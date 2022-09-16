Пенсии

Восемь доплат к пенсии, которые можно получить за трудовой стаж

Пенсионное законодательство предусматривает несколько оснований для повышения пенсии в связи с наличием определенного трудового стажа. Разберем основные из них.

Версия для печати
Восемь доплат к пенсии, которые можно получить за трудовой стаж
Иллюстрация: Shvets Production/pexels

1. Стаж работы в СССР

Каждый год работы до 1 января 1991 г. влияет сейчас на размер страховой пенсии за счет дополнительного начисления за него т. н. валоризационной надбавки (ст. 30.1 закона № 173-ФЗ):

  • расчетный пенсионный капитал (ст. 30 закона № 173-ФЗ) повышается на 10% и, сверх того, еще на 1% за каждый год советского стажа.

2. Общий трудовой стаж до 2002 года

Такого стажа необходимо мужчинам — 25 лет, женщинам — 20 лет, чтобы в расчет пенсии был положен стажевый коэффициент в размере 0,55 (п. 3 ст. 30 Закона № 173-ФЗ).

За каждый дополнительный год стажа до 2002 года коэффициент повышается на 0,01 — и пенсия, соответственно, тоже. Если общего трудового стажа меньше нормы, пенсию рассчитывают с учетом снижающего коэффициента (пропорционально тому, сколько стажа недостает до требуемых 25—20 лет).

Но при включении впоследствии дополнительного стажа (по решению суда, например) можно повысить пенсию, сделав перерасчет.

3. Льготный стаж до 2002 года

По аналогии с общим трудовым стажем, для расчета стажевого коэффициента может применяться и льготный стаж, который учитывается для назначения досрочной пенсии (ст. 27 Закона № 173-ФЗ или ст. 30 закона № 400-ФЗ).

Коэффициент также повышается за каждый год льготного стажа сверх того, что требуется для снижения пенсионного возраста. Например, у мужчины 12 лет стажа до 2002 года по Списку № 1: за 10 лет ему полагается стажевый коэффициент 0,55, а за 2 года сверх этого — плюс еще 0,02 (т. е. доплата к пенсии).

4. Северный стаж

Тем, у кого выработан стаж 15 лет в районах Крайнего Севера (РКС) или 20 лет в приравненных местностях (МКС), а также есть общий стаж работы не менее 20 и 25 лет (для женщин и мужчин соответственно), полагается пожизненная доплата к пенсии в размере:

  • 50% фиксированной выплаты за работу в РКС (3 610 рублей с июня)
  • и 30% — за работу в МКС (2 166 рублей с июня).

Эта доплата назначается независимо от того, где живет пенсионер — на севере или переехал оттуда (ст. 17 закона № 400-ФЗ).

5. Сельский стаж

За 30 лет работы в отраслях сельского хозяйства пенсионеру назначается доплата в 25% фиксированной выплаты (1 805 рублей с июня) — при условии, что он не работает и проживает в сельской местности.

После назначения доплаты пенсионер может переехать в город: пенсию ему не снизят (ст. 17 Закона № 400-ФЗ).

Список производств, профессий и должностей, работа в которых засчитывается в сельский стаж, утвержден постановлением Правительства от 29 ноября 2018  № 1440.

6. Стаж работы в определенных профессиях

Специальные пенсионные доплаты предусмотрены за стаж работы:

  • в организациях угольной промышленности (25 лет на строительстве шахт, добыче угля и сланца либо 20 лет в качестве работников ведущих профессий),
  • а также работникам летного состава экипажей судов гражданской авиации (мужчинам — за стаж 25 лет, женщинам — 20 лет).

Доплата устанавливается при условии оставления льготной работы.

7. Госслужащим — за страховой стаж

Военным и гражданским госслужащим полагается доплата за страховой стаж, выработанный ими помимо государственной службы:

по достижении пенсионного возраста им назначается страховая пенсия по старости (в дополнение к пенсии за выслугу лет — ст. 19 закона № 400-ФЗ).

Главное при этом — чтобы страхового стажа и пенсионных баллов у них было не меньше требуемого минимума (в 2022 году нужно 13 лет стажа и 23,4 балла).

8. За стаж работы в регионе

Во многих регионах предусмотрены специальные доплаты за стаж, выработанный на их территории.

Например, в Санкт-Петербурге доплачивают по 1 018 рублей за 20 лет работы в городе при общем трудовом стаже 40 и 45 лет (для женщин и мужчин соответственно).

Сюда же можно отнести регионы, где присваиваются ветеранские звания за длительный стаж — и ветеранам назначаются доплаты.

В частности, в Нижегородской области присваивают региональное звание «ветеран труда» за 20 и 25 лет работы в области (женщинам и мужчинам) при общем стаже не менее 35 и 40 лет соответственно и доплачивают 652 рубля в месяц (если уровень дохода не выше 26 117 рублей).

Бухгалтеры, законно оптимизировать НДС и не попасть под «око» АСК НДС-2 возможно!

Кирилл Соппа — налоговый эксперт, который знает про АСК НДС-2 все. Вместе с ним вы разберетесь, как избежать рисков и построить систему выгодного налогового планирования.

Узнаете о лазейках в системе налоговиков АСК НДС-2 и научитесь:

• разбираться в законных налоговых схемах по НДС;
• вести грамотное налоговое планирование по НДС;
• понимать, как именно и под кого копают налоговики и как подготовиться к проверкам.

Получите видеоуроки эксперта со скидкой 49% за 5400 рублей. Смотрите программу курса здесь или заполните форму ниже — начните работать с НДС как профи.

Повышение квалификации

Как изменить график работы сотрудника в 1С

Изменения в графике работы допускаются по инициативе работника организации (статья 72 ТК) и по инициативе работодателя (статья 74 ТК). О предстоящих изменениях условий труда и об их причинах необходимо уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. Эксперты 1С рассказали об изменении графика работы сотрудника в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3.

Как изменить график работы сотрудника в 1С
Трудовые отношения

Дополнительная работа с материальной ответственностью: как оформить?

Работодатель планирует поручить сотруднику дополнительную работу, подразумевающую материальную ответственность. Как грамотно оформить документы в таком случае? Министерство труда и социальной защиты РФ в письме от 28.04.2021 № 14-2/ООГ-3821 разъяснило, как привлекать сотрудника к дополнительной работе на период отпуска выполняющего эти обязанности работника.

Дополнительная работа с материальной ответственностью: как оформить?

Мероприятия

Разместить
Трудовое право

Тимбилдинг в выходные дни оплачивается работнику в двойном размере

Свой выходной день сотрудники имеют право использовать по своему усмотрению. Тимдилдинг и разные тренинги – это мероприятия, инициированные работодателем. А значит, это считается работой в выходной день.

Штрафы за персональные данные

Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных

Должностное лицо ждут не только штрафы. Дело может дойти до субсидиарки, уголовки, особенно, если вы собираете персданные без согласия работника или используете их неправильно. В статье поговорим о том, сколько в деньгах вам будут стоить ошибки и как их избежать.

Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных
ЭДО

ЭДО в грузоперевозках: какие документы можно оцифровать

Для выполнения грузоперевозки заключают договор перевозки и/или договор транспортной экспедиции. При этом для любой грузоперевозки оформляется сопроводительная документация, регламентированная нормативно-правовыми актами.

ЭДО в грузоперевозках: какие документы можно оцифровать
НДПИ

Власти пока не будут ничего менять в НДПИ и НДД

В нынешних экономических условиях будет неправильно вносить значительные изменения в налоговое законодательство относительно таких налогов как НДПИ и НДД. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Читать еще