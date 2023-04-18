Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
3 карточки
Входит в Клерк.Премиум

Как заполнить раздел 1 РСВ за 1 квартал 2023 года

Начиная с 2023 года организации и ИП сдают отчет РСВ по обновленной форме. Изменения, внесенные в отчетность, обусловлены установлением единого тарифа по взносам и объединением двух фондов в один – СФР.

и читайте 1 статью из сервиса «Разборы» в этом месяце бесплатно. Уже есть аккаунт с доступом?

Материалы в разборе

Подключите демо-доступ к сервису «Разборы» бесплатно и читайте статью полностью

Уже есть аккаунт с доступом?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .