишут в свободной форме.
Пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком женщинам выплачивает ФСС напрямую. Но работодатель должен передать в фонд все необходимые сведения.
Замена лет для расчета среднего заработка
Размер пособия по беременности и родам рассчитывается из заработка за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам.
Если в расчетном периоде (одном или двух календарных годах, непосредственно предшествующих году ухода в декрет) работница находилась в отпуске по беременности и родам и/или в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие годы или год по ее заявлению могут быть заменены.
Для замены необходимо подать заявление работодателю. Здесь есть главное правило — замена должна приводить к увеличению размера пособия.