Цитата дня. Про вложения в дефицитные товары

В рублях и хранить, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. А еще можно в валюте дружественных нам стран, правда странно он как-то ее противопоставляет «иностранной».

Или может мы уже скоро сольемся с Китаем или Казахстаном. Интересно, какая валюта тогда у нас будет? Рунге, руань?

Ну, а если валютные инвестиции вам совсем не нутру — покупайте комплектующие. Чиновник, правда не уточняет, какие именно, но отмечает, что:

«...быть уверенным в ритмических поставках чего бы там ни было, наверное, нельзя».

При этом сам он во вложениях в дефицитные товары не разбирается, но слышал, что другие так делают.