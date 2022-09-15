Платежи по договорам ДМС сотрудников. Можно ли уменьшить налог на прибыль и как платить страховые взносы

Есть ли расходы по налогу на прибыль

Положения п. 16 ст. 255 Налогового кодекса к расходам на оплату труда, которые можно учесть при налогообложении прибыли организации, относят, в частности, платежи и взносы работодателей по договорам добровольного личного страхования работников со сроком не менее 1 года и предусматривающим оплату страховыми компаниями медицинских расходов застрахованных сотрудников.

При этом такие платежи включают в расходы в размере не более 6% от суммы расходов на оплату труда.

Таким образом, по общему правилу платежи по договорам ДМС уменьшают налогооблагаемую прибыль, если:

Выполняются условия п. 16 ст. 255 НК. Расходы отвечают критериям ст. 252 НК — т. е. обоснованы (экономически оправданы, от них будет положительная отдача) и документально подтверждены.

При этом Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-03-06/1/72400 обратил внимание: если договор ДМС заключен на срок не менее 1 года, но страхователь досрочно расторг его, расходы, отнесенные ранее в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, следует исключить, поскольку нарушены условия, установленные п. 16 ст. 255 НК.

Отметим, что учесть по налогу на прибыль можно и расходы на санаторно-курортное лечение в рамках программы добровольного медицинского страхования, включая затраты на проживание и питание (письмо Минфина от 22.11.2021 № 03-03-07/94143).

Обложение страховыми взносами

Объект обложения взносами для организаций — это выплаты и иные вознаграждения физлицам, подлежащим обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о его конкретных видах. В частности, в рамках трудовых отношений (кроме лиц, указанных в подп. 2 п. 1 ст. 419 НК).

Базу для исчисления страховых взносов организация определяет по истечении каждого календарного месяца. Это сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 1 ст. 420 НК, начисленных отдельно каждому физлицу с начала расчетного периода нарастающим итогом. Но кроме сумм, указанных в ст. 422 НК.

Минфин рассмотрел и вопрос обложения страховыми взносами платежей организации, заключившей со страховой компанией договор ДМС своих работников на 1 год, в случае досрочного исключения некоторых сотрудников из списка застрахованных по такому договору.

Согласно подп. 5 п. 1 ст. 422 НК, не облагаются страховыми взносами, в частности, платежи по договорам добровольного личного страхования работников со сроком не менее 1 года, предусматривающим оплату страховыми компаниями медицинских расходов этих застрахованных лиц.

По мнению Минфина, основное условие для необложения страховыми взносами платежей по договорам ДМС это срок страхования — не менее 1 года. Поэтому при исключении некоторых работников из продолжающего действовать договора организация обязана доначислить страховые взносы на суммы платежей по договорам ДМС таких сотрудников.

Другие ситуации

Пролонгация и новый договор

Если срок действия договора ДМС, заключенного на не менее 1 год, в дальнейшем продлён на тех же условиях, платежи учитывают по налогу на прибыль организаций и не облагают страховыми взносами.

Однако, если срок указанного договора ДМС истек и был заключен новый на срок менее 1 года, платежи по новому договору облагают страховыми взносами и не учитывают в расходах по налогу на прибыль (письмо Минфина от 11.06.2021 № 03-03-06/1/46385).

Досрочное прекращение договора

По договору страхования, заключенному на срок более 1 отчетного периода, страховую премию необходимо учитывать в расходах равномерно в течение срока договора.

При этом, если договор по независящим от сторон обстоятельствам прекращает действие ранее срока, на который был заключен, оставшуюся часть расходов на выплату страховой премии, не учтенную в налоговой базе на дату прекращения действия, нельзя учесть при налогообложении прибыли (письмо Минфина от 28.03.2019 № 03-03-06/2/21437).

Увольнение и самостоятельная уплата

Если застрахованный работодателем сотрудник увольняется и потом последний сам вносит платежи по договору ДМС, имеет место внесение изменений в условия договора страхования.

Следовательно, ранее включенные в расходы суммы платежей работодателя по таким договорам нужно восстановить в доходах с даты внесения изменений в условия договоров (письмо Минфина от 15.03.2019 № 03-03-06/1/17013).

Когда же за уволенного платежи по договору продолжает делать организация, расходы в этой части по продолжающему действовать в отношении него договору ДМС не учитывают как не соответствующие требованиям ст. 252 НК (письмо Минфина от 13.10.2017 № 03-03-06/1/67067).

Сумма страховки

Если договор страхования предусматривает выплаты исключительно в случаях смерти или вреда здоровью застрахованного, суммы страховых взносов включают расходы в размере, не превышающем 15 000 рублей в год.

Рассчитывают это как отношение общей суммы взносов, уплачиваемых работодателем по договорам, к количеству застрахованных работников. При этом не имеет значения, на какую сумму застрахован каждый из них (письмо Минфина от 10.12.2018 № 03-03-06/1/89722).

Пофамильно

При заключении организацией договора ДМС в пользу всех работников, с которыми заключены трудовые договоры, застрахованные должны быть названы в договоре страхования в силу п. 1 ст. 934 ГК (письмо Минфина от 27.04.2018 № 03-03-06/1/28712).

Долгий договор

Если договор добровольного личного страхования работников охватывает несколько налоговых периодов (заключен не на календарный год), расходы на оплату труда для установления их предельного размера рассчитывают нарастающим итогом с даты фактического перечисления первого страхового взноса в пределах данного налогового периода.

При этом расчет суммы расходов в последнем налоговом периоде ведут до даты окончания действия договора страхования.

Расчет суммы расходов на оплату труда за первый/последний месяц действия договора страхования делают исходя из общей суммы указанных расходов за первый/последний месяц пропорционально количеству дней действия договора в месяце (письмо Минфина от 16.09.2016 № 03-03-06/1/54205).