Правда, Егоров пообщал бережливое обращение к каждому налогоплательщику. А вот министр финансов Антон Силуанов считает, что пора уже стране поработать над финансовым суверенитетом и начинать жить по средствам (читайте — затянуть пояса).
Цитата дня. Про жизнь по средствам
На Московском финансовом форуме обсуждают немало важных для бизнеса вопросов. Например, налоги. Правда тон этих обсуждений какой-то пессимистический — Минфин собирается искать источники допдоходов именно в налогах и о снижении нагрузки на бизнес речи не идет.
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