С 2023 года отчитываться о начисленных страховых взносах надо будет по новой форме

Что случилось

Опубликован проект с новой формой РСВ.

Применять новую форму надо будет с 2023 года. Первый отчетный период — 1 квартал 2023 год.

В этом же проекте — новый персонифицированный отчет о зарплате. О нем мы рассказывали тут.