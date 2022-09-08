Образец положения о персональных данных работников

Что относят к персональным данным

Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ определяет персональные данные как любую информацию, прямо или косвенно относящуюся к субъекту или позволяющую его идентифицировать (п. 1 ст. 3 № 152-ФЗ). Этот законодательный акт не содержит разъяснения, какие конкретно данные о физическом лице включает в себя это понятие.

Но в контексте трудовых отношений к ним, как правило, относят:

Ф.И.О.;

дату рождения;

паспортные данные;

адрес регистрации и проживания;

ИНН;

номер СНИЛС;

информацию об образовании и трудовом стаже;

семейное положение, наличие детей;

факты биографии;

финансовое положение, включая сведения о зарплате (письмо Роскомнадзора от 07.02.2014 № 08КМ-3681);

фотографию, используемую для установления личности (письма Роскомнадзора от 10.02.2020 № 08АП-6782, Минцифры России от 17.07.2020 № ОП-П24-070-19433).

Это минимальный перечень сведений о себе, который человек предоставляет при приеме на работу. В процессе сотрудничества к нему добавляются условия трудового договора и дополнительных соглашений, сведения о постановке на воинский учет, социальные льготы, факты дисциплинарных взысканий и поощрений, отчеты для органов статистики и т. п. Массив полученной информации составляет личное дело работника.

Особенности работы с персданными

Принимая человека на работу, предприятие берет на себя функции оператора по обработке данных. С 01.09.2022 о факте обработки ПД в целях трудовых отношений необходимо уведомить Роскомнадзор.

Работодатель осуществляет сбор, хранение, систематизацию, накопление и обновление информации, касающейся работников. Работа с личными данными ведется как с использованием средств автоматизации, так и без их применения. Обработка конфиденциальных сведений осуществляется не только в период сотрудничества, но и после его завершения, на стадии архивирования.

Законодательство обязывает организации хранить личные дела, законченные делопроизводством до 2003 года, 75 лет, законченные делопроизводством после 2003 года — 50 лет. А на основании п. 440 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, все документы (положение о защите персональных данных работников муниципального учреждения или коммерческого, инструкции) об обработке персональных сведений хранят постоянно. На всех этапах работы с личными сведениями работодатель обязан предотвращать передачу их третьим лицам при отсутствии на то законных оснований.

Как составить документацию о работе с персданными

Составляя общую политику или отдельный порядок в отношении личных сведений работников, ориентируйтесь на структуру положения о персональных данных, предлагаемую чиновниками и экспертами.

Раздел Содержание Основные положения Цели документа, законы, порядок утверждения Основные понятия. Состав персональных данных работников Определения понятий, используемых в документе. Перечень личных сведений. Список документов, где они содержатся Операции с персданными Условия обработки информации Доступ к личной информации сотрудников Порядок внешнего и внутреннего доступа к информации Защита личных сведений сотрудников Комплекс мер для обеспечения безопасности конфиденциальных сведений. Права и обязанности работников в этой области Порядок публикации сведений Указание ресурса для публикации положения или политики об обработке данных Ответственность за разглашение информации Разъяснение ответственности за нарушение сохранности информации в соответствии с законодательством

Скачать образец положения об обработке персональных данных работников, составленного с учетом требований законодательства в этой сфере.

Обращаем внимание руководства самых маленьких компаний: вам понадобится положение о работе с персональными данными работников для микропредприятий в 2022 году только в том случае, если в трудовых договорах не прописаны особенности сбора, обработки, хранения, уничтожения личных сведений. Если такие формулировки присутствуют, то отдельный локальный нормативный акт утверждать не надо.

Закон позволяет утвердить либо один документ (политику) в отношении обработки персданных работников, либо несколько небольших, которые будут включать порядок различных операций. Название локального нормативного акта и их количество не принципиально, важно прописать все те нюансы, которые требует закон.

Как ввести в действие документацию об обработке и защите личной информации сотрудников

На этапе разработки документов их содержание следует согласовать с руководителями отделов, задействованных в обработке сведений, юридической службой, профсоюзом, если таковой имеется. Полностью согласованный проект положения о защите персональных данных и иные ЛНА утверждаются приказом руководителя организации. Если необходимо внести изменения в текст, издается новый приказ с уточнениями.

Со всеми документами, которые регламентируют особенности сбора, хранения, защиты, обработки, передачи и уничтожения личной информации, знакомят всех работников. Сотрудникам, принимаемым на работу, следует ознакомиться с ними до подписания трудового договора и дать согласие на обработку передаваемых сведений. Подтверждение ознакомления с текстом оформляется на усмотрение работодателя.

Наиболее удобный способ — ведение журнала ознакомления с локальными нормативными актами.

При необходимости работник сможет сколько угодно раз обращаться за текстом документов. Чтобы упростить эту процедуру, рекомендуется выложить их в ресурсы корпоративного электронного доступа.