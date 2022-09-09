Покинуть ЕГРЮЛ не так просто. Иногда бизнесом придется заниматься принудительно

Рассчитаешься — свободен. О правильном ликвидационном балансе

В постановлении АС Северо-Западного округа от 24.08.2022 № А56-34770/2020 компании отказали в ликвидации по формальному основанию. Однако это такое основание, которое просто так исправить не получится.

Что сделала компания

Некий гражданин был участником общества с долей в уставном капитале в размере 100 процентов. Он принял решение компанию ликвидировать. В ЕГРЮЛ сделали соответствующую запись. В Вестнике государственной регистрации опубликовали сообщение о ликвидации общества, а также порядке и сроке заявления требований кредиторами.

Затем внесли запись, что компания составила промежуточный ликвидационный баланс. А затем — о том, что компания ликвидирована на основании решения участника и ликвидационного баланса.

Что сделала налоговая

Ликвидации общества очень удивилась инспекция, которая проводила там налоговую проверку. Она сообщила, что у компании есть большая налоговая задолженность — более 125 млн руб. Участник общества об этом знал.

Кроме того, общество признано выгодоприобретателем при анализе «сложных расхождений». Поэтому его владелец и заторопился с ликвидацией. Орган же регистрации не учел указания из письма с дсп, что в подобных ситуациях нужен дополнительный контроль.

В результате ликвидацию общества аннулировали.

Что решил суд

Участник общества обратился в суд. Он заявил, что принял решение о ликвидации компании, чтобы не заниматься бизнесом. Фактически, его заставляют заниматься бизнесом помимо его собственной воли.

Однако арбитры подошли к делу чисто формально. Чтобы получить право на ликвидацию, в инспекцию нужно представить заявление. Там, в частности, указать, что расчеты с кредиторами завершены. К заявлению надо приложить ликвидационный баланс (п. 1 ст. 21 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Указанные документы должны содержать достоверную информацию. Только подать в налоговую инспекцию заявление и ликвидационный баланс для внесения записи в ЕГРЮЛ недостаточно.

Когда у налоговиков есть сомнения в достоверности документов, они вправе это проверить (п. 4.2 ст. 9 pакона № 129-ФЗ). Если документы проверку не прошли, ликвидация компании не проводится.

Суд выявил, что в ликвидационном балансе компании нет упоминания о долгах перед налоговой инспекцией. Значит, баланс недостоверен. Ликвидация компании приведет к потерям бюджета.

Он действует — значит, он существует. Кредитор против налоговой

В постановлении АС Дальневосточного округа от 12.08.2022 № Ф03-3595/2022 арбитрам пришлось исправлять ошибки как налоговиков, так и судей двух первых инстанций. Чтобы исключить компанию из ЕГРЮЛ, формальных оснований тоже недостаточно.

Что сделали налоговики

Когда компания регистрировалась в ЕГРЮЛ, указала адрес — территория аэропорта. Через некоторое время инспекция засомневалась в достоверности этого адреса. Налоговики взяли двух понятных и съездили на место. Ни компании, ни признаков жизни на территории, указанной как адрес, не обнаружили. Составили протокол осмотра.

В адрес общества, его учредителя и директора направили уведомление, что нужен достоверный адрес. Никто не ответил, письма вернулись обратно. Поэтому налоговики внесли в реестр запись о недостоверности адреса.

Прошло шесть месяцев. Инспекция приняла решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ. Его опубликовали в журнале «Вестник государственной регистрации» и на сайте ФНС. Прошло еще три месяца, возражений ни от кого не поступило, и инспекция исключила компанию из ЕГРЮЛ.

Что решили судьи первой инстанции и апелляции

Неожиданно появилась компания — кредитор, и потребовала отменить исключение. Она обратилась в суд. Однако арбитры отказали кредитору. Налоговики соблюли всю процедуру исключения компании из ЕГРЮЛ.

Недостоверность сведений об адресе в ЕГРЮЛ — самостоятельное основание для ликвидации общества. Оно не зависит от того, ведет компания деятельность или нет.

Кредиторы обязаны были отслеживать информацию о состоянии должника, в том числе, не собираются ли его удалить из ЕГРЮЛ. И своевременно выставлять возражения (п. 4 ст. 21.1 закона № 129-ФЗ).

Что решила кассация

А вот кассация кредитора поддержала. Ни налоговики, ни нижестоящие судьи не учли главного — не проверили, можно ли считать компанию — должника недействующей.

Решение о предстоящем исключении компании можно принять, если (п. 1 ст. 64.2 ГК):

она не представляла в течение 12 последних месяцев налоговую отчетность;

не было ни одной операции хотя бы по одному ее банковскому счету.

Тогда считается, что компания прекратила свою деятельность и может быть ликвидирована. Компания, которую исключают из ЕГРЮЛ из-за недостоверности адреса, тоже должна быть недействующей. Это обеспечивает актуальность данных в ЕГРЮЛ и поддерживает доверие к реестру (постановление КС от 06.12.2011 № 6-П).

Поэтому принять решение об исключении компании из ЕГРЮЛ можно только тогда, когда она реально прекратила работать (определение ВС от 23.03.2021 № 305-ЭС20-16189).

В этом конкретном деле компания — должник на момент, когда приняли решение о ликвидации, судилась с кредитором. Ее права отстаивали уполномоченные лица по доверенности. Иначе говоря, должник активно участвовал в процессе. Именно это не позволили кредитору предполагать, что он имеет дело с недействующей компанией.

Когда налоговики приняли решение о ликвидации компании, они обесценили решение арбитров по делам, которые вел кредитор. Ведь если он выиграет, то не сможет взыскать средства с компании, которой уже нет. При этом самим налоговикам ничто не мешало проверить картотеку судебных дел, перед тем как принять решение об исключении организации из ЕГРЮЛ.

Кредиторы вправе оспорить исключение юрлица из ЕГРЮЛ в течение года со дня, когда узнали об этом событии (п. 8 ст. 22 Закон № 129-ФЗ). В этом деле компания — кредитор уложилась в срок.

Выводы

Чтобы закрыть компанию и сняться с регистрации в ЕГРЮЛ сначала нужно договориться с должниками. В противном случае арбитры все равно восстановят компанию в реестре, а ее владельцев заставят заниматься бизнесом до тех пор, пока у организации не останется долгов.