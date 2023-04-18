Как заполнить раздел 1 РСВ за 1 квартал 2023 года

Начиная с 2023 года организации и ИП сдают отчет РСВ по обновленной форме. Изменения, внесенные в отчетность, обусловлены установлением единого тарифа по взносам и объединением двух фондов в один – СФР.