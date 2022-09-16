Восемь доплат к пенсии, которые можно получить за трудовой стаж

1. Стаж работы в СССР

Каждый год работы до 1 января 1991 г. влияет сейчас на размер страховой пенсии за счет дополнительного начисления за него т. н. валоризационной надбавки (ст. 30.1 закона № 173-ФЗ):

расчетный пенсионный капитал (ст. 30 закона № 173-ФЗ) повышается на 10% и, сверх того, еще на 1% за каждый год советского стажа.

2. Общий трудовой стаж до 2002 года

Такого стажа необходимо мужчинам — 25 лет, женщинам — 20 лет, чтобы в расчет пенсии был положен стажевый коэффициент в размере 0,55 (п. 3 ст. 30 Закона № 173-ФЗ).

За каждый дополнительный год стажа до 2002 года коэффициент повышается на 0,01 — и пенсия, соответственно, тоже. Если общего трудового стажа меньше нормы, пенсию рассчитывают с учетом снижающего коэффициента (пропорционально тому, сколько стажа недостает до требуемых 25—20 лет).

Но при включении впоследствии дополнительного стажа (по решению суда, например) можно повысить пенсию, сделав перерасчет.

3. Льготный стаж до 2002 года

По аналогии с общим трудовым стажем, для расчета стажевого коэффициента может применяться и льготный стаж, который учитывается для назначения досрочной пенсии (ст. 27 Закона № 173-ФЗ или ст. 30 закона № 400-ФЗ).

Коэффициент также повышается за каждый год льготного стажа сверх того, что требуется для снижения пенсионного возраста. Например, у мужчины 12 лет стажа до 2002 года по Списку № 1: за 10 лет ему полагается стажевый коэффициент 0,55, а за 2 года сверх этого — плюс еще 0,02 (т. е. доплата к пенсии).

4. Северный стаж

Тем, у кого выработан стаж 15 лет в районах Крайнего Севера (РКС) или 20 лет в приравненных местностях (МКС), а также есть общий стаж работы не менее 20 и 25 лет (для женщин и мужчин соответственно), полагается пожизненная доплата к пенсии в размере:

50% фиксированной выплаты за работу в РКС (3 610 рублей с июня)

за работу в РКС (3 610 рублей с июня) и 30% — за работу в МКС (2 166 рублей с июня).

Эта доплата назначается независимо от того, где живет пенсионер — на севере или переехал оттуда (ст. 17 закона № 400-ФЗ).

5. Сельский стаж

За 30 лет работы в отраслях сельского хозяйства пенсионеру назначается доплата в 25% фиксированной выплаты (1 805 рублей с июня) — при условии, что он не работает и проживает в сельской местности.

После назначения доплаты пенсионер может переехать в город: пенсию ему не снизят (ст. 17 Закона № 400-ФЗ).

Список производств, профессий и должностей, работа в которых засчитывается в сельский стаж, утвержден постановлением Правительства от 29 ноября 2018 № 1440.

6. Стаж работы в определенных профессиях

Специальные пенсионные доплаты предусмотрены за стаж работы:

в организациях угольной промышленности (25 лет на строительстве шахт, добыче угля и сланца либо 20 лет в качестве работников ведущих профессий),

(25 лет на строительстве шахт, добыче угля и сланца либо 20 лет в качестве работников ведущих профессий), а также работникам летного состава экипажей судов гражданской авиации (мужчинам — за стаж 25 лет, женщинам — 20 лет).

Доплата устанавливается при условии оставления льготной работы.

7. Госслужащим — за страховой стаж

Военным и гражданским госслужащим полагается доплата за страховой стаж, выработанный ими помимо государственной службы:

по достижении пенсионного возраста им назначается страховая пенсия по старости (в дополнение к пенсии за выслугу лет — ст. 19 закона № 400-ФЗ).

Главное при этом — чтобы страхового стажа и пенсионных баллов у них было не меньше требуемого минимума (в 2022 году нужно 13 лет стажа и 23,4 балла).

8. За стаж работы в регионе

Во многих регионах предусмотрены специальные доплаты за стаж, выработанный на их территории.

Например, в Санкт-Петербурге доплачивают по 1 018 рублей за 20 лет работы в городе при общем трудовом стаже 40 и 45 лет (для женщин и мужчин соответственно).

Сюда же можно отнести регионы, где присваиваются ветеранские звания за длительный стаж — и ветеранам назначаются доплаты.

В частности, в Нижегородской области присваивают региональное звание «ветеран труда» за 20 и 25 лет работы в области (женщинам и мужчинам) при общем стаже не менее 35 и 40 лет соответственно и доплачивают 652 рубля в месяц (если уровень дохода не выше 26 117 рублей).