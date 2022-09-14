Как освободиться от НДС по статье 145 НК

Согласитесь, когда есть возможность сэкономить — это, несомненно, радует. А когда можно сэкономить на налогах — радует вдвойне. И закон делает нам такой «подарок». В частности, речь идет об освобождении от НДС по ст. 145 Налогового кодекса.

Условия

Для данной льготы необходимо соблюсти лишь одно требование — не допускать, чтобы сумма выручки за 3 прошлых месяца превышала 2 млн рублей.

Но для тех, кто платит сельскохозяйственный налог, предельные суммы другие:

за 2020 год — 80 млн рублей;

за 2021 — 70 млн;

за 2022 и т. д. — 60 млн.

В расчете необходимо учитывать выручку только от операций, облагаемых НДС (письмо ФНС от 12.05.2014 № ГД-4-3/8911). Но даже если выручки не было, то освобождение можно оформить.

Льгота не предоставляется в случае, если:

организация или ИП реализуют подакцизные товары; ввозится импортная продукция на территорию РФ; выполняются обязанности налогового агента.

Срок освобождения — 12 месяцев. Когда он истечет, то его можно будет продлить или отказаться. При этом досрочно оформить отказ нельзя, нужно дождаться окончание годового срока. Освобожденный налогоплательщик не платит НДС, не сдает по нему декларацию и не ведет книгу покупок.

Однако за ним остаются определенные обязанности:

он все равно продолжает выставлять счета-фактуры, только с пометкой «Без НДС»;

ведет книгу продаж.

Существенным минусом процедуры является то, что право на вычет теряется, а предъявленный поставщиком НДС включается в стоимость приобретенной продукции.

Порядок

Для освобождения (а также для продления и отказа) от НДС необходимо подать в налоговую (по месту регистрации) уведомление по форме, установленной Минфином (приказ от 26.12.2018 № 286Н). Уведомить можно не только придя лично, но и через почту или ТКС. Срок подачи — до 20 числа того месяца, с которого планируется освобождение.

Но если вдруг вы его пропустили — не беда. Поблагодарим Пленум ВАС (постановление от 30.05.2014 № 33). Пропуск срока не станет считаться основанием для отказа. По факту законом даже не установлены никакие последствия. Так что ничего страшного не случится, если уведомить налоговую уже в период, когда освобождение применяется.

Однако некоторые претензии могут все-таки поступить. Поэтому лучше не затягивать.

Помимо уведомления, направляются подтверждающие выручку документы:

выписки из книги продаж;

выписки из бухгалтерского баланса (условие для компаний);

выписки из книги учета доходов-расходов и хозопераций (условие для ИП).

Какой формы должны быть эти выписки, нигде не сказано. Главное — чтобы в них четко отражалась сумма выручки за последние 3 месяца.

Обратите внимание!

Освобождение от налога — это уведомительная процедура, а не разрешительная. То есть не надо дожидаться ответного решения от налоговой службы. К освобождению необходимо подготовиться и в предшествующий ему налоговый период восстановить НДС, уже принятый к вычету.

Кстати, освобождение можно потерять (или прекратить через утерю). Если условия, о которых мы говорили выше, будут нарушены. То есть:

за 3 месяца сумма выручки достигла более чем 2 млн рублей;

организация или ИП начнет торговлю подакцизными товарами (без раздельного учета).

Освобождение в этих случаях заканчивается с 1 числа месяца, в котором имело место нарушение. Вновь использовать льготу можно по окончанию срока, на который было установлено освобождение. Если оформили с 1 января, а лимит превысили в августе, то снова оформить экономию получится только с 1 января следующего года.

Что можно сказать по итогу?

Экономия — это, конечно, хорошо. Но, вы же понимаете, что речь идет о самых маленьких налогоплательщиках.

Однако у данного инструмента намного более широкие возможности для использования. Особенно если вы забыли подать заявление на УСН. А что касается оборота в 2 млн, то и тут можно кое-что придумать.