Расследование несчастных случаев с 1 сентября 2022 года по-новому

До 1 сентября действовал Порядок, утвержденный постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73. Он утратил силу.
Новые классификаторы несчастных случаев
Введены специальные классификаторы несчастных случаев на производстве, которые нужно применять при заполнении актов о несчастных случаях. Они нужны для оперативного ввода сведений в электронные базы данных, чтобы не путаться в разных формулировках.
Классификатор состоит из трех разделов:
- Классификатор видов (типов) несчастных случаев на производстве (Классификатор № 1);
- Классификатор причин несчастных случаев на производстве (Классификатор № 2);
- Дополнительные классификаторы (Классификатор № 3).
Новые формы документов для расследования несчастных случаев
Положением № 223н утверждены новые формы документов для оформления проведения расследования несчастных случаев, а именно:
- извещение о несчастном случае на производстве (групповом, тяжелом, со смертельным исходом);
- форма акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1);
- форму акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1ПС — для спортсменов);
- форму акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1ЧС);
- акт о расследовании группового несчастного случая (легкого несчастного случая, тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом);
- акт о расследовании обстоятельств происшествия, предполагающего гибель работника в результате несчастного случая;
- заключение государственного инспектора труда;
- протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца НС, должностного лица);
- протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего;
- сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах;
- журнал регистрации несчастных случаев на производстве.
Обратите внимание, что в Акте о несчастном случае на производстве появилось поле для сведений о проведенной оценке профессиональных рисков на рабочем месте. Поэтому это может повлиять на степень ответственности по результатам расследования.
Особенности расследования несчастных случаев в отдельных отраслях
В новом Положении изменили перечень отраслей, имеющих особенности в расследовании несчастных случаев для работников, выполняющих работу, имеющую специфический характер труда.
В частности, к ним относятся:
- находящихся в плавании рыбопромысловых и иных морских, речных и других судах;
- на объектах электроэнергетики и теплоснабжения;
- на объектах железнодорожного транспорта;
- в организациях с особым режимом охраны, обусловленным обеспечением государственной безопасности охраняемых объектов;
- в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ;
- на находящихся в полете воздушных судах;
- происшедших со спортсменами, гражданами, привлекаемыми к мероприятиям по ликвидации последствий ЧС природного характера, дистанционными работниками, работниками религиозных организаций.
Расследование несчастного случая с дистанционным работником
Установили, что расследовать несчастный случай с дистанционным работником нужно по месту происшествия, если работодатель зарегистрирован в субъекте Российской Федерации, где произошел несчастный случай с дистанционным работником.
Если же несчастный случай с дистанционным работником произошел в другом регионе, отличном от места регистрации работодателя, то расследование несчастного случая проводится комиссией, формируемой работодателем и возглавляемой государственным инспектором труда в регионе, где зарегистрирован работодатель.
Могут привлечь главного государственного инспектора труда в субъекте РФ, на территории которого произошел несчастный случай.
Использование дистанционных технологий
С 1 сентября 2022 года разрешено проводить опросы очевидцев несчастного случая, а также осмотр места происшествия, с применением дистанционных технологий.
Например, с использованием видео-конференц-связи.
Изменение состава комиссии по расследованию
С 1 сентября 2022 года введена возможность заменить одного члена комиссии, если:
- он уклоняется без уважительных причин от участия в работе комиссии при подтверждении надлежащего информирования члена комиссии о работе комиссии;
- у него нет возможности исполнять свои обязанности по причине болезни (иного повреждения здоровья) либо смерти;
- он уволился (освобожден от занимаемой должности) члена комиссии или председателя комиссии.
Документы, подтверждающие замену, с указанием причины принятого решения, приобщаются к материалам расследования. Работодатель в течение 24 часов после получения письменного уведомления должен внести изменения в приказ (распоряжение) об образовании комиссии по расследованию несчастного случая.
Срок для сообщения о последствиях несчастного случая на производстве
Установлен срок для направления в ГИТ Сообщения о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах.
Срок — в течение 10 календарных дней по окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего, завершении расследования и получении работодателем сведений об окончательном диагнозе пострадавшего.
По несчастным случаям со смертельным исходом данное Сообщение нужно направить в течение месяца по завершении расследования.