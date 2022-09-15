Расследование несчастных случаев с 1 сентября 2022 года по-новому

До 1 сентября действовал Порядок, утвержденный постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73. Он утратил силу.

Новые классификаторы несчастных случаев

Введены специальные классификаторы несчастных случаев на производстве, которые нужно применять при заполнении актов о несчастных случаях. Они нужны для оперативного ввода сведений в электронные базы данных, чтобы не путаться в разных формулировках.

Классификатор состоит из трех разделов:

Классификатор видов (типов) несчастных случаев на производстве (Классификатор № 1); Классификатор причин несчастных случаев на производстве (Классификатор № 2); Дополнительные классификаторы (Классификатор № 3).

Новые формы документов для расследования несчастных случаев

Положением № 223н утверждены новые формы документов для оформления проведения расследования несчастных случаев, а именно:

извещение о несчастном случае на производстве (групповом, тяжелом, со смертельным исходом);

форма акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1);

форму акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1ПС — для спортсменов);

форму акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1ЧС);

акт о расследовании группового несчастного случая (легкого несчастного случая, тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом);

акт о расследовании обстоятельств происшествия, предполагающего гибель работника в результате несчастного случая;

заключение государственного инспектора труда;

протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца НС, должностного лица);

протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего;

сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах;

журнал регистрации несчастных случаев на производстве.

Обратите внимание, что в Акте о несчастном случае на производстве появилось поле для сведений о проведенной оценке профессиональных рисков на рабочем месте. Поэтому это может повлиять на степень ответственности по результатам расследования.

Особенности расследования несчастных случаев в отдельных отраслях

В новом Положении изменили перечень отраслей, имеющих особенности в расследовании несчастных случаев для работников, выполняющих работу, имеющую специфический характер труда.

В частности, к ним относятся:

находящихся в плавании рыбопромысловых и иных морских, речных и других судах;

на объектах электроэнергетики и теплоснабжения;

на объектах железнодорожного транспорта;

в организациях с особым режимом охраны, обусловленным обеспечением государственной безопасности охраняемых объектов;

в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ;

на находящихся в полете воздушных судах;

происшедших со спортсменами, гражданами, привлекаемыми к мероприятиям по ликвидации последствий ЧС природного характера, дистанционными работниками, работниками религиозных организаций.

Расследование несчастного случая с дистанционным работником

Установили, что расследовать несчастный случай с дистанционным работником нужно по месту происшествия, если работодатель зарегистрирован в субъекте Российской Федерации, где произошел несчастный случай с дистанционным работником.

Если же несчастный случай с дистанционным работником произошел в другом регионе, отличном от места регистрации работодателя, то расследование несчастного случая проводится комиссией, формируемой работодателем и возглавляемой государственным инспектором труда в регионе, где зарегистрирован работодатель.

Могут привлечь главного государственного инспектора труда в субъекте РФ, на территории которого произошел несчастный случай.

Использование дистанционных технологий

С 1 сентября 2022 года разрешено проводить опросы очевидцев несчастного случая, а также осмотр места происшествия, с применением дистанционных технологий.

Например, с использованием видео-конференц-связи.

Изменение состава комиссии по расследованию

С 1 сентября 2022 года введена возможность заменить одного члена комиссии, если:

он уклоняется без уважительных причин от участия в работе комиссии при подтверждении надлежащего информирования члена комиссии о работе комиссии; у него нет возможности исполнять свои обязанности по причине болезни (иного повреждения здоровья) либо смерти; он уволился (освобожден от занимаемой должности) члена комиссии или председателя комиссии.

Документы, подтверждающие замену, с указанием причины принятого решения, приобщаются к материалам расследования. Работодатель в течение 24 часов после получения письменного уведомления должен внести изменения в приказ (распоряжение) об образовании комиссии по расследованию несчастного случая.

Срок для сообщения о последствиях несчастного случая на производстве

Установлен срок для направления в ГИТ Сообщения о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах.

Срок — в течение 10 календарных дней по окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего, завершении расследования и получении работодателем сведений об окончательном диагнозе пострадавшего.

По несчастным случаям со смертельным исходом данное Сообщение нужно направить в течение месяца по завершении расследования.