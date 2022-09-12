С 2023 года отчитываться о начисленных страховых взносах надо будет по новой форме

Что случилось
Опубликован проект с новой формой РСВ.
Применять новую форму надо будет с 2023 года. Первый отчетный период — 1 квартал 2023 год.
В этом же проекте — новый персонифицированный отчет о зарплате. О нем мы рассказывали тут.
Почему новая форма
Состав РСВ
Раздел 1 и подраздел 1.1
Приложения. Льготные тарифы
Сроки сдачи
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