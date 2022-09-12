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РСВ

С 2023 года отчитываться о начисленных страховых взносах надо будет по новой форме

В связи с переходом на единый тариф поменяется расчет по страховым взносам.

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С 2023 года отчитываться о начисленных страховых взносах надо будет по новой форме

Что случилось

Опубликован проект с новой формой РСВ.

Применять новую форму надо будет с 2023 года. Первый отчетный период — 1 квартал 2023 год.

В этом же проекте — новый персонифицированный отчет о зарплате. О нем мы рассказывали тут.

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