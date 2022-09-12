Трудовые отношения

Должностная инструкция коммерческого директора: образец

Должностная инструкция коммерческого директора — локальный регламент, в котором прописывается трудовая функция работника, перечень его функциональных обязанностей, права и ответственность. В статье — образец правильной должностной инструкции коммерческого директора, а также подсказки, как ее составить для вашей компании, какие нюансы учесть в документе.

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Должностная инструкция коммерческого директора: образец

Образец должностной инструкции коммерческого директора

Должностные инструкции коммерческого директора содержат стандартные разделы:

  • общие положения;
  • требования к квалификации сотрудника;
  • должностные обязанности;
  • права;
  • ответственность.

Обратите внимание! В некоторых случаях целесообразно включить в должностную инструкцию коммерческого директора такой раздел, как «Критерии, по которым оценивается эффективность выполнения трудовой функции».

Нужно ли составлять должностную инструкцию коммерческого директора

Должностные инструкции составляют в обязательном порядке только государственные органы (ст. 47 Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ). Оштрафовать организацию, которая не является госорганом, за то, что отсутствуют инструкции, нельзя (письмо Роструда от 09.08.2007 № 3042-6-0).

Вместе с тем, есть веские аргументы в пользу того, что должностную инструкцию лучше оформить. Ее наличие позволит организации:

  • обосновать увольнение сотрудника в связи с несоответствием занимаемой должности;
  • равномерно распределить обязанности между похожими должностями;
  • доказать в суде правомерность дисциплинарного взыскания в отношении сотрудника;
  • корректно аттестовать персонал и т. п.

Должностные инструкции составляют по каждой штатной должности. Именные инструкции не составляйте, иначе их придется утверждать заново при каждой смене кадров. Если несколько сотрудников занимают одинаковые должности и выполняют одинаковые обязанности, то достаточно составить единую для всех должностную инструкцию и ознакомить с ней каждого сотрудника.

Если сотрудники занимают одинаковые должности, а выполняют разные обязанности, то лучше переименовать должности и назвать их по-разному.

Как составлять должностную инструкцию коммерческого директора, законодательство не регулирует, поэтому работодатель решает это самостоятельно. На практике должностную инструкцию оформляют как приложение к трудовому договору или как самостоятельный документ. Аналогичные разъяснения содержит письмо Роструда от 31.10.2007 № 4412-6.

Должностная инструкция коммерческого директора по профстандарту

Профессиональный стандарт устанавливает определенный уровень квалификации, то есть образования, и опыт работы, которые необходимы сотруднику для выполнения работы по должности.

Профстандарт может быть разработан как для определенной должности или профессии, например для сварщика, педагога, так и на виды деятельности, в которые входят целые группы родственных должностей и профессий, например управление персоналом, СМИ, специалисты в области финансов.

Каждый профессиональный стандарт представляет собой набор обобщенных трудовых функций с расшифровкой возможных наименований должностей работников и необходимых требований к образованию и опыту работы для выполнения данной функции. Каждая обобщенная функция содержит отдельные трудовые функции. Они в свою очередь содержат перечень конкретных действий, которые должен выполнять работник, а также требования к знаниям и умениям для выполнения данной трудовой функции. По наличию определенных знаний и умений определяют, какую работу может выполнять сотрудник и его уровень квалификации.

В отличие от ЕКС и ЕТКС структура описания квалификационной характеристики в профессиональном стандарте описана более подробно и отвечает современным требованиям бизнеса и рынка труда. В профессиональных стандартах предусмотрены взаимосвязанные требования к уровню знаний работника, его умениям, профессиональным навыкам, опыту работы. Собственно профессиональные стандарты пришли на смену тем самым справочникам, которые на текущий момент морально устарели и не могут полностью отвечать современным требованиям бизнеса.

В результате работодатели могут широко применять профессиональные стандарты, чтобы:

  • формировать кадровую политику и управлять персоналом. В том числе определять трудовую функцию работника при составлении штатного расписания, должностных инструкций, трудовых договоров;
  • проводить обучение и аттестацию работников. В этом случае профстандарт служит ориентиром, какие знания и навыки работы необходимы современному специалисту;
  • тарифицировать работы и присваивать тарифные разряды, а также устанавливать системы оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления.

