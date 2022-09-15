Несчастные случаи на производстве

Расследование несчастных случаев с 1 сентября 2022 года по-новому

1 сентября 2022 года вступил в силу обновленный порядок расследования несчастных случаев на производстве. Документ — приказ Минтруда от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» (далее — Положение).

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Расследование несчастных случаев с 1 сентября 2022 года по-новому
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

До 1 сентября действовал Порядок, утвержденный постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73. Он утратил силу.

Новые классификаторы несчастных случаев

Введены специальные классификаторы несчастных случаев на производстве, которые нужно применять при заполнении актов о несчастных случаях. Они нужны для оперативного ввода сведений в электронные базы данных, чтобы не путаться в разных формулировках.

Классификатор состоит из трех разделов:

  1. Классификатор видов (типов) несчастных случаев на производстве (Классификатор № 1);
  2. Классификатор причин несчастных случаев на производстве (Классификатор № 2);
  3. Дополнительные классификаторы (Классификатор № 3).

Новые формы документов для расследования несчастных случаев

Положением № 223н утверждены новые формы документов для оформления проведения расследования несчастных случаев, а именно:

  • извещение о несчастном случае на производстве (групповом, тяжелом, со смертельным исходом);
  • форма акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1);
  • форму акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1ПС — для спортсменов);
  • форму акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1ЧС);
  • акт о расследовании группового несчастного случая (легкого несчастного случая, тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом);
  • акт о расследовании обстоятельств происшествия, предполагающего гибель работника в результате несчастного случая;
  • заключение государственного инспектора труда;
  • протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца НС, должностного лица);
  • протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего;
  • сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах;
  • журнал регистрации несчастных случаев на производстве.

Обратите внимание, что в Акте о несчастном случае на производстве появилось поле для сведений о проведенной оценке профессиональных рисков на рабочем месте. Поэтому это может повлиять на степень ответственности по результатам расследования.

Особенности расследования несчастных случаев в отдельных отраслях

В новом Положении изменили перечень отраслей, имеющих особенности в расследовании несчастных случаев для работников, выполняющих работу, имеющую специфический характер труда.

В частности, к ним относятся:

  • находящихся в плавании рыбопромысловых и иных морских, речных и других судах;
  • на объектах электроэнергетики и теплоснабжения;
  • на объектах железнодорожного транспорта;
  • в организациях с особым режимом охраны, обусловленным обеспечением государственной безопасности охраняемых объектов;
  • в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ;
  • на находящихся в полете воздушных судах;
  • происшедших со спортсменами, гражданами, привлекаемыми к мероприятиям по ликвидации последствий ЧС природного характера, дистанционными работниками, работниками религиозных организаций.

Расследование несчастного случая с дистанционным работником

Установили, что расследовать несчастный случай с дистанционным работником нужно по месту происшествия, если работодатель зарегистрирован в субъекте Российской Федерации, где произошел несчастный случай с дистанционным работником.

Если же несчастный случай с дистанционным работником произошел в другом регионе, отличном от места регистрации работодателя, то расследование несчастного случая проводится комиссией, формируемой работодателем и возглавляемой государственным инспектором труда в регионе, где зарегистрирован работодатель.

Могут привлечь главного государственного инспектора труда в субъекте РФ, на территории которого произошел несчастный случай.

Использование дистанционных технологий

С 1 сентября 2022 года разрешено проводить опросы очевидцев несчастного случая, а также осмотр места происшествия, с применением дистанционных технологий.

Например, с использованием видео-конференц-связи.

Изменение состава комиссии по расследованию

С 1 сентября 2022 года введена возможность заменить одного члена комиссии, если:

  1. он уклоняется без уважительных причин от участия в работе комиссии при подтверждении надлежащего информирования члена комиссии о работе комиссии;
  2. у него нет возможности исполнять свои обязанности по причине болезни (иного повреждения здоровья) либо смерти;
  3. он уволился (освобожден от занимаемой должности) члена комиссии или председателя комиссии.

Документы, подтверждающие замену, с указанием причины принятого решения, приобщаются к материалам расследования. Работодатель в течение 24 часов после получения письменного уведомления должен внести изменения в приказ (распоряжение) об образовании комиссии по расследованию несчастного случая.

Срок для сообщения о последствиях несчастного случая на производстве

Установлен срок для направления в ГИТ Сообщения о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах.

Срок — в течение 10 календарных дней по окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего, завершении расследования и получении работодателем сведений об окончательном диагнозе пострадавшего.

По несчастным случаям со смертельным исходом данное Сообщение нужно направить в течение месяца по завершении расследования.

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