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- Как заполнить раздел 1 РСВ за 1 квартал 2023 года
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Как заполнить раздел 1 РСВ за 1 квартал 2023 года
Начиная с 2023 года организации и ИП сдают отчет РСВ по обновленной форме. Изменения, внесенные в отчетность, обусловлены установлением единого тарифа по взносам и объединением двух фондов в один – СФР.
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