Такие разъяснения дают специалисты Минтруда в пункте 1 письма от 04.04.2016 № 14-0/10/13-2253.

Профессиональный стандарт для коммерческого директора не разработан и не утвержден. Работодатель может включить в структуру описания квалификационных характеристик для должностной инструкции коммерческого директора описание ЕКС и ЕТКС.

Общие положения в должностной инструкции коммерческого директора

В разделе «Общие положения» должностной инструкции коммерческого директора необходимо привести список основных организационно-правовых документов и нормативных актов, регламентирующих его трудовую функцию. Кроме того, в этом разделе можно дать перечень структурных подразделений или штатных должностей, которые будут находиться в его непосредственном подчинении.

Как правило, в этом же разделе устанавливается порядок:

  • назначения и освобождения от должности коммерческого директора;
  • его замещения в случае болезни, отпуска или временного отсутствия.

Требования к квалификации коммерческого директора

Чтобы работать на такой высокой руководящей должности, человек должен иметь высшее профессиональное образование — юридическое или экономическое, а также опыт работы по специальности или на руководящей должности не менее 3-5 лет.

В должностной инструкции коммерческого директора также необходимо указать такие квалификационные требования, как знание:

  • законов в области гражданского, коммерческого, налогового, финансового, инвестиционного и трудового права, а также закона о правах потребителей;
  • производственных, организационных и структурных особенностей предприятия;
  • экономических основ организации производства, труда и управления;
  • технологических особенностей производства и т. д.

Обязанности в должностной инструкции коммерческого директора

При составлении должностной инструкции коммерческого директора ООО нужно учесть:

  • ассортимент выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, количество заказчиков и клиентов. При этом должен быть соблюден баланс между обязанностями по организации продаж и маркетинговой деятельностью — чем меньше требуется времени на организацию продаж, тем больше его должно уделяться маркетингу и расширению рынков сбыта;
  • размеры компании, объемы продукции. Чем они больше, тем больше обязанностей будет у коммерческого директора, тем шире должны быть и его полномочия;
  • сфера деятельности компании. На крупном производственном предприятии основные должностные обязанности коммерческого директора в 2017 году будут, в основном, ограничиваться вопросами материально-технического снабжения, транспортной логистики и взаимоотношениями с поставщиками и заказчиками. Круг обязанностей по должности будет тем шире, чем меньше предприятие занимается производством.

Обратите внимание! Если продукция компании еще не известна на рынке и нуждается в интенсивной рекламе, есть смысл организовать отдельное подразделение со своим руководителем, которое и будет заниматься маркетингом и продажами, тем самым освободив коммерческого директора от обязанностей маркетолога.

К основным функциональным обязанностям коммерческого директора можно отнести:

  • осуществление руководства и организация финансово-экономической деятельности компании в сфере материально-технического обеспечения и сбыта продукции или услуг;
  • перспективное и текущее планирование;
  • координация разработки маркетинговой стратегии, нормативов и стандартов в сфере материально-технического обеспечения;
  • а также качества, хранения и транспортировки продукции;
  • руководство разработкой мер по экономному использованию и нормированию ресурсов, повышению эффективности производственной деятельности и соблюдению финансовой дисциплины и т.д.

Права и ответственность в должностной инструкции коммерческого директора

В этом разделе должностной инструкции коммерческого директора целесообразно оговорить такие права коммерческого директора, как:

  • представление интересов компании по вопросам, входящим в его компетенцию;
  • распределение функций и установления обязанностей подчиненных ему сотрудников;
  • формирование информационных запросов и направление их в другие структурные подразделения, оперативное взаимодействие по рабочим вопросам и другими руководителями;
  • согласование и визирование документов, сопровождающих финансово-экономическую деятельность компании;
  • взаимодействие с руководством компании и внесение предложений по повышению эффективности работы вверенного подразделения и т.д.

Должностной инструкцией коммерческого директора обязательно должна оговариваться ответственность, предусматриваемая за ненадлежащее исполнение тех обязанностей, которые установлены данным документом. Кроме того, целесообразно также оговорить ответственность, которую будет нести коммерческий директор за допущенные в процессе выполнения трудовой функции правонарушения и причинение материального ущерба компании.

